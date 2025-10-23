Russian military aircraft breach NATO member Lithuania's airspace, Spain scrambles jets

Russian military aircraft breach NATO member Lithuania's airspace for 18 sec, Spain scrambles jets

Updated23 Oct 2025, 10:43 PM IST
Two Russian military aircraft briefly entered the airspace of NATO member Lithuania for 18 seconds on Thursday, the Lithuanian military said. In response, Spanish jets deployed under NATO’s Baltic Air Policing mission were scrambled to intercept the planes, the Lithuanian army added.

