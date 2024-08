Serie A Summaries

Aug 25 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Parma (1) 2 Scorers: D. Man 2, M. Cancellieri 77 Subs used: Cancellieri 59 (Sohm), Delprato 70 (Mihăilă), Cyprien 74 (Estévez), Almqvist 74 (Man) Milan (0) 1 Scorers: C. Pulišić 66 Yellow card: Pavlović 34, Emerson Royal 88, Loftus-Cheek 92 Subs used: Emerson Royal 67 (Calabria), Fofana 67 (Musah), Jović 86 (Okafor), Chukwueze 86 (Pulišić) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Udinese (1) 2 Scorers: L. Lucca 5, F. Thauvin 49 Yellow card: Gianetti 32, Kamara 49, Payero 62, Kamara 68 (2nd) Subs used: Lovrić 66 (Payero), Ekkelenkamp 66 (Brenner), Kabasele 75 (Gianetti), Oier Zarraga 76 (Thauvin), Davis 83 (Lucca) Lazio (0) 1 Scorers: G. Isaksen 90 5 Yellow card: Romagnoli 80 Subs used: Patric 46 (Casale), Dia 60 (Dele-Bashiru), Isaksen 60 (Noslin), Hysaj 82 (Marušić), Tchaouna 82 (Zaccagni) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Internazionale (1) 2 Scorers: M. Darmian 5, H. Çalhanoğlu 69pen Subs used: Carlos Augusto 72 (Dimarco), Frattesi 72 (Barella), Dumfries 72 (Darmian), Arnautović 76 (Thuram), Asllani 82 (Çalhanoğlu) Lecce (0) 0 Yellow card: Gallo 31, Banda 60 Subs used: Pierotti 64 (Rafia), Tete Morente 64 (Banda), Coulibaly 85 (Krstović), Berisha 85 (Pierret) Referee: Davide Di Marco ................................................................. Monza (0) 0 Yellow card: Izzo 39, Pablo Marí 96 Subs used: Caprari 62 (Maldini), Đurić 62 (Petagna), Vignato 75 (Dany Mota), Gagliardini 75 (Izzo), Pedro Pereira 85 (Birindelli) Genoa (1) 1 Scorers: A. Pinamonti 45 7 Yellow card: De Winter 59, Thorsby 91, Malinovskyi 93 Subs used: Vogliacco 45 (Bani), Thorsby 62 (Badelj), Zanoli 62 (Sabelli), Malinovskyi 62 (Vítinha), Ekuban 68 (Pinamonti) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Sunday, August 25 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Venezia (1730/1630) Torino v Atalanta (1730/1630) Napoli v Bologna (1945/1845) Roma v Empoli (1945/1845) Monday, August 26 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Como (1730/1630) Hellas Verona v Juventus (1945/1845)

