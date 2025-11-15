Utpanna Ekadashi 2025: Top 50+ WhatsApp wishes, Facebook messages to celebrate Lord Vishnu with family, friends

Utpanna Ekadashi, dedicated to Lord Vishnu, is being celebrated on November 15 this year. It falls in Margashirsha month after Kartik Purnima. let's have a look at some wishes to celebrate the occasion with family and friends.

Utpanna Ekadashi 2025: A significant Hindu festival dedicated to Lord Vishnu is being celebrated today.
Utpanna Ekadashi 2025: A significant Hindu festival dedicated to Lord Vishnu is being celebrated today.(Pexels)

Utpanna Ekadashi 2025: The auspicious festival dedicated to Lord Vishnu is being celebrated today, November 15. One of the significant Ekadashis, this holy and widely celebrated occasion falls on in Margashirsha month after Kartik Purnima. Following Devutthana Ekadashi, Utpanna Ekadashi fast is observed on the eleventh day of Krishna Paksha.

Utpanna Ekadashi 2025: Shubh muhurat and parana time

Ekadashi Tithi Begins - 12:49 AM on November 15

Ekadashi Tithi Ends - 2:37 AM on November 16

Parana Time - 1:14 PM to 03:25 PM on November 16

On Parana Day Hari Vasara End Moment - 09:09 AM

Utpanna Ekadashi wishes

  1. Wishing you a blessed Utpanna Ekadashi filled with peace and positivity.
  2. May Lord Vishnu shower his divine grace on you this Utpanna Ekadashi.
  3. Happy Utpanna Ekadashi! May your life be filled with devotion and purity.
  4. May this sacred day remove all negativity from your life.
  5. Wishing you spiritual growth and divine blessings on Utpanna Ekadashi.
  6. May Lord Vishnu protect you and guide you always.
  7. Happy Utpanna Ekadashi! May your prayers be answered.
  8. May this holy Ekadashi bring prosperity and harmony to your home.
  9. Sending warm wishes on Utpanna Ekadashi. Stay blessed!
  10. May your heart be filled with devotion and your soul with peace.
  11. Wishing you a blissful and divine Utpanna Ekadashi.
  12. May Lord Vishnu’s blessings fill your life with joy and strength.
  13. Happy Utpanna Ekadashi! May your path be illuminated with faith.
  14. Wishing you a day of spiritual awakening and divine blessings.
  15. May this Ekadashi bring new beginnings and positivity into your life.
  16. Happy Utpanna Ekadashi! Stay devoted and blessed.
  17. May your fast be fruitful and your prayers reach the divine.
  18. Sending heartfelt blessings on Utpanna Ekadashi.
  19. May Vishnu Bhagwan bless you with health and happiness.
  20. Wishing you peace, purity, and prosperity on this sacred day.
  21. Happy Utpanna Ekadashi! May your life be filled with spiritual light.
  22. May this Ekadashi remove worries and bring eternal peace.
  23. Wishing you a divine day of devotion and prayer.
  24. May Lord Vishnu protect you from all obstacles.
  25. Happy Utpanna Ekadashi! May your life shine with devotion.
  26. May the blessings of Ekadashi bring joy to your family.
  27. Wishing you a sacred and blissful Utpanna Ekadashi.
  28. May fasting and prayer cleanse your mind and soul.
  29. Happy Utpanna Ekadashi! Stay connected with the divine.
  30. May devotion bring strength, peace, and clarity to your life.
  31. Wishing you abundant blessings from Lord Vishnu.
  32. May your heart be full of devotion on this holy day.
  33. Happy Utpanna Ekadashi! May good fortune always follow you.
  34. May divine grace touch every aspect of your life today.
  35. Wishing you a calm, peaceful, and prosperous Ekadashi.
  36. May this sacred day remove all sins and bring purity.
  37. Happy Utpanna Ekadashi! Keep faith in the divine.
  38. May your prayers bring peace and your devotion bring joy.
  39. Wishing you a spiritually uplifting Utpanna Ekadashi.
  40. May the divine light of Vishnu illuminate your home.
  41. Happy Utpanna Ekadashi! Stay blessed with devotion and peace.
  42. May this holy day bring happiness and spiritual strength.
  43. Wishing you divine wisdom and inner harmony today.
  44. May your fast bring blessings and fulfilment in life.
  45. Happy Utpanna Ekadashi! Trust in the grace of the Almighty.
  46. May this Ekadashi bring success, health, and purity.
  47. Wishing you divine blessings for you and your family.
  48. May the sacred energy of Ekadashi fill your heart with love.
  49. Happy Utpanna Ekadashi! May your soul be blessed with peace.
  50. May Lord Vishnu’s blessings stay with you today and always.

Utpanna Ekadashi 2025: GIFs

