PM Modi meditates at Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari | Watch video
Prime Minister Narendra Modi arrived at Vivekananda Rock Memorial in Kanyakumari on Thursday. He also offered prayers at Bhagavathy Amman Temple in Kanyakumari.
Prime Minister Narendra Modi, who is on a three-day meditation break in Kanyakumari, arrived at Vivekananda Rock Memorial in Tamil Nadu on Thursday evening. PM Modi started mediation on May 30 at the Dhyan Mandapam where Swami Vivekanand meditated once. It will conclude on June 1.