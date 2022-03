The Indian Railways has cancelled 283 trains due to operational and maintenance reasons on Sunday. According to the IRCTC's website, 267 trains that were scheduled to depart today were cancelled while 16 trains have been partially cancelled . The cancelled trains were operational in Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Odisha, Jammu & Kashmir, and Karnataka.

Here's a full list of fully cancelled trains on March 20, 2022

00778, 03842 03051, 03052, 03057, 03068, 03085 03086, 03087, 83091, 03094, 03115, 03116, 03171, 03184 03189, 03192, 03193, 03194, 03198, 03411, 03461, 03468, 03513, 83515, 03518, 03520, 03529, 03530, 93578, 04194 04620, 04871, 04872 05172, 05245,04872 05172, 05331, 05246, 05331, 05332, 05334,05363 05364, 05366, 05701, 05702, 05717, 05718, 05750, 05751, 86486, 06487, 06488 06489 06601, 06602, 06659, 06660 06920, 06919, 06920, 07321, 07322, 07329, 07330, 07331, 67332, 07377, 07378, 07381, 07382, 07795, 07796, 07906, 07907, 08303, 08304, 08437, 08438, 09110, 09113, 09448, 09444, 10101, 10102, 15053, 15084, 15709, 15710, 16512, 16540, 16575, 16586, 16596, 17303 17304, 17319, 17320, 18413, 18413, 18414, 20936, 20948, 20949, 31191, 31213, 31214, 31311, 31312, 31313, 31316, 31317, 31317, 31318, 31411, 31412, 31414, 31415 31420, 31511, 31512, 31514, 31612, 31615, 31620, 31712, 31721, 31741, 31811, 31812, 31911, 31912, 32211, 32212, 32213, 33311, 33512, 33514, 33651, 33711, 33712, 33811, 33812, 33813, 33814, 33815 34111, 34112, 34114, 34352, 34411, 34412, 34511, 34513, 34711, 34712, 34713, 34714, 34715; 34717, 34791, 34811, 34812, 34813, 34814, 34815, 34882, 34914, 34935, 34937, 34981, 36033, 36034, 36811, 36812, 36813, 36814, 36854, 36814, 36854, 37211, 37212, 37213, 37214, 37216, 37216, 37246, 37253, 37305 37306, 37307, 37308, 37309, 37312, 37314, 37316, 37316, 37319, 37327, 37330, 37335, 37338, 37343, 37348, 37371, 37354, 37371, 37385, 37386, 37411, 37412, 37415, 37416, 37521 37522, 37611, 37614, 37657, 37657, 37658, 37741, 37742, 37743, 37781, 37782, 37783, 37785, 37786, 37811, 37785, 37811, 37812, 37814, 37912, 38382, 38304, 38402, 38404, 38408, 38702, 38784, 38801, 38882, 38803, 47105, 47109, 47110, 47111, 47112, 47114, 47112, 47114, 47116, 47118, 47128, 47129,047132, 47133, 47135, 47136, 47137, 47138, 47139, 47148, 47150, 47153, 47164, 47165, 47166, 47176, 47186, 47187, 47189, 47190 47191, 47192, 47195, 47203, 47210, 47216, 47220

Indian railways updates: Complete list of partially cancelled trains on March 20, 2022

00110

03328

03676

08756

11140

15075

15670

00109

03327

03675

04613

08755

11139

15076

15669

16307

Besides, a total of 10 trains have been rescheduled or diverted today. The IRCTC website mentioned the list of rescheduled trains on Sunday:

12202 (Kochuveli-Lokmanyatilka)

12617 (Ernakulam-Hazrat Nizamuddin)

16346 (Thiruvananthapuram-Lokmanyatilak)

20909 (Kochuveli-Porbandar)

22177 (C Shivaji Maharaj-Varanasi)

List of diverted trains on March 20:

12572 (Anand Vihar Terminal-Gorakhpur)

16535 (Mysore-Solapur)

16536 (Solapur-Mysore)

16587 (Yasvantpur-Bikaner)

16588 (Bikaner-Yasvantpur)

If someone doesn't know their station code then they can check by station name.

How to check the full list of cancelled trains:

Step 1: Go to enquiry.indianrail.gov.in/mntes and select the date of the journey

Step 2: Select exceptional trains on the top of the screen

Step 3: Click on "cancelled trains" option

Step 4: Select the 'fully' or 'partially' option to see the full list of the train with time, routes, and other details

Yesterday, Indian Railways cancelled 273 trains.

Subscribe to Mint Newsletters * Enter a valid email * Thank you for subscribing to our newsletter.