New Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today attacked the BJP over the "postponement" of municipal elections. Taking to Twitter, the Delhi CM said that AAM Aadmi Party (AAP) will quit politics if BJP gets these polls conducted timely and wins them.

"We (the AAP) will leave politics if BJP gets the MCD polls held (timely) and wins them," Kejriwal tweeted

"मैं BJP को चुनौती देता हूँ!



MCD के चुनाव समय पर कराओ और जीतकर दिखाओ। अगर हम हार गये तो राजनीति छोड़ देंगे।"



- CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/okEMkGUjNh — AAP (@AamAadmiParty) March 23, 2022

His remarks came after the Union Cabinet on Tuesday approved a bill to unify the three civic bodies -- North, East and South -- in Delhi.

He also said that deferring the elections is an "insult to martyrs".

भाजपा का दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुरबानियाँ दीं थीं। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। https://t.co/QHhAE1nV4Y — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 23, 2022

"Postponement of Delhi Municipal Corporation elections by BJP is an insult to the martyrs who had made sacrifices to establish democracy in the country by driving the British out of the country. Today they are postponing the Delhi Municipal Corporation elections due to fear of defeat, tomorrow they will postpone the elections of the states and the country," Kejriwal tweeted in Hindi

