Parliament Special Session: Lok Sabha, Rajya Sabha to meet in new parliament building today| 10 points2 min read 19 Sep 2023, 09:29 AM IST
Rajya Sabha Chairman, PM Modi, and Lok Sabha Speaker to lead ceremony at old Parliament House before moving to new building.
Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi, and Lok Sabha Speaker Om Birla will take the lead in a ceremony held in the Central Hall of Parliament on Tuesday.
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