Próspera, el paraíso libertario de Honduras que podría llevar al país a la quiebra

En el interior, una bolsa de euros triturados está clavada en una pared y un gráfico logarítmico de las variaciones del precio del bitcóin está en otra. También hay un “estante de la libertad” con libros sobre criptomonedas, novelas de Ayn Rand y el bestseller de Peter Thiel Zero to One sobre la creación de la startup del futuro.

“Eso es lo que estaba buscando. Durante mucho tiempo, he sido un fanático de la gobernanza privada”, dijo. “Aquí en Próspera, me siento más como un cliente, como si te trataran como a un cliente o a un socio”.

La Casa Blanca no ha adoptado una postura oficial sobre la disputa. Pero Zúñiga, el ex enviado especial del Departamento de Estado, dijo a Bloomberg que la administración Biden estaba tratando de equilibrar su aprensión sobre las ZEDE con la preocupación de que permitir que Honduras cerrara Próspera pudiera sentar un precedente perjudicial.

