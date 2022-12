Dense fog has engulfed several north Indian states for the third consecutive day on 21 December. As a result, several trains were reported running late by a few hours or cancelled completely due to poor visibility induced by fog.

According to CPRO Northern Railway, Mau-Anand Vihar Express is running late by 2:30 hours; Puri-New Delhi Purushottam by 4 hours; Gaya-New Delhi Mahabodhi by 4 hours; Malda town- Delhi Jn Farakka by 2:30 hours; Other trains running late are, Ghazipur-Anand Vihar by 4:30 hours; Howrah-New Delhi by 3:30 hours; Kamakhya Delhi Express by 3 hours; Azamgarh-Delhi Kaifiyat Express by 4 hours; Rewa-Anand Vihar Express by 5 hours; Sultanpur-Anand Vihar Express by 3:15; Ayodhya-Delhi Cantt Express by 5 hours; Prayagraj-Meerut City by 3 hours; Banaras-New Delhi Express by 4 hours; Pratapgarh-Delhi Express by 3 hours; Lucknow-New Delhi Mail by 2:30 hours; Muzzafarpur-Anand Vihar Express by 2:30 hours; Varanasi-New Delhi by 2 hours; Katra-New Delhi Express by 1:30 hours.

The India Meteorological Department (IMD) in its latest update said, "INSAT 3D RAPID Satellite imagery shows a continuation of Dense fog layer from Punjab and Northwest Rajasthan to East UP across Haryana. Gray circled cloud patch, over central parts of West UP, is Medium & High clouds associated with middle tropospheric level westerly trough and the fog layer lies below it".

INSAT 3D RAPID Satellite imagery shows continuation of Dense fog layer from Punjab & Northwest Rajasthan to East UP across Haryana. Gray circled cloud patch, over central parts of West UP, is Medium & High clouds associated with middle tropospheric level westerly — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 21, 2022

"Visibility (meter) recorded at 0530 hrs IST today: Amritsar-25, Bhatinda-0, Ganganagar-25, Ambala-50, Bareilly-25, Bahraich-50, Varanasi-50," IMD added.

trough and the fog layer lies below it.



Visibility (meters) recorded at 0530 hrs IST of today:

Amritsar-25, Bhatinda-0, Ganganagar-25, Ambala-50, Bareilly-25, Bahraich-50, Varanasi-50 pic.twitter.com/Gyk1Ek4SBV — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 21, 2022

In separate news, the southern railway has announced 51 special trains for Kerala during the Christmas and New Year holiday season.

These special trains will be operated during the period from December 22, 2022, to January 2, 2023.

According to a statement by Indian railways, "Apart from the special trains notified by Southern Railway, other zonal railways have notified a total of 34 services to Kerala -- 22 special trains by South Central Railway, eight special trains by South Western Railway, and four special trains by East Coast Railway".