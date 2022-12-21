Train cancellation updates: 249 trains inoperable today due to fog. Full list

Train cancellation updates: 249 trains inoperable today due to fog. Full list14 min read . 10:23 AM IST
- Several trains were reported running late by a few hours or cancelled completely due to poor visibility induced by fog
Dense fog has engulfed several north Indian states for the third consecutive day on 21 December. As a result, several trains were reported running late by a few hours or cancelled completely due to poor visibility induced by fog.
Dense fog has engulfed several north Indian states for the third consecutive day on 21 December. As a result, several trains were reported running late by a few hours or cancelled completely due to poor visibility induced by fog.
According to CPRO Northern Railway, Mau-Anand Vihar Express is running late by 2:30 hours; Puri-New Delhi Purushottam by 4 hours; Gaya-New Delhi Mahabodhi by 4 hours; Malda town- Delhi Jn Farakka by 2:30 hours; Other trains running late are, Ghazipur-Anand Vihar by 4:30 hours; Howrah-New Delhi by 3:30 hours; Kamakhya Delhi Express by 3 hours; Azamgarh-Delhi Kaifiyat Express by 4 hours; Rewa-Anand Vihar Express by 5 hours; Sultanpur-Anand Vihar Express by 3:15; Ayodhya-Delhi Cantt Express by 5 hours; Prayagraj-Meerut City by 3 hours; Banaras-New Delhi Express by 4 hours; Pratapgarh-Delhi Express by 3 hours; Lucknow-New Delhi Mail by 2:30 hours; Muzzafarpur-Anand Vihar Express by 2:30 hours; Varanasi-New Delhi by 2 hours; Katra-New Delhi Express by 1:30 hours.
According to CPRO Northern Railway, Mau-Anand Vihar Express is running late by 2:30 hours; Puri-New Delhi Purushottam by 4 hours; Gaya-New Delhi Mahabodhi by 4 hours; Malda town- Delhi Jn Farakka by 2:30 hours; Other trains running late are, Ghazipur-Anand Vihar by 4:30 hours; Howrah-New Delhi by 3:30 hours; Kamakhya Delhi Express by 3 hours; Azamgarh-Delhi Kaifiyat Express by 4 hours; Rewa-Anand Vihar Express by 5 hours; Sultanpur-Anand Vihar Express by 3:15; Ayodhya-Delhi Cantt Express by 5 hours; Prayagraj-Meerut City by 3 hours; Banaras-New Delhi Express by 4 hours; Pratapgarh-Delhi Express by 3 hours; Lucknow-New Delhi Mail by 2:30 hours; Muzzafarpur-Anand Vihar Express by 2:30 hours; Varanasi-New Delhi by 2 hours; Katra-New Delhi Express by 1:30 hours.
The India Meteorological Department (IMD) in its latest update said, "INSAT 3D RAPID Satellite imagery shows a continuation of Dense fog layer from Punjab and Northwest Rajasthan to East UP across Haryana. Gray circled cloud patch, over central parts of West UP, is Medium & High clouds associated with middle tropospheric level westerly trough and the fog layer lies below it".
The India Meteorological Department (IMD) in its latest update said, "INSAT 3D RAPID Satellite imagery shows a continuation of Dense fog layer from Punjab and Northwest Rajasthan to East UP across Haryana. Gray circled cloud patch, over central parts of West UP, is Medium & High clouds associated with middle tropospheric level westerly trough and the fog layer lies below it".
"Visibility (meter) recorded at 0530 hrs IST today: Amritsar-25, Bhatinda-0, Ganganagar-25, Ambala-50, Bareilly-25, Bahraich-50, Varanasi-50," IMD added.
"Visibility (meter) recorded at 0530 hrs IST today: Amritsar-25, Bhatinda-0, Ganganagar-25, Ambala-50, Bareilly-25, Bahraich-50, Varanasi-50," IMD added.
