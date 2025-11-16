Vrishchik Sankranti 2025: Top 50+ wishes, Facebook, WhatsApp messages to celebrate new solar month with loved ones

Vrishchik Sankranti marks an auspicious day in Hindu astrology, which is being observed on Sunday this year. This significant day is noted for its spiritual significance as it marks the beginning of new solar month. On this day, devotees partake in charitable acts, fasting and offer prayers to Sun God.
This day holds immense religious, spiritual and astrological significance and is considered as a period for deep cleansing, clarity, inner transformation and deep introspection.
Vrishchika Sankranti Punya Kala - 7:58 AM to 1:45 PM on November 16
Vrishchika Sankranti Maha Punya Kala - 11:56 AM to 1:45 PM on November 16
Vrishchika Sankranti Moment - 1:45 PM on November 16
Given below are specially curated wishes and messages to mark the beginning of new solar month: