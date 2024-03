The Bharatiya Janata Party (BJP) on Saturday announced its first list of 195 candidates who will be contesting the upcoming Lok Sabha elections 2024. In its first list, the BJP has fielded 34 Central government ministers including Amit Shah, Rajnath Singh and Smriti Irani. Prime Minister Narendra Modi will again fight the Lok Sabha elections 2024 from Varanasi constituency. {{^adFree}} {{/adFree}}

Announcing the first candidate list, BJP National General Secretary Vinod Tawde said, "PM Modi to contest Lok Sabha elections from Varanasi, Union Minister for Law and Justice Kiran Rijiju to contest from Arunachal West, BJP MP Bishnu Pada Ray to contest from Andaman & Nicobar, BJP MP Tapir Gao to contest from Arunachal East, Union Minister Sarbananda Sonowal to contest from Dibrugarh."

Vinod Tawde also exuded confidence that the BJP will form the government for the third term under the leadership of Prime Minister Narendra Modi with a much bigger mandate.

BJP NAMES 195 CANDIDATES: STATE-WISE FULL LIST Uttar PradeshVaranasi: PM Narendra Modi

Andaman & Nicobar Islands (UT)Andaman & Nicobar Islands: Bishnu Pada Ray

Arunachal PradeshArunachal West: Kiren RijijuArunachal East: Tapir Gao

AssamKaringanj: Kripanath MallahSilchar: Parimal SuklabaidyaAutonomous District: Amar Singh TissoGauhati: Bijuli Kalita MedhiMangaldoi: Dilip SaikiaTezpur: Ranjit DuttaNowgong: Suresh BoraKaliabor: Kamakhya Prasad TasaJorhat: Topon Kumar GogoiDibrugarh: Sarbananda SonowalLakhimpur: Pradhan Baruah

ChhattisgarhSarguja: Chintamani MaharajRaigarh: Radheshyan RathiaJanjgir Champa: Kamlesh JangdeKorba: Saroj PandeyBilaspur: Tokhan SahuRajnandgaon: Santosh PandeyDurg: Vijay BaghelRaipur: Brijmohan AgarwalMahasamund: Roop Kumari ChoudharyBastar: Mahesh KashyapKanker: Bhojraj Nag

Dadra & Nagar Haveli and Daman & DiuDaman & Diu: Lalubhai Patel

DelhiChandni Chowk: Praveen KhandelwalNorth East Delhi: Manoj TiwariNew Delhi: Bansuri SwarajWest Delhi: Kamaljeet SehrawatSouth Delhi: Ramvir Singh Bidhuri

GoaNorth Goa: Shripad Nesso Naik

GujaratKachchh: Vinodbhai Lakhmashi ChavdaBanaskantha: Rekhaben Hiteshbhai ChoudharyPatan: Bharatsinhji DabhiGandhinagar: Amit ShahAhmedabad West: Dineshbhai Kodarbhai MakwanaRajkot: Parshottam RupalaPorbandar: Mansukhbhai MandaviyaJamnagar: Poonamben MaadamAnand: Miteshbhai Rameshbhai PatelKheda: Devusinh ChauhanPanchmahal: Rajpalsinh Mahendrasinh JadhavDahod: Jaswantsinh BhabhorBharuch: Mansukhbhai VasavaBardoli: Prabhubhai Nadarbhai VasavaNavsari: CR Patil

Jammu & KashmirUdhampur: Dr Jitendra SinghJammu: Jugal Kishore Sharma

JharkhandRajmahal: Tala MarandiDumka: Sunil SorenGodda: Nishikant DubeyKodarma: Annapurna DeviRanchi: Sanjay SethJamshedpur: Vidyut Baran MahatoSinghbhum: Geeta KodaKhunti: Arjun MundaLohardaga: Samr OraonPalamau: Vishnu Dayal RamHazaribagh: Manish Jaiswal

KeralaKasaragod: ML AshwiniKannur: C RaghunathVadakara: Prafulla KrishnaKozhikode: MT RameshMalappuram: Abdul SalamPonnani: Niveditha SubramanianPalakkad: C KrishnakumarThrissur: Suresh GopiAlappuzha: Sobha SurendranPathanamthitta: Anil K AntonyAttingal: V MuraleedharanThiruvananthapuram: Rajeev Chandrasekhar