00109 SGLA-MFP PEXP SPL
00109 SGLA-MFP PEXP SPL
SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
01513 MRJ-KOP DMU EXP
01513 MRJ-KOP DMU EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)
MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)
01605 PTK-JMKR EXP SPL
01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 PTK-JMKR EXP SPL
01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01607 PTK-JDNX SPL
01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
01608 BJPL-PTK EXP SPL
01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01610 BJPL-PTK SPL
01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01620 SMQ-DLI EXP SPL
01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
01623 DLI-SMQL EXP SPL
01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) -
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) -
LUCKNOW (LKO)
LUCKNOW (LKO)
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY
STATION (VGLB)
STATION (VGLB)
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
03343 GMO-CPU PASS SPL
03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
03344 CPU-GMO PASS SPL
03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
04041 DEE-FN SPL
04041 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
04042 FN-DEE SPL
04042 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
04283 DLI-RE EXP SPL
04283 DLI-RE EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
04285 DLI-RE EXP SPL
04285 DLI-RE EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
04286 RE-DLI EXP SPL
04286 RE-DLI EXP SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
04303 SHAJANPUR DELHI MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)
BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)
04320 SPN-LKO EXP SPL
04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
04350 DELHI MORADABAD SPL
04350 DELHI MORADABAD SPL
DELHI JN. (DLI) - MORADABAD (MB)
DELHI JN. (DLI) - MORADABAD (MB)
04351 DLI-HSR EXP SPL
04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
04352 HSR-DLI EXP SPL
04352 HSR-DLI EXP SPL
HISAR (HSR) - DELHI JN. (DLI)
HISAR (HSR) - DELHI JN. (DLI)
04353 BLM-STP EXP SPL
04353 BLM-STP EXP SPL
BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)
BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)
04354 STP-BLM EXP SPL
04354 STP-BLM EXP SPL
SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)
SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)
04355 LKO-BLM EXP SPL
04355 LKO-BLM EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)
LUCKNOW (LKO) - BALAMU JN (BLM)
04367 RE-HSR EXP SPL
04367 RE-HSR EXP SPL
REWARI JN. (RE) - HISAR (HSR)
REWARI JN. (RE) - HISAR (HSR)
04368 HSR-RE EXP SPL
04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
04383 PYGS- JNU EXP SPL
04383 PYGS- JNU EXP SPL
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
04384 JNU-PYGS EXP SPL
04384 JNU-PYGS EXP SPL
JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
04424 JIND- DELHI EXP SPL
04424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
04433 DLI-RE MEX SPL
04433 DLI-RE MEX SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
04434 RE-DLI MEX SPL
04434 RE-DLI MEX SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
04435 RE-MTC MEX SPL
04435 RE-MTC MEX SPL
REWARI JN. (RE) - MEERUT CANT (MUT)
REWARI JN. (RE) - MEERUT CANT (MUT)
04469 RE-DLI DMU MEX SPL
04469 RE-DLI DMU MEX SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
04470 DLI-RE DMU MEX SPL
04470 DLI-RE DMU MEX SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
04499 DLI-RE EXP SPL
04499 DLI-RE EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
04500 RE-DLI EXP SPL
04500 RE-DLI EXP SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
04601 PTK-JDNX PASSANGER
04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JDNX-PTK PASSNGER
04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PTK-BJPL EXP SPL
04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BJPL-PTK EXP SPL
04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04901 DEE-FN SPL
04901 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
04927 NDLS-SSB EXP SPL
04927 NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
04983 ROK-PNP EXP SPL
04983 ROK-PNP EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - PANIPAT JN (PNP)
ROHTAK JN (ROK) - PANIPAT JN (PNP)
04984 PNP-ROK EXP SPL
04984 PNP-ROK EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - ROHTAK JN (ROK)
PANIPAT JN (PNP) - ROHTAK JN (ROK)
04987 DELHI JIND EXP SPL
04987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
04988 JIND DELHI EXP SPL
04988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
04989 DLI-RE PASSENGER
04989 DLI-RE PASSENGER
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
DELHI JN. (DLI) - REWARI JN. (RE)
04990 RE-DLI EXP SPL
04990 RE-DLI EXP SPL
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI)
04999 DELHI SMQL EXP SPL
04999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
05000 SMQL DLI EXP SPL
05000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05091 GD-STP SPL
05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05092 STP-GD SPECIAL
05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05155 CPR-GKP EXP SPL
05155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
05156 GKP-CPR EXP SPL
05156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
05366 RMR-MB SPL EXP
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
05459 STP-SPN UR SPL
05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
05460 SPN-STP UR SPL
05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
06417 KPD-JTJ MEMU EXP SPL
06417 KPD-JTJ MEMU EXP SPL
KATPADI JN (KPD) - JOLARPETTAI (JTJ)
KATPADI JN (KPD) - JOLARPETTAI (JTJ)
06418 JTJ-KPD MEMU EXP SPL
06418 JTJ-KPD MEMU EXP SPL
JOLARPETTAI (JTJ) - KATPADI JN (KPD)
JOLARPETTAI (JTJ) - KATPADI JN (KPD)
06770 QLN ALLP EXP SPL
06770 QLN ALLP EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - ALAPPUZHA (ALLP)
KOLLAM JN (QLN) - ALAPPUZHA (ALLP)
06771 ALLP-QLN EXP SPL
06771 ALLP-QLN EXP SPL
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
06804 SRR CBE MEMU EXP SPL
06804 SRR CBE MEMU EXP SPL
SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)
SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)
06805 CBE-SRR MEMU EXP SPL
06805 CBE-SRR MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
06818 PGTN-ED MEMU EXP SPL
06818 PGTN-ED MEMU EXP SPL
PALGHAT TOWN (PGTN) - ERODE JN (ED)
PALGHAT TOWN (PGTN) - ERODE JN (ED)
06819 ED-PGTN MEMU EXP SPL
06819 ED-PGTN MEMU EXP SPL
ERODE JN (ED) - PALGHAT TOWN (PGTN)
ERODE JN (ED) - PALGHAT TOWN (PGTN)
06882 KRR TPJ DMU EXP SPL
06882 KRR TPJ DMU EXP SPL
KARUR (KRR) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)
KARUR (KRR) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)
06923 VKA-DBNK EXP SPL
06923 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
06924 VKA-DBNK EXP SPL
06924 VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06925 VKA-DBNK EXP SPL
06925 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
06926 DBNK-VKA EXP SPL
06926 DBNK-VKA EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
06977 JJJ-PGW EXP SPL
06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PGW-JJJ EXP SPL
06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
07341 QLM-VSG PASSENGER
07341 QLM-VSG PASSENGER
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
07342 VSG-QLM PASSR
07342 VSG-QLM PASSR
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
07343 VSG-QLM PASSENGER
07343 VSG-QLM PASSENGER
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
07344 QLM-VSG PASSENGER
07344 QLM-VSG PASSENGER
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
07379 QLM-VSG DEMU
07379 QLM-VSG DEMU
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
07380 VSG-QLM DEMU
07380 VSG-QLM DEMU
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
07795 SC-MOB DEMU
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08407 CTC-PRDP PASSENGER SPL
08407 CTC-PRDP PASSENGER SPL
CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
08408 PRDP-CTC PASSENGER SPL
08408 PRDP-CTC PASSENGER SPL
PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
08441 BBS-BAM PASS SPECIAL
08441 BBS-BAM PASS SPECIAL
BHUBANESWAR (BBS) - BRAHMAPUR (BAM)
BHUBANESWAR (BBS) - BRAHMAPUR (BAM)
08442 BAM-BBS PASS SPECIAL
08442 BAM-BBS PASS SPECIAL
BRAHMAPUR (BAM) - BHUBANESWAR (BBS)
BRAHMAPUR (BAM) - BHUBANESWAR (BBS)
08445 CTC-PRDP MEMU PASS SPL
08445 CTC-PRDP MEMU PASS SPL
CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
CUTTACK (CTC) - PARADEEP (PRDP)
08446 PRDP-CTC MEMU PASS SPL
08446 PRDP-CTC MEMU PASS SPL
PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
PARADEEP (PRDP) - CUTTACK (CTC)
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRTN - EKNR SPL
09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
10101 RATNAGIRI- MADGAON
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON - RATNAGIRI
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
12065 AII DEE JAN SHATABDI
12065 AII DEE JAN SHATABDI
AJMER JN (AII) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
AJMER JN (AII) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
12066 DEE AII JAN SHATABDI
12066 DEE AII JAN SHATABDI
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - AJMER JN (AII)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - AJMER JN (AII)
12226 KAIFIAT EXP
12226 KAIFIAT EXP
DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)
DELHI JN. (DLI) - AZAMGARH (AMH)
12241 CDG-ASR SUPERFAST
12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
12242 ASR-CDG SUPERFAST
12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
12463 RAJASTHAN S KRANTI
12463 RAJASTHAN S KRANTI
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
12505 NORTHEAST EXPRESS
12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
12529 PPTA LJN S F
12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
12530 LJN PPTA S F
12530 LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
