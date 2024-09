Primeira Liga Summaries

Sep 21 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Rio Ave (1) 2 Scorers: Kiko Bondoso 9, Clayton 59 Yellow card: Pantalon 90, Tıknaz 93 Subs used: Fábio Ronaldo 72 (Richards), Koka 72 (Kiko Bondoso), Tıknaz 72 (Oudrhiri), João Novais 77 (Tiago Morais), Aguilera 78 (Martim Neto) Estoril (0) 2 Scorers: A. Marqués 64, Wagner Pina 68 Yellow card: Vinicius Zanocelo 27, Mangala 85 Subs used: Jandro Orellana 26 (Xeka), Fabrício Garcia 46 (João Carvalho), Marqués 63 (André Lacximicant), Holsgrove 63 (Michel), Mangala 83 (Jandro Orellana) Referee: José Armando Torres Bessa ................................................................. Santa Clara (0) 1 Scorers: Vinícius Lopes 81 Yellow card: MT 16, Sidney Lima 51 Subs used: Serginho 71 (Pedro Ferreira), Vinícius Lopes 71 (Ricardinho), Matheus Pereira 78 (Alisson Safira), Lucas Soares 87 (Diogo Calila), Bruno Almeida 87 (Gabriel Silva) Estrela (0) 0 Yellow card: Ruiz 45, Danilo Veiga 64, Igor Jesus 79 Subs used: Danilo Veiga 46 (Nilton Varela), Bucca 79 (Nani), Jovane Cabral 79 (Ruiz), Bilal Mazhar 83 (Igor Jesus), Paulo Moreira 89 (Léo Cordeiro) Referee: João António Ferreira Gonçalves ................................................................. Vitória Guimarães (0) 0 Yellow card: João Mendes 28, Bruno Varela 37, Tiago Silva 37, Bruno Gaspar 46 Subs used: Ramírez 69 (Nélson Oliveira), Samu 69 (João Mendes), Gustavo Silva 69 (Nuno Santos), Manu 78 (Tiago Silva), Telmo Arcanjo 78 (Kaio César) Porto (0) 3 Scorers: Samu Omorodion 47, Samu Omorodion 58, Pepê 88 Yellow card: Samu Omorodion 26, Pepê 45, Eustaquio 64, Pérez 90 Subs used: Grujić 71 (Eustaquio), Namaso 75 (Samu Omorodion), Gonçalo Borges 90 (Varela), Vasco Sousa 90 (Nico González), André Franco 90 (Pepê) Attendance: 26,377 Referee: Fábio José Costa Veríssimo ................................................................. Moreirense (20:30) Famalicão ................................................................. Sunday, September 22 fixtures (WET/GMT) Gil Vicente v Casa Pia (1530/1430) Farense v Arouca (1800/1700) Sporting CP v AVS (2030/1930) Monday, September 23 fixtures (WET/GMT) Boavista v Benfica (2015/1915)

