La Liga Summaries

Aug 31 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Barcelona (3) 7 Scorers: Raphinha 20, R. Lewandowski 24, J. Koundé 45 2, Raphinha 64, Raphinha 72, Dani Olmo 82, Ferran Torres 85 Subs used: Fermín López 61 (Pedri), Sergi Domínguez 61 (Pau Cubarsí), Eric García 61 (Marc Casadó), Ferran Torres 73 (Lewandowski), Pablo Torre 83 (Dani Olmo) Real Valladolid (0) 0 Yellow card: Javi Sánchez 45, Kike Pérez 74, Mario Martín 84 Subs used: Juanmi Latasa 56 (Marcos André), Chuky 57 (Amallah), Mario Martín 62 (Iván Sánchez), Víctor Meseguer 88 (Raúl Moro), Özkacar 88 (Kike Pérez) Attendance: 44,359 Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Athletic Club (0) 0 Yellow card: Nico Williams 15, Yeray 34, Oihan Sancet 35 Subs used: Mikel Vesga 64 (Beñat Prados), Mikel Jauregizar 64 (Ander Herrera), Álvaro Djaló 64 (Gorka Guruzeta), Álex Berenguer 71 (Williams), Unai Gómez 81 (Oihan Sancet) Atlético Madrid (0) 1 Scorers: Á. Correa 90 2 Yellow card: Koke 85 Subs used: Rodrigo Riquelme 70 (Alvarez), Sørloth 70 (Samuel Lino), De Paul 70 (Gallagher), Simeone 84 (Griezmann), Á. Correa 88 (Koke) Attendance: 48,617 Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Espanyol (1) 2 Scorers: Carlos Romero 8, A. Véliz 90 6 Yellow card: Kumbulla 81, Álvaro Aguado 85, Véliz 97 Subs used: Álvaro Aguado 46 (José Gragera), Cardona 46 (Brian Oliván), Álvaro Tejero 65 (Jofre Carreras), Cheddira 71 (Javi Puado), Sergi Gómez 91 (Fernando Calero) Rayo Vallecano (1) 1 Scorers: Álvaro García 4 Yellow card: Álvaro García 81, Mumin 93 Subs used: Pep Chavarría 35 (Espino), Balliu 62 (Sergio Camello), Isi Palazón 63 (Jorge de Frutos), Randy Nteka 72 (Álvaro García), Ciss 73 (Unai López) Attendance: 22,405 Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Valencia (20:30) Villarreal ................................................................. Leganés (20:30) Mallorca ................................................................. Sunday, September 1 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Las Palmas (1600/1500) Osasuna v Celta de Vigo (1600/1500) Sevilla v Girona (1800/1700) Getafe v Real Sociedad (1815/1715) Real Madrid v Real Betis (2030/1930)