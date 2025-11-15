Utpanna Ekadashi 2025: Top 50+ WhatsApp wishes, Facebook messages to celebrate Lord Vishnu with family, friends

Utpanna Ekadashi 2025: The auspicious festival dedicated to Lord Vishnu is being celebrated today, November 15. One of the significant Ekadashis, this holy and widely celebrated occasion falls on in Margashirsha month after Kartik Purnima. Following Devutthana Ekadashi, Utpanna Ekadashi fast is observed on the eleventh day of Krishna Paksha.
Ekadashi Tithi Begins - 12:49 AM on November 15
Ekadashi Tithi Ends - 2:37 AM on November 16
Parana Time - 1:14 PM to 03:25 PM on November 16
On Parana Day Hari Vasara End Moment - 09:09 AM