Mumbai Police band, the Khaki Studio, is creating a buzz on the internet, playing a musical medley of Amitabh Bachchan's songs on the occasion of the Holi festival . In the video, a group of more than 40 officers can be seen playing songs 'Rang barse', ' Holi Khele Raghubira ' among others with the flute, trumpet, tuba, euphonium, horn, Oboe, etc.

In a tweet, Mumbai Police wrote, "Rang Barse...The #KhakiStudio Way! The festival of colours can’t really be complete, without a medley of @SrBachchan ‘geet'".

The Mumbai Police band is directed and conducted by--Sanjay Babaji Kalyani A.L.C.M.(London) (Ex.-Navy) and Inspector of Police (Band Master).

The officers who can be seen playing the musical instruments are:

Flute :– P.C .Akash Tayde

H.C. Vishal Golatkar Clarinet’s:- A.S.I. Pralhad Jadhav, H.C.Rajesh Raje, P.N. Jogendra Raje, P.C. Upesh Chavan, P.C. Nilesh Shirke

P.S.I. Gautam Sawant, H.C. Deepak Kasare Trumpet :- H.C.Simon Tuscan, H.C. Sanjay Juwatkar, P.C. Riyaz Shaikh, P.C. Himakar Kamble, P.C. Rahul Patil

