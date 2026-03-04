Holi 2026: Congress leader Rahul Gandhi celebrates festival of colours at AICC headquarters | In Pics

Congress leader Rahul Gandhi on Wednesday celebrated the festival of colours with party workers at the AICC headquarters in Delhi, wishing everyone a happy Holi full of love and free of hatred. See photos here.

Livemint
Published4 Mar 2026, 02:01 PM IST
1/5

Congress leader Rahul Gandhi celebrates Holi with party workers at AICC headquarters in New Delhi, 4 March 2026.

2/5

Congress leader Rahul Gandhi celebrates Holi with party workers at AICC headquarters in New Delhi, 4 March 2026.

3/5

Congress leader Rahul Gandhi celebrates Holi with party workers at AICC headquarters in New Delhi, 4 March 2026.

4/5

Congress leader Rahul Gandhi celebrates Holi with party workers at AICC headquarters in New Delhi, 4 March 2026.

5/5

Congress leader Rahul Gandhi during Holi celebrations with party workers at AICC headquarters in New Delhi, 4 March 2026.