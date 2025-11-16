Vrishchik Sankranti 2025: Top 50+ wishes, Facebook, WhatsApp messages to celebrate new solar month with loved ones

Vrishchik Sankranti 2025: This day is auspicious in Hindu astrology as it signifies the start of a new solar month. It holds immense religious and spiritual significance and is a time for charity and fasting.

Vrishchik Sankranti is a time for introspection and self-purification, symbolising transformation, courage and hidden strength.
Vrishchik Sankranti marks an auspicious day in Hindu astrology, which is being observed on Sunday this year. This significant day is noted for its spiritual significance as it marks the beginning of new solar month. On this day, devotees partake in charitable acts, fasting and offer prayers to Sun God.

This day holds immense religious, spiritual and astrological significance and is considered as a period for deep cleansing, clarity, inner transformation and deep introspection.

Vrishchik Sankranti 2025: Shubh muhurat

Vrishchika Sankranti Punya Kala - 7:58 AM to 1:45 PM on November 16

Vrishchika Sankranti Maha Punya Kala - 11:56 AM to 1:45 PM on November 16

Vrishchika Sankranti Moment - 1:45 PM on November 16

Vrishchik Sankranti 2025: wishes and messages

Given below are specially curated wishes and messages to mark the beginning of new solar month:

  1. Happy Vrishchik Sankranti! May this new transit bring positivity.
  2. Wishing you peace, prosperity, and strength this Vrishchik Sankranti.
  3. May Lord Surya bless you with new beginnings and success.
  4. Happy Vrishchik Sankranti! Stay blessed with growth and harmony.
  5. May this Sankranti fill your life with renewed energy.
  6. Wishing you joy, happiness, and divine blessings.
  7. Happy Vrishchik Sankranti! May your dreams shine bright.
  8. May the Sun’s transition bring courage and clarity to your life.
  9. Wishing you prosperity and well-being on this sacred day.
  10. Happy Vrishchik Sankranti! May all your efforts bear fruit.
  11. May this auspicious Sankranti bring peace to your home.
  12. Wishing you strength, positivity, and new opportunities.
  13. Happy Vrishchik Sankranti! Stay blessed always.
  14. May your path be illuminated with success and wisdom.
  15. Wishing you good fortune and spiritual upliftment.
  16. Happy Vrishchik Sankranti! May love and harmony surround you.
  17. May this new transit open doors to prosperity.
  18. Wishing you happiness and divine protection today.
  19. Happy Vrishchik Sankranti! Embrace positive changes ahead.
  20. May your life shine with the blessings of Lord Surya.
  21. Wishing you a Sankranti filled with abundance and joy.
  22. Happy Vrishchik Sankranti! Let this day bring peace to your heart.
  23. May the Sun God bless you with success and strength.
  24. Wishing you inner peace and powerful transformation.
  25. Happy Vrishchik Sankranti! Celebrate with love and gratitude.
  26. May this day energize your mind and soul.
  27. Wishing you prosperity and happiness always.
  28. Happy Vrishchik Sankranti! Shine bright with divine grace.
  29. May this Sankranti bring balance and harmony in your life.
  30. Wishing you blessings that bring positivity and peace.
  31. Happy Vrishchik Sankranti! May your heart be filled with joy.
  32. May the blessings of Surya Dev guide you toward success.
  33. Wishing you strength to overcome every challenge.
  34. Happy Vrishchik Sankranti! May this day mark a fresh start.
  35. May the cosmic transition bring good luck your way.
  36. Wishing you spiritual growth and mental clarity.
  37. Happy Vrishchik Sankranti! Stay blessed with joyful moments.
  38. May the divine light bring harmony to your home.
  39. Wishing you endless positivity and bright days ahead.
  40. Happy Vrishchik Sankranti! May every step lead to success.
  41. May this Sankranti shower your life with blessings.
  42. Wishing you courage and determination to follow your dreams.
  43. Happy Vrishchik Sankranti! May your life flourish with abundance.
  44. May Surya Dev remove darkness from your path.
  45. Wishing you peace, love, and meaningful progress.
  46. Happy Vrishchik Sankranti! Celebrate the light of new beginnings.
  47. May this transit bring joy to your family.
  48. Wishing you divine strength and guidance today.
  49. Happy Vrishchik Sankranti! May your soul glow with peace.
  50. May your life be blessed with harmony, hope, and happiness.

Vrishchik Sankranti 2025: GIFs

