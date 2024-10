Primeira Liga Summaries

Oct 5 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Gil Vicente (2) 3 Scorers: Félix Correia 9, K. Fujimoto 33, Jorge Aguirre 82 Yellow card: Santi García 56, Jorge Aguirre 93 Subs used: Jorge Aguirre 69 (Cauê), João Teixeira 80 (Fujimoto), Gui Beleza 92 (Santi García), Josué Sá 93 (Zé Carlos), Diego Collado 93 (Félix Correia) Estrela (0) 0 Yellow card: Igor Jesus 52 Subs used: Rodrigo Pinho 40 (Bucca), Nani 40 (Tiago Mamede), Petterson 55 (Jovane Cabral), Dramé 81 (Igor Jesus), Paulo Moreira 81 (Tiago Gabriel) Referee: Iancu Ioan Vasilica ................................................................. Moreirense (0) 1 Scorers: Benny 79 Subs used: Madson 46 (Pedro Santos), Dinis Pinto 46 (Fabiano), Guilherme Schettine 66 (Luís Asué), Benny 72 (Ofori), Antonisse 77 (Gabrielzinho) Santa Clara (0) 0 Yellow card: Pedro Ferreira 22, Matheus Pereira 28, Sidney Lima 70 Subs used: Lucas Soares 76 (Diogo Calila), Ricardinho 76 (Matheus Pereira), Serginho 76 (Pedro Ferreira), Bruno Almeida 83 (Adriano), João Costa 90 (Frederico Venâncio) Referee: Nuno Miguel Serrano Tavares Almeida ................................................................. Arouca (1) 1 Scorers: Jason 30 Yellow card: Ivo Rodrigues 7, David Simão 59, José Fontán 75 Subs used: Pedro Santos 67 (Sylla), Henrique Araújo 75 (David Simão), Loum 75 (Ivo Rodrigues), Miguel Puche 87 (Jason), Weverson 87 (Trezza) AVS (0) 1 Scorers: Gustavo Assunção 77pen Yellow card: Luís Silva 47, Fernando Fonseca 87 Subs used: Akinsola 66 (Kamate), Vasco Lopes 66 (Luís Silva), Zé Luís 66 (Mercado), Aburjania 78 (Jaume Grau), Rodríguez 85 (Devenish) Referee: David Rafael Oliveira Silva ................................................................. Sporting CP (1) 2 Scorers: Daniel Bragança 39, V. Gyökeres 80pen Yellow card: Daniel Bragança 82 Subs used: Morita 46 (Harder), Nuno Santos 64 (Araújo), Geovany Quenda 68 (Geny Catamo), Iván Fresneda 68 (Gonçalo Inácio), Ricardo Esgaio 76 (Eduardo Quaresma) Casa Pia (0) 0 Yellow card: Zolotić 36, Kluivert 78 Subs used: Pablo Roberto 62 (Cassiano), Miguel Sousa 62 (Rafael Brito), Nuno Moreira 72 (Max Svensson), Benaissa-Yahia 87 (Zolotić), Livolant 87 (Gaizka Larrazabal) Referee: Miguel Bertolo Nogueira ................................................................. Sunday, October 6 fixtures (WET/GMT) Farense v Estoril (1530/1430) Vitória Guimarães v Boavista (1530/1430) Nacional v Benfica (1800/1700) Porto v Sporting Braga (2030/1930)

