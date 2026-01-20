Australian Open 2026, January 20: Schedule, live streaming details, key players to watch

The Australian Open 2026 continues with Day 3 action at Melbourne Park, featuring the completion of first-round matches. Defending women's champion Madison Keys begins her title defense, while two-time men's champion Jannik Sinner launches his bid for a third straight Melbourne title. Other marquee names include Naomi Osaka, Elena Rybakina, Ben Shelton, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, and Australian locals like Maya Joint and Maddison Inglis.
Women’s Singles: Oleksandra Oliynykova (UKR) vs No. 9 Madison Keys (USA) – 6:00 AM IST (January 20) / 7:30 PM ET (January 19)
Men’s Singles: No. 8 Ben Shelton (USA) vs Ugo Humbert (FRA) – Not before 8:00 AM IST (January 20) / 9:30 PM ET (January 19)
Men’s Singles: Hugo Gaston (FRA) vs No. 2 Jannik Sinner (ITA) – 1:30 PM IST (January 20) / 3:00 AM ET (January 20)
Women’s Singles: No. 16 Naomi Osaka (JPN) vs Antonia Ruzic (CRO)
Men’s Singles: No. 5 Lorenzo Musetti (ITA) vs Raphael Collignon (BEL) – 6:00 AM IST (January 20) / 7:30 PM ET (January 19)
Women’s Singles: No. 5 Elena Rybakina (KAZ) vs Kaja Juvan (SLO)
Women’s Singles: Katie Boulter (GBR) vs No. 10 Belinda Bencic (SUI) – 1:30 PM IST (January 20) / 3:00 AM ET (January 20)
Men’s Singles: Shintaro Mochizuki (JPN) vs No. 31 Stefanos Tsitsipas (GRE)
Women’s Singles: Tereza Valentova (CZE) vs No. 30 Maya Joint (AUS) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Men’s Singles: No. 15 Karen Khachanov (RUS) vs Alex Michelsen (USA)
Men’s Singles: Valentin Royer (FRA) vs No. 9 Taylor Fritz (USA) – 11:30 AM IST (January 20) / 1:00 AM ET (January 20)
Women’s Singles: Qualifier Maddison Inglis (AUS) vs Kimberly Birrell (AUS)
Women’s Singles: Zhang Shuai (CHN) vs Wildcard Taylah Preston (AUS) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Women’s Singles: Karolína Plíšková (CZE) vs Qualifier Sloane Stephens (USA)
Men’s Singles: Qualifier Dane Sweeny (AUS) vs Gael Monfils (FRA)
Men’s Singles: Grigor Dimitrov (BUL) vs Tomas Machac (CZE)
Men’s Singles: Cristian Garin (CHI) vs No. 22 Luciano Darderi (ITA) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Men’s Singles: No. 28 Joao Fonseca (BRA) vs Eliot Spizzirri (USA)
Women’s Singles: Rebecca Sramkova (SVK) vs No. 24 Jelena Ostapenko (LAT)
Women’s Singles: Laura Siegemund (GER) vs No. 18 Liudmila Samsonova
Women’s Singles: No. 22 Leylah Fernandez (CAN) vs Janice Tjen (INA) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Men’s Singles: Wildcard Christopher O’Connell (AUS) vs Qualifier Nishesh Basavareddy (USA)
Men’s Singles: Hubert Hurkacz (POL) vs Zizou Bergs (BEL)
Women’s Singles: Daria Kasatkina (AUS) vs Qualifier Nikola Bartunkova (CZE)
Women’s Singles: Ashlyn Krueger (USA) vs Sara Bejlek (CZE) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Men’s Singles: Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs Sebastian Baez (ARG), Not before 7:00 AM IST (January 20) / 8:30 PM ET (January 19)
Men’s Singles: Qualifier Rei Sakamoto (JPN) vs Qualifier Rafael Jodar (ESP)
Women’s Singles: Varvara Gracheva (FRA) vs Viktorija Golubic (SUI) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Men’s Singles: No. 16 Jakub Mensik (CZE) vs Pablo Carreno Busta (ESP) – Not before 7:00 AM IST (January 20) / 8:30 PM ET (January 19)
Men’s Singles: Wildcard James Duckworth (AUS) vs Lucky Loser Dino Prizmic (CRO)
Women’s Singles: Xinyu Wang (CHN) vs Qualifier Anhelina Kalinina (UKR)
Men’s Singles: Luca Nardi (ITA) vs Qualifier Yibing Wu (CHN)
Men’s Singles: Vit Kopriva (CZE) vs Jan-Lennard Struff (GER)
Men’s Singles: Lorenzo Sonego (ITA) vs Carlos Taberner (ESP) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Women’s Singles: Lulu Sun (NZL) vs Qualifier Linda Fruhvirtová (CZE)
Women’s Singles: No. 31 Anna Kalinskaya vs Sonay Kartal (GBR)
Women’s Singles: Sorana Cirstea (ROU) vs Eva Lys (GER)
Women’s Singles: Panna Udvardy (HUN) vs Katerina Siniakova (CZE) – 5:30 AM IST (January 20) / 7:00 PM ET (January 19)
Men’s Singles: Ethan Quinn (USA) vs No. 23 Tallon Griekspoor (NED)
Men’s Doubles, First Round: Wildcard Pruchya Isaro (THA)/Niki Poonacha (IND) vs Pedro Martinez/Jaume Munar (ESP)
Women’s Singles: Julia Grabher (AUT) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)
Madison Keys opens her title defense against Oleksandra Oliynykova on Rod Laver Arena, aiming to repeat her 2025 triumph.
Jannik Sinner faces Hugo Gaston, looking to extend his dominance at Melbourne Park.
Naomi Osaka takes on Antonia Ruzic in a highly anticipated return match.
Other standouts include Elena Rybakina, Belinda Bencic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, and Australian players like Maya Joint and Maddison Inglis.
In the US, the Australian Open will be broadcast nationally on ESPN and ESPN2 throughout the tournament. Live streaming coverage is also available through ESPN Unlimited, ESPN+ and Fubo.
In India, matches air live on Sony Sports Network (Sony Ten 1, 2, 3, 4 and HD channels). The live streaming will be available on SonyLIV app.
Stay updated with all the latest news and insights on Cricket, Football, and Tennis at Livemint Sports. Stay ahead of the game! Follow our Asia Cup 2025 for real-time updates on India Asia Cup 2025 matches, the complete Asia Cup schedule 2025, and the latest Asia Cup points table 2025. Don't miss out on who has the Most Runs in Asia Cup 2025 and Most Wickets in Asia Cup 2025
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.