12987 SDAH AII EXP
12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)
SEALDAH (SDAH) - AJMER JN (AII)
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
14005 LICHCHIVI EXPRESS
14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
14006 LICHCHIVI EXPRESS
14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
14021 SAINIK EXPRESS
14021 SAINIK EXPRESS
DELHI JN. (DLI) - JAIPUR (JP)
DELHI JN. (DLI) - JAIPUR (JP)
14022 SAINIK EXPRESS
14022 SAINIK EXPRESS
JAIPUR (JP) - DELHI JN. (DLI)
JAIPUR (JP) - DELHI JN. (DLI)
14029 SGNR-DLI XPRES
14029 SGNR-DLI XPRES
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - DELHI JN. (DLI)
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - DELHI JN. (DLI)
14030 MUT-SGNR SPL
14030 MUT-SGNR SPL
MEERUT CANT (MUT) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
MEERUT CANT (MUT) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
14085 EXPRESS
14085 EXPRESS
TILAK BRIDGE (TKJ) - SIRSA (SSA)
TILAK BRIDGE (TKJ) - SIRSA (SSA)
14086 EXPRESS
14086 EXPRESS
SIRSA (SSA) - TILAK BRIDGE (TKJ)
SIRSA (SSA) - TILAK BRIDGE (TKJ)
14213 BSB-GD INTERCITY
14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
14214 BSB-GD INTERCITY
14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
14217 UNCHAHAR EXP
14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
14218 UNCHAHAR EXP
14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14230 HW PYG EXP
14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM
(PYGS)
(PYGS)
14231 MARWAR SANGAM EXP
14231 MARWAR SANGAM EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)
14232 MANWAR SANGM EXP
14232 MANWAR SANGM EXP
BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
14236 BERELLY VARANASI EXP
14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
14265 BSB DDN EXP
14265 BSB DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
14266 DDN BSBS EXPRESS
14266 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
14307 PYGS -BE PASS EXP
14307 PYGS -BE PASS EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14310 UJJAIYANI EXP
14310 UJJAIYANI EXP
DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)
DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)
14315 INTERCITY EXP
14315 INTERCITY EXP
BAREILLY(NR) (BE) - NEW DELHI (NDLS)
BAREILLY(NR) (BE) - NEW DELHI (NDLS)
14316 INTERCITY EXP
14316 INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - BAREILLY(NR) (BE)
NEW DELHI (NDLS) - BAREILLY(NR) (BE)
14323 ROK INTERCITY EXP
14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
14324 NDLS INTERCITY EXP
14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
14331 DLI-KLK EXP SPL
14331 DLI-KLK EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - KALKA (KLK)
DELHI JN. (DLI) - KALKA (KLK)
14332 KLK DLI EXP SPL
14332 KLK DLI EXP SPL
KALKA (KLK) - DELHI JN. (DLI)
KALKA (KLK) - DELHI JN. (DLI)
14505 ASR-NLDM EXPRES
14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
14506 NLDM-ASR EXPRESS
14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
14673 SHAHEED EXPRESS
14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
14737 BHIWANI TKJ EXP
14737 BHIWANI TKJ EXP
BHIWANI JN. (BNW) - TILAK BRIDGE (TKJ)
BHIWANI JN. (BNW) - TILAK BRIDGE (TKJ)
14738 TKJ BHIWANI EXP
14738 TKJ BHIWANI EXP
TILAK BRIDGE (TKJ) - BHIWANI JN. (BNW)
TILAK BRIDGE (TKJ) - BHIWANI JN. (BNW)
14795 BNW-PNP MAIL
14795 BNW-PNP MAIL
BHIWANI JN. (BNW) - KALKA (KLK)
BHIWANI JN. (BNW) - KALKA (KLK)
14796 PNP-BNW EKTA EXP
14796 PNP-BNW EKTA EXP
KALKA (KLK) - BHIWANI JN. (BNW)
KALKA (KLK) - BHIWANI JN. (BNW)
14811 SIKR DEE EXP
14811 SIKR DEE EXP
SIKAR JN (SIKR) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
SIKAR JN (SIKR) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
14812 DEE SIKAR EXP
14812 DEE SIKAR EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - SIKAR JN (SIKR)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - SIKAR JN (SIKR)
15053 LJN-CPR-EXP
15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
15054 LJN-CPR-EXP
15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)
LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)
15081 JEA-GTNR EXPRESS
15081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
15082 GTNR-JEA EXPRESS
15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
15127 BSBS-NDLS K V EXP
15127 BSBS-NDLS K V EXP
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)
15129 GKP-BCY MAIL EXP
15129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
15159 CPR DURG EXP
15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
15904 CDG-DBRG EXPRESS
15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
18413 PRDP-PURI SPECIAL
18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
18414 PURI-PRDPEXP
18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
18631 RNC CPU EXP
18631 RNC CPU EXP
RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)
RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)
18635 RANCHI SASARAM EXP
18635 RANCHI SASARAM EXP
RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)
RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)
18636 SASARAM - RANCHI EXP
18636 SASARAM - RANCHI EXP
SASARAM (SSM) - RANCHI (RNC)
SASARAM (SSM) - RANCHI (RNC)
20409 DLI-BTI SUF
20409 DLI-BTI SUF
DELHI JN. (DLI) - BHATINDA (BTI)
DELHI JN. (DLI) - BHATINDA (BTI)
20410 BTI-DLI SUF
20410 BTI-DLI SUF
BHATINDA (BTI) - DELHI JN. (DLI)
BHATINDA (BTI) - DELHI JN. (DLI)
20473 CHETAK EXP
20473 CHETAK EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - UDAIPUR CITY (UDZ)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - UDAIPUR CITY (UDZ)
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
22421 DEE JU EXP
22421 DEE JU EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
22422 JU DEE EXP
22422 JU DEE EXP
JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
22441 CKTD-CNB-INTERCITY
22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
22442 CNB-CKTD-INTERCITY
22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
22471 BKN DEE EXP
22471 BKN DEE EXP
BIKANER JN (BKN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
BIKANER JN (BKN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
22472 DEE BKN EXP
22472 DEE BKN EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - BIKANER JN (BKN)
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - BIKANER JN (BKN)
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN. (MTJ)
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
MATHURA JN. (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
31411 SDAH -NH LOCAL
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NH - SDAH LOCAL
31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SDAH - NH LOCAL
31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NH-SDAH LOCAL
31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31711 NH - RHA LOCAL
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RHA-NH LOCAL
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
36011 HWH-BRPA LOCAL
36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
36012 BRPA-HWH LOCAL
36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
36031 HWH-CDAE LOCAL
36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CDAE-HWH LOCAL
36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36033 HWH-CDAE LOCAL
36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36034 CDAE HWH LOCAL
36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HWH-CDAE LOCAL
36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CDAE-HWH LOCAL
36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HWH-CDAE LOCAL
36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CDAE HWH LOCAL
36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36071 HWH-GRAE LOCAL
36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
36085 HWH-MSAE LOCAL
36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
36086 MSAE HWH LOCAL
36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
37305 ANDOLAN LOCAL
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SIU-HWH LOCAL
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HWH - HPL LOCAL
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HPL-HWH LOCAL
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HWH-TAK LOCAL
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HWH - TAK LOCAL
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TAK-HWH LOCAL
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TAK-HWH LOCAL
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HWH-TAK LOCAL
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TAK-HWH LOCAL
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SHE-TAK LOCAL
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TAK-SHE LOCAL
37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SHE TAK LOCAL
37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TAK SHE LOCAL
37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)
In separate news, the southern railway has announced 51 special trains for Kerala during the Christmas and New Year holiday season.
In separate news, the southern railway has announced 51 special trains for Kerala during the Christmas and New Year holiday season.
These special trains will be operated during the period from December 22, 2022, to January 2, 2023.
These special trains will be operated during the period from December 22, 2022, to January 2, 2023.
According to a statement by Indian railways, "Apart from the special trains notified by Southern Railway, other zonal railways have notified a total of 34 services to Kerala -- 22 special trains by South Central Railway, eight special trains by South Western Railway, and four special trains by East Coast Railway".
According to a statement by Indian railways, "Apart from the special trains notified by Southern Railway, other zonal railways have notified a total of 34 services to Kerala -- 22 special trains by South Central Railway, eight special trains by South Western Railway, and four special trains by East Coast Railway".