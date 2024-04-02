Congress releases list of 114 candidates for Andhra Pradesh Assembly Polls

Congress on Tuesday released its list of candidates for the upcoming assembly elections in Andhra Pradesh.
The grand old party tweeted, the list of names of Congress candidates for the upcoming assembly elections in Andhra Pradesh was released by the Indian National Congress.
ICHCHAPURAM - MASUPATRI CHAKRAVARTHY REDDY
PALASA - MAJJI TRINADH BABU
PATHAPATNAM - KOPPUROTHU VENKATA RAO
SRIKAKULAM - PAIDI NAGABHUSHAN RAO
AMADALAVALASA - SANNAPALA ANNAJIRAO
ETCHERLA - KARIMAJJII MALLESWAR RAO
NARASANNAΡΕΤΑ - MANTRI NARASIMHA MURTHY
RAJAM (SC) - KAMBALA RAJAVARDHAN
PALAKONDA (ST) - SARAVA CHANTI BABU
PARVATHIPURAM (SC) - BATTINA MOHAN RAO
SALUR (ST) - MUVVALA PUSHPA RAO
CHEEPURUPALLE - TUMMAGANTI SURINAIDU
GAJAPATHINAGARAM - GADAPU KURMINAIDU
VIZIANAGARAM - SATISH KUMAR SUNKARI
VISHKHΑΡΑΤΝΑΜ EAST - GUTHULA SRINIVAS RAO
MADUGULA - BBS SRINIVAS RAO
PADERU (ST) - SATAKA BULLIBABU
ΑΝΑΚΑPALLE - ILLA RAMA GANGADHARA RAO
PENDURTHI - PIRIDI BHAGAT
PAYAKARAOPET (SC) - BONI TATA RAO
TUNI - GELAM SRINIVASA RAD
PRATHIPADU - NVV SATYANARAYANA
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