Madhya PradeshMorena: Shivmangal Singh TomarBhind: Sandhya RaiGwalior: Bharat Singh KushwahaGuna: Jyotiraditya ScindiaSagar: Lata WankhedeTikamgarh: Virendra KhatikDamoh: Rahul LodhiKhajuraho: VD SharmaSatna: Ganesh SinghRewa: Janandan MishraSidhi: Rajesh MishraShahdol: Himadri SinghJabalpur: Ashish DubeyMandla: Faggan Singh KulasteHoshangabad: Darshan Singh ChoudharyVidisha: Shivraj Singh ChouhanBhopal: Alok SharmaRajgarh: Rodmal NagarDewas: Mahendra Singh SolankiMandsour: Sudhir GuptaRatlam: Anita Nagar Singh ChauhanKhargone: Gajendra PatelKhandwa: Gyaneshwar PatilBetul: Durga Das Uikey

RajasthanBikaner: Arjun Ram MeghwalChuru: Devendra JhajhariaSikar: Swami Sumedhanand SaraswatiAlwar: Bhupendra YadavBharatpur: Ramswaroop KoliNagaur: Jyoti MirdhaPali: PP ChaudharyJodhpur: Gajendra Singh ShekhawatBarmer: Kailash ChoudharyJalore: Lumbaram ChoudharyUdaipur: Mannalal RawatBanswara: Mahendra MalviyaChittorgarh: CP JoshiKota: Om BirlaJhalawar-Baran: Dushyant Singh

TelanganaKarimnagar: Bandi Sanjay KumarNizamabad: Arvind DharmapuriZahirabad: BB PatilMalkajgiri: Etela RajenderSecunderabad: G Kishan ReddyHyderabad: Dr Madhavi LathaChelvella: Konda Vishweshwar ReddyNagarkurnool: P BharatBhongir: BooraNarsaiah Goud

TripuraTripura West: Biplab Kumar Deb

UttarakhandTehri Garhwal: Mala Rajya Laxmi SahaAlmora: Ajay TamtaNainital-Udhamsingh Nagar: Ajay Bhatt

Uttar PradeshKairana: Pradeep KumarMuzaffarnagar: Sanjeev Kumar BalyanNagina: Om KumarRampur: Ghanshyam LodhiSambhal: Parameshwar Lal SainiAmroha: Kanwar Singh TanwarGautam Buddha Nagar: Mahesh SharmaBulandshahr: Bhola SinghMathura: Hema MaliniAgra: Satyapal Singh BaghelFatehpur Sikri: Raj Kumar ChaharEtah: Rajveer SinghAonla: Dharmendra KashyapSahajahanpur: Arun Kumar SagarKheri: Ajay Mishra TeniDhaurahra: Rekha VermaSitapur: Rajesh VermaHardoi: Jai Prakash RawatMisrikh: Ashok Kumar RawatUnnao: Sakshi MaharajMohanlalganj: Kaushal KishoreLucknow: Rajnath SinghAmethi: Smriti IraniPratagarh: Sangam Lal GuptaFarrukhabad: Mukesh RajputEtawah: Ram Shankar KatheriaKannau: Subrat PathakAkbarpur: Shri Devendra Singh "Bhole"Jalaun: Bhanu Prata Singh VermaJhansi: Anurag SharmaHamirpur: Kunwar Pushpendra Singh ChandelBanda: R.K. Singh PatelFatehpur: Sadhvi Niranjan JyotiBarabanki: Upendra Singh RawatFaizabad: Lallu SinghAmbedkar Nagar: Ritesh PandeShrawasti: Saket MishraGonda: Kirti Vardhan SinghDomariyaganj: Jagdambika PalBasti: Harish DwivediSant Kabir Nagar: Praveen Kumar NishadMaharaganj: Pankaj ChoudharyGorakhpur: Ravi KishanKushi Nagar: Vijay Kumar DubeyBansgaon: Kamlesh PaswanLalganj: Neelam SonkarAzamgarh: Dinesh Lal Yadav 'Nirahua'Salempur: Ravindra KushwahaJaunpur: Kripashankar SinghChandauli: Mahendra Nath Pande

West BengalCooch Behar: Nisith PramanikAlipurduars: Manoj TiggaBalurghat: Sukanta MajumdarMaldaha Uttar: Khagen MurmuMaldaha Dakshin: Sreerupa Mitra ChowdhuryBaharampur: Nirmal Kumar SahaMurshidabad: Gauri Shankar GhoshRanaghat: Jagannath SarkarBangaon: Shantanu ThakurJoynagar: Ashok KandariJadavpur: Anirban GangulyHowrah: Rathin ChakrabortyHooghly: Locket ChatterjeeKanthi: Soumendu AdhikariGhatal: Hiranmay ChattopadhyayPurulia: Jyotirmay Singh MahatoBankura: Shubash SarkarBishnupur: Soumitra KhanAsansol: Pawan SinghBolpur: Priya Saha

