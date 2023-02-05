T-Series’ new Aditya Roy Kapur film to release on 7 April
- Bhushan Kumar owned T-Series will back this Hindi remake of Tamil action thriller Thadam, to be directed by debutant Vardhan Ketkar
New Delhi: Aditya Roy Kapur and Mrunal Thakur’s new film Gumraah, will release in cinemas on 7 April. Bhushan Kumar owned T-Series will back this Hindi remake of Tamil action thriller Thadam, to be directed by debutant Vardhan Ketkar. It will also feature Ronit Roy. The original, directed by Magizh Thirumeni featured Arun Vijay in a double role along with Tanya Hope, Smruthi Venkat and Vidya Pradeep.
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