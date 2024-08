Primeira Liga Summaries

Aug 24 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Casa Pia (0) 0 Yellow card: José Fonte 73, Max Svensson 78, Gaizka Larrazabal 84, Gaizka Larrazabal 88 (2nd) Subs used: Henrique Pereira 66 (Nuno Moreira), Pablo Roberto 66 (Segovia), Max Svensson 77 (Obeng), André Geraldes 86 (Leonardo Lelo), Rafael Brito 86 (Miguel Sousa) Santa Clara (0) 2 Scorers: Gabriel Silva 57, Ricardinho 90 5 Yellow card: Luís Rocha 28, Alisson Safira 61, Pedro Ferreira 78, Gabriel Batista 79, 94 Subs used: Ricardinho 64 (Vinícius Lopes), Matheus Pereira 74 (Lucas Soares), Diogo Calila 74 (Gabriel Silva), Serginho 89 (Alisson Safira) Attendance: 1,188 Referee: Ricardo Jorge Antunes Baixinho ................................................................. Porto (2) 2 Scorers: Galeno 1, Nico González 30 Subs used: Wendell 68 (Martim Fernandes), João Mário 69 (Pepê), Gonçalo Borges 77 (Iván Jaime), Grujić 78 (Vasco Sousa), Fran Navarro 90 (Galeno) Rio Ave (0) 0 Yellow card: Patrick William 22, Patrick William 43 (2nd) Subs used: Fábio Ronaldo 37 (Kiko Bondoso), Pohlmann 37 (João Tomé), João Graça 37 (Tiago Morais), Panzo 48 (João Novais), Vitor Gomes 84 (Oudrhiri) Attendance: 47,113 Referee: Iancu Ioan Vasilica ................................................................. Famalicão (1) 1 Scorers: Gustavo Sá 6 Yellow card: Mihaj 58 Subs used: Mario González 64 (Óscar Aranda), van de Looi 65 (Gustavo Sá), Gil Dias 65 (Rochinha), Riccieli 94 (Youssouf) Boavista (0) 0 Yellow card: Pedro Gomes 16, Filipe Ferreira 32, Vukotić 41 Subs used: Gonçalo Miguel 46 (Pedro Gomes), Pérez 74 (Camará), João Barros 74 (Filipe Ferreira), Marco Ribeiro 84 (Vukotić), Machado 87 (Miguel Reisinho) Referee: David Rafael Oliveira Silva ................................................................. Benfica (1) 1 Scorers: O. Kökçü 19 Yellow card: Kökçü 34, Álvaro Fernández 36, Tiago Gouveia 59, Renato Sanches 96 Subs used: Tiago Gouveia 31 (Aursnes), Renato Sanches 71 (Florentino), Á. Di María 71 (Prestianni), Rollheiser 86 (Tiago Gouveia), Arthur Cabral 86 (Pavlidis) Estrela (0) 0 Yellow card: André Luiz 36, Caio Santana 72, Léo Cordeiro 87 Subs used: Kikas 56 (Rodrigo Pinho), Ruiz 56 (Gustavo Henrique), Manuel Keliano 70 (Bucca), Caio Santana 70 (Nani), Petterson 85 (André Luiz) Referee: Hélder Miguel Azevedo Malheiro ................................................................. Sunday, August 25 fixtures (WET/GMT) Arouca v Nacional (1530/1430) Estoril v Gil Vicente (1800/1700) AVS v Vitória Guimarães (2030/1930) Sporting Braga v Moreirense (2030/1930)

