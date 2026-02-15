Happy Maha Shivratri 2026: Top 100+ wishes, greetings and messages to share with your loved ones

Happy Maha Shivratri 2026: Maha Shivratri honours the union of Lord Shiva and Goddess Parvati. Devotees fast and worship Shiva on this day which is being celebrated on 15 February this year. 

Happy Maha Shivratri 2026: Maha Shivratri festival is being celebrated on Sunday, 15 February this year.
Happy Maha Shivratri 2026: Maha Shivratri festival is being celebrated on Sunday, 15 February this year.(Pixabay)

The auspicious Hindu festival of Maha Shivratri is being celebrated today, 15 February. Maha Shivaratri is known by various names such as Shivratri or Great night of Lord Shiva. Considered one of the most significant festivals among Hindus, it is believed that Lord Shiva married Goddess Parvati on this day. Devotees celebrate this festival by observing a day long fast and worshipping Lord Shiva.

According to South Indian calendar, Chaturdashi Tithi during Krishna Paksha in month of Magha is known as Maha Shivaratri.

Maha Shivratri puja time

Maha Shivratri puja time is given below, as per Drik Panchang.

Shivaratri Parana Time - 6:59 AM to 3:24 PM, 16 February

Nishita Kaal Puja Time - 12:09 AM to 1:01 AM, 16 February

Ratri First Prahar Puja Time - 6:11 PM to 9:23 PM

Ratri Second Prahar Puja Time - 9:23 PM to 12:35 AM, 16 February

Ratri Third Prahar Puja Time - 12:35 AM to 3:47 AM, 16 February

Ratri Fourth Prahar Puja Time - 3:47 AM to 6:59 AM, 16 February

Maha Shivratri 2026: Wishes

Happy Maha Shivratri 2026: May your home be filled with peace and happiness.
(Pexels)

Given below re heartfelt Maha Shivratri wishes, greetings and messages to share with your loved ones:

  • May Lord Shiva bless you with peace, prosperity, and happiness. Happy Maha Shivratri!
  • Wishing you a night filled with devotion and divine blessings.
  • Har Har Mahadev! May Shiva shower his grace upon you.
  • May this Maha Shivratri bring positivity and strength into your life.
  • On this holy night, may Lord Shiva remove all obstacles from your path.
  • May Bholenath bless you with wisdom and courage.
  • Wishing you and your family a blessed Maha Shivratri.
  • May the divine energy of Shiva guide you always.
  • May your prayers be answered on this sacred night.
  • Har Har Mahadev! May your life be filled with joy and success.
  • May Lord Shiva bless you with good health and happiness.
  • Let us celebrate the glory of Mahadev on this auspicious day.
  • May this Shivratri bring harmony and peace to your home.
  • Wishing you spiritual growth and inner strength.
  • May Shiva’s blessings be with you today and forever.
  • On Maha Shivratri, may you find calmness and clarity.
  • May Lord Shiva’s divine light illuminate your path.
  • Har Har Mahadev! May you achieve all your goals.
  • May this sacred occasion bring hope and positivity.
  • Wishing you success and prosperity on Maha Shivratri.
  • May the blessings of Mahadev always protect you.
  • Let’s pray for love, peace, and happiness on this holy day.
  • May Lord Shiva remove negativity from your life.
  • Wishing you a joyful and blessed Maha Shivratri celebration.

