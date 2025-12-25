Even as Adani-owned Navi Mumbai International Airport begins commercial operations today, Noida International Airport at Jewar continues to miss deadlines, with flights now expected only in 2026.
Noida airport launch pushed again, commercial flights likely only in 2026
SummaryDespite nearing completion, Noida International Airport is awaiting key aviation and security clearances, missing multiple deadlines and pushing the start of commercial flights to 2026.
