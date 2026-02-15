Happy Maha Shivratri 2026: Top 100+ wishes, greetings and messages to share with your loved ones

The auspicious Hindu festival of Maha Shivratri is being celebrated today, 15 February. Maha Shivaratri is known by various names such as Shivratri or Great night of Lord Shiva. Considered one of the most significant festivals among Hindus, it is believed that Lord Shiva married Goddess Parvati on this day. Devotees celebrate this festival by observing a day long fast and worshipping Lord Shiva.
According to South Indian calendar, Chaturdashi Tithi during Krishna Paksha in month of Magha is known as Maha Shivaratri.
Maha Shivratri puja time is given below, as per Drik Panchang.
Shivaratri Parana Time - 6:59 AM to 3:24 PM, 16 February
Nishita Kaal Puja Time - 12:09 AM to 1:01 AM, 16 February
Ratri First Prahar Puja Time - 6:11 PM to 9:23 PM
Ratri Second Prahar Puja Time - 9:23 PM to 12:35 AM, 16 February
Ratri Third Prahar Puja Time - 12:35 AM to 3:47 AM, 16 February
Ratri Fourth Prahar Puja Time - 3:47 AM to 6:59 AM, 16 February
