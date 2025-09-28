It’s time for virtual influencers
Summary
Virtual influencers, AI-generated avatars with massive followings, are becoming mainstream in brand marketing.
I was in Tokyo earlier this year, and while scrolling through Instagram, I landed on a very interesting page titled Imma.gram, a creator with over 380,000 followers. At first, she looked just like a regular influencer. But she was actually a virtual influencer.
