Hello User
Sign in
Hello
Sign Out
My Account My Account
Data Insights
Top Sections
Premium Offerings
Tools and Calculators
MultiMedia Collections
More From Mint
Explore Mint
Copyright © HT Digital Streams Limited
All Rights Reserved.

Get Exclusive Features
With the Mint App

Get App
  • Trade Insights
  • My Mint
  • Infographics
Sign In
Subscribe
Next Story
Business News/ News / India/  Congress releases list of 114 candidates for Andhra Pradesh Assembly Polls

Congress releases list of 114 candidates for Andhra Pradesh Assembly Polls

Livemint

  • The list of names of Congress candidates for the upcoming assembly elections in Andhra Pradesh was released by the Indian National Congress.

Congress releases list of 114 candidates for Andhra Pradesh Assembly Polls

Congress on Tuesday released its list of candidates for the upcoming assembly elections in Andhra Pradesh.

The grand old party tweeted, the list of names of Congress candidates for the upcoming assembly elections in Andhra Pradesh was released by the Indian National Congress.

ICHCHAPURAM - MASUPATRI CHAKRAVARTHY REDDY

PALASA - MAJJI TRINADH BABU

PATHAPATNAM - KOPPUROTHU VENKATA RAO

SRIKAKULAM - PAIDI NAGABHUSHAN RAO

AMADALAVALASA - SANNAPALA ANNAJIRAO

ETCHERLA - KARIMAJJII MALLESWAR RAO

NARASANNAΡΕΤΑ - MANTRI NARASIMHA MURTHY

RAJAM (SC) - KAMBALA RAJAVARDHAN

PALAKONDA (ST) - SARAVA CHANTI BABU

PARVATHIPURAM (SC) - BATTINA MOHAN RAO

SALUR (ST) - MUVVALA PUSHPA RAO

CHEEPURUPALLE - TUMMAGANTI SURINAIDU

GAJAPATHINAGARAM - GADAPU KURMINAIDU

VIZIANAGARAM - SATISH KUMAR SUNKARI

VISHKHΑΡΑΤΝΑΜ EAST - GUTHULA SRINIVAS RAO

MADUGULA - BBS SRINIVAS RAO

PADERU (ST) - SATAKA BULLIBABU

ΑΝΑΚΑPALLE - ILLA RAMA GANGADHARA RAO

PENDURTHI - PIRIDI BHAGAT

PAYAKARAOPET (SC) - BONI TATA RAO

TUNI - GELAM SRINIVASA RAD

PRATHIPADU - NVV SATYANARAYANA

Unlock a world of Benefits! From insightful newsletters to real-time stock tracking, breaking news and a personalized newsfeed – it's all here, just a click away! Login Now!

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.