  • May your devotion bring you closer to divine grace.
  • Har Har Mahadev! May your life be filled with blessings.
  • May Shiva grant you strength to overcome challenges.
  • On this holy night, may your heart be filled with devotion.
  • May Lord Shiva bless your family with unity and happiness.
  • Wishing you a spiritually uplifting Maha Shivratri.
  • May Bholenath’s blessings bring success and fulfillment.
  • May your life be as calm as Shiva’s meditation.
  • Har Har Mahadev! May you be blessed with peace of mind.
  • Wishing you divine protection and guidance.
  • May this Maha Shivratri bring new beginnings in your life.
  • May Lord Shiva bless you with love and contentment.
  • On this sacred night, may your wishes come true.
  • May Shiva’s grace remove all sorrow from your life.
  • Har Har Mahadev! May happiness surround you always.
  • Wishing you strength, faith, and positivity on this holy day.
  • May the divine power of Shiva inspire you to be your best.
  • May this Maha Shivratri bring light into your life.
  • Wishing you peace, prosperity, and spiritual awakening.
  • Har Har Mahadev! May blessings overflow in your life.
  • May Lord Shiva guide you toward success and happiness.
  • On this sacred occasion, may your heart be filled with devotion.
  • May Mahadev bless you with wisdom and patience.
  • Wishing you and your loved ones a joyous Maha Shivratri.
  • May the holy chants of Om Namah Shivaya fill your life with positivity.
  • Har Har Mahadev! May Lord Shiva always protect and bless you.
  • Har Har Mahadev! May Lord Shiva bless you with happiness and peace.
  • Wishing you a blessed and joyful Maha Shivratri.
  • May Bholenath remove all obstacles from your life.
  • On this sacred night, may your prayers be answered.
  • May Lord Shiva fill your life with positivity and success.
  • Har Har Mahadev! Stay blessed always.
  • May this Maha Shivratri bring new hope and strength.
  • Wishing you spiritual growth and inner peace.
  • May Shiva’s blessings light up your path.
  • May your devotion bring you divine grace.
  • May Mahadev protect you and your family always.
  • Wishing you health, wealth, and prosperity on this holy day.
  • May Lord Shiva bless you with courage and wisdom.
  • Har Har Mahadev! May happiness surround you.
  • May this sacred occasion bring peace to your heart.
  • Wishing you success in all your endeavors.
  • May Shiva’s grace remove all negativity from your life.
  • May your life be filled with love and harmony.
  • Har Har Mahadev! Stay strong and blessed.
  • May this Shivratri bring joy and fulfillment.
  • May Lord Shiva guide you towards the right path.
  • Wishing you divine blessings on Maha Shivratri.
  • May your home be filled with peace and happiness.
  • Har Har Mahadev! May all your dreams come true.
  • May Bholenath shower you with endless blessings.
  • Wishing you strength and faith on this holy night.
  • May Lord Shiva bless you with patience and clarity.
  • May this Maha Shivratri bring success and prosperity.
  • Har Har Mahadev! May you be blessed always.
  • May your life shine with Shiva’s divine light.
  • Wishing you a spiritually uplifting Maha Shivratri.
  • May Lord Shiva grant you peace of mind.
  • Har Har Mahadev! May love and happiness fill your life.
  • May this sacred night bring positive transformation.
  • Wishing you a blessed and meaningful celebration.
  • May Shiva’s blessings guide you every step of the way.
  • Har Har Mahadev! May you achieve great heights.
  • May your faith in Shiva grow stronger each day.
  • Wishing you and your loved ones a joyful Maha Shivratri.
  • May Lord Shiva bless you with abundance and contentment.
  • Har Har Mahadev! May divine energy protect you.
  • May this holy night bring calmness and clarity.
  • Wishing you prosperity and spiritual awakening.
  • May Lord Shiva bless your family with unity.
  • Har Har Mahadev! May your heart be filled with devotion.
  • May this Maha Shivratri mark a fresh beginning.
  • Wishing you strength to overcome every challenge.
  • May Shiva’s grace bring happiness into your life.
  • Har Har Mahadev! May blessings overflow for you.
  • May Lord Shiva always keep you under His divine protection.

Maha Shivratri 2026: Quotes from Shiva Sutras

  • “When we invest 100 percent of our energy in any action, there will be no regrets, and when there are no regrets there is no fear or anxiety.”
  • “The goal of life is to radiate happiness from each and every cell of your being.”
  • “Words are the root cause of worry.”
  • “Only with courage, can you move forward.”
  • “Live your life with wonder.”
  • “You will find strength when you rest in your self.”
  • “In the state of purity, a sense of belongingness arises in you.”
  • “You can find peace only when you enter into your own mind.”

Maha Shivratri 2026: Images

Happy Maha Shivratri 2026: May Bholenath shower you with endless blessings.
(Pixabay)
Maha Shivratri is a sacred celebration of Lord Shiva.
(Pexels)
Maha Shivratri is a night of prayer and positivity.
(Pexels)

Maha Shivratri 2026: GIFs

