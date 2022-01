UPSC CAPF 2020 Results: The Union Public Service Commission on Tuesday announced results of the Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination, 2020 held on 20th December, 2020. For this, the interviews for personality test were held from 6th December to 24th December, 2021.

Today, the commission recommended 187 candidates for appointment to the posts of Assistant Commandants in Border Security Force (BSF), Central Reserve Police Force (CRPF), Central Industrial Security Force (CISF), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and Sashastra Seema Bal (SSB).

A total number of 187 candidates have been recommended for appointment.

S.NO - ROLL NO - NAME

1 0811254 AKSHAY BADOLA

2 0214460 ANJANI KUMAR DWIVEDI

3 2403411 ANAND GANESH

4 1902274 ARAVIN KUMAR M

5 1002074 SIRIGIREDDY THRETHESWAR REDDY

6 5102531 AVINASH KANCHARANA

7 0817053 KARAN PAWARIA

8 1303771 AKSHAY NAIR

9 0836679 RAVI KUMAR

10 1902517 S S VIPIN

11 0821568 BRAJESH KUMAR

12 0854364 MANISH

13 2608133 AYUSH SRIVASTAVA

14 0513296 YADAV BHAVNA SUBHASH

15 1006383 KIRAN SAIEMPU

16 1514893 MD ASIM AZIM

17 1511123 ASEEM BHARDWAJ

18 5400506 SAURABH CHAUDHARY

19 2621715 OM PRAKASH PAL

20 1701455 KARTIKEYA SHARMA

21 1407391 ROHIT SINGH

22 2615037 SUYASH DWIVEDI

23 1800159 SUMEET BANDRAL

24 1204721 LEELA KUMARI V

25 1901105 EMIL JOSE

26 0865271 GOPIKRISHNA B

27 0822366 SIDDHARTH SHUKLA

28 0836515 VIPIN YADAV

29 0406090 AISHWARYA UPADHYAY

30 5300516 VIKASH BHOY

31 1202743 SHRAVAN ADITHYA V

32 0811477 ANJU

33 0819127 SHIKHAR LOHIA

34 1007382 PRAVEEN KUMAR

35 0835719 RONAK TYAGI

36 1116997 DILEEP SINGH RATHORE

37 3402089 ROHIT HANGLOO

38 0860394 RAJGURU PADMABHUSHAN SHIVRAM

39 5201059 SAVITA DHAKER

40 0815664 VINAY JAWLA

41 0821090 VIBHAV KUMAR

42 0822914 GURDEEP SINGH

43 0814784 GAURAV KHARAYAT

44 0200785 HIMANSHU TIWARI

45 1203341 SATHISH KUMAR V

46 4200683 TASHI RABDEN BHUTIA

47 2606303 ARUNESH RASTOGI

48 0510104 ADITYA KESHAV SRIDHARAN

49 1202232 VENKAT RAMANAN L

50 1004749 ADEPU MOHAN KRISHNA

51 0829926 MAYANK BHATT

52 0824362 NEHA BORAH

53 0834117 NG MEGHAJIT SINGH

54 3500628 SHIVAM

55 0837350 VAISHALI JAIN

56 1122011 GAURAV SHARMA

57 1503556 ALOK KUMAR

58 0102517 HANIF SAHANAWAZ CHOUDHURY

59 4104024 RAHUL RAJ

60 5404241 AKASH YADAV

61 2624319 DIVYANSH DWIVEDI

62 0823050 MANOJ KUMAR SUTHAR

63 0834760 FIRDAUS ALI

64 1204770 SUMIT JHA

65 0804633 MOHIT SINGH

66 1400591 PANKAJ

67 1401576 TARUN BISHT

68 0864323 HIMANSHU PALARIYA

69 0511364 BHASME SUJIT GAJANAN

70 4900683 ROHIT BHANGE

71 1510031 SHIVAM KUMAR

72 1504650 AMAN ABHISHEK

73 3500879 MANDEEP SINGH

74 1901055 SANJAY K P

75 0405877 AKASH DHAKARE

76 2600623 VIVEK SINGH

77 0512275 AHER MAYUR BALASAHEB

78 0863949 PARIKSHIT RATHEE

79 0836640 KULDEEP SINGH

80 0846734 ABHISHEK HITAISHI

81 4901022 TEJAS TRIPATHI

82 1202722 PRASANTH D

83 4106102 ANURAG SINGH

84 0826358 NARESH MANKOTI

85 2403910 VYSHAK K NAIR

86 4100102 DEEPAK MISHRA

87 0849361 SHIVAM TYAGI

88 3503878 BHABUK GOYAL

89 0845140 DEEPAK SARAWAG

90 5407641 MANOJ BAGORIA

91 0851891 SANDEEP NEHRA

92 0801538 PATIL ANIKET RAJENDRA

93 1120722 NITI YADAV

94 1108560 ASHVINI KUMAR SHARMA

95 1107627 PRATEEK KUMAR

96 1111905 JAYDEEP SINGH

97 3504802 SHUBHAM SHARMA

98 3400377 NAMNEET SINGH

99 3500152 RAHUL

100 2623190 ANKUR PRASAD

101 0863039 THINGNAM GOPALSANA SINGH

102 0850464 VIJAY KUMAR

103 2403468 UPENDER PATHANIA

104 0503027 NAZISH KHAN

105 0857348 VINAY SAROHA

106 1102625 PRITISH SIHAG

107 4402197 KRISHNA MOIRANGTHEM

108 4100519 ARJUN MAHATO

109 0204991 ATUL VERMA

110 0818509 MOHIT KASNIYA

111 1200853 VIGNESH T

112 1901385 SAFVAN N

113 1119339 KAILASH DAN

114 0206117 ABHISHEK KUMAR GUPTA

115 0403855 VIJYETA THAKUR

116 3512091 AMANDEEP SINGH

117 5101398 KETIREDDY PRANEETH NAGARESH

118 0503193 SURYAWANSHI DARSHAN RAJENDRA

119 0301645 ROHITH G

120 0411748 VINAY KUMAR MISHRA

121 0829500 RAJ KUMAR

122 0803876 ANURAG GUPTA

123 0856535 PANKAJ KUMAR YADAV

124 4901166 AMIT KUMAR SURYAWANSHI

125 0510696 NERLE AKSHAY ASHOK

126 0837687 GAURAV YADAV

127 0214028 ASHUTOSH SINGH

128 1122369 KULDEEP MEENA

129 0853395 AKSHAYADEEP SINGH CHAUHAN

130 0844209 DAYA SHANKAR MISHRA

131 0101681 ABHINOV KUMAR

132 0863148 NIDHI CHAUDHARY

133 0845971 BALWANT PRIYADARSHI KISHEN

134 0511982 MD SARFARAZ ALAM

135 0857722 VIJAY PAL

136 3401130 NAVEEN RAJA

137 0805925 HITESH KHANDELWAL

138 1402276 RAHUL CHAUHAN

139 3507066 NEERAJ HANS

140 0825986 DEEPAK SANGWAN

141 0806417 LUCKY

142 0854592 KUNAL KAUDAN

143 0828092 CHIRAG

144 3502463 HARMEET SINGH

145 0858609 MAHENDER SEHRAWAT

146 0809600 SHIV PRASAD KANGALI

147 0805982 DEEPANK VERMA

148 0860373 AKSHAT AHLAWAT

149 0855430 RAMKUMAR BHUKYA

