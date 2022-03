The Indian Railways has cancelled 279 trains due to operational and maintenance reasons on Friday. According to the IRCTC's website, 279 trains that were scheduled to depart today were cancelled while 49 trains have been partially cancelled. The cancelled trains were operational in Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Odisha, Jammu & Kashmir, and Karnataka.

Here's a full list of fully cancelled trains on March 25, 2022

00111, 00971, 01811, 01812, 01812, 01819, 01820, 01887, 01888, 91889, 01890, 03042, 03411, 03412, 03461, 03468, 03529, 03530, 03578, 03591, 03592, 03051, 03052, 03057, 03068, 03085, 03086, 03087, 03091, 03094, 84871, 04872, 05019, 05020, 05331, 05332 05334, 05363, 05364, 05366, 85701, 05702, 85717, 05718, 05758, 05751, 86545, 06546, 06595, 06596, 06919, 06920, 07329, 07330, 07331, 07347, 07348, 07367, 07368, 07377, 07797, 87798, 07906, 07907, 08303, 08304, 08437, eb438, 09118, 09113, 09440, 09444, 10101, 10102, 11301, 11302, 11311, 11312, 11807, 11808, 11901, 11902, 15709, 15710, 15777, 15778, 15811, 15812, 17303, 17304, 17320, 17325, 17326, 17391, 17392, 17435, 17436, 18413, 18414, 20948, 20949, 22883, 31191, 31311, 31312, 31411, 31412, 31414, 31511, 31512, 31514, 31612, 31712, 31721, 31741, 31811, 31812, 31911, 31912, 32211, 32212, 32213, 33311, 33512, 33514, 33651, 33711, 33712, 33811, 33812, 33813, 33814, 33815, 34111, 34112, 34114, 34352, 34411, 34412, 34511, 34513, 34711, 34712, 34713, 34714, 34715, 34717, 34791, 34811, 34812, 34813, 34814, 34815, 34882, 34914, 34935, 34937, 34981, 36833, 36834, 36811, 36812, 36813, 36814, 36854, 37211, 37212, 37213, 37214, 37216, 37246, 37253, 37305, 37306, 37387, 37308, 37309, 37312, 37314, 37316, 37319, 37327, 37330, 37335, 37338, 37343, 37348, 37354, 37371, 37385, 37386, 37391, 37394, 37411, 37412, 37415, 37416, 37521, 37522, 37611, 37614, 37657, 37658, 37731, 37732, 37741, 37742, 37743, 37781, 37782, 37783, 37785, 37786, 37811, 37812, 37814, 37912, 38302, 38304, 38306, 38402, 38404, 38408, 38702, 38703, 38704, 38801, 38801, 38802, 38803,52965, 52965, 52966

Indian railways updates: Complete list of partially cancelled trains on March 20, 2022

00110

03328

03676

04573

04781

05095

05210

05240

05258

07270

07694

07790

08756

12080

12279

14086

15044

15075

15216

15670

17604

18464

18552

19665

00109

03327

03675

04572

04782

05096

07269

07693

07789

08755

12079

12280

12691

12735

14085

15074

15215

15669

16128

16191

16307

17211

17603

18463

18551

Besides, a total of 14 trains have been rescheduled or diverted today. The IRCTC website mentioned the list of rescheduled trains on Friday:

05509 (Saharsa-Jamalpur)

05562 (Lokmanyatilak-Jaynagar)

05727 (Katihar-Radhikapur)

12488 (Anand Vihar Terminal-Jogbani)

12856 (Itawari-Bilaspur)

List of diverted trains on March 25:

04913 (Palwal-Ghaziabad)

11013 (Lokmanyatilak-Coimbatore)

11014 (Coimbatore-Lokmayatilak)

12596 (Anand Vihar Terminal-Gorakhpur)

15273 (Raxaul-Anand Vihar Terminal)

15274 (Anand Vihar Terminal-Raxaul)

16591 (Hubli-Mysore)

16592 (Mysore-Hubli)

19568 (Okha-Tuticorin)

If someone doesn't know their station code then they can check by station name.

How to check the full list of cancelled trains:

Step 1: Go to enquiry.indianrail.gov.in/mntes and select the date of the journey

Step 2: Select exceptional trains on the top of the screen

Step 3: Click on "cancelled trains" option

Step 4: Select the 'fully' or 'partially' option to see the full list of the train with time, routes, and other details

