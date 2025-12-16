IPL 2026 Auction: Abhimanyu Easwaran among 19 late additions in ‘unprecedented’ list update

Abhimanyu Easwaran is the most notable Indian player added to the final IPL auction list. He is one of 19 players who joined the roster late for the auction, which takes place this Tuesday in Abu Dhabi. While 1,390 players originally registered, the IPL Governing Council has now finalised a shorter list.
The council first pruned the list to 350 names. However, franchises requested more players, and the pool grew to 369. This updated list includes nine names that were briefly added and then removed earlier this month.
Easwaran’s inclusion follows his stellar form in domestic cricket. The Bengal captain recently smashed 130 not out off just 66 balls against Punjab in the Syed Mushtaq Ali T20 Tournament. Despite being a regular in Indian national squads for years, he has often been overlooked for the final playing XI.
According to a Cricbuzz report, a franchise pushed for Easwaran's name at the last minute. BCCI officials described such a late inclusion as “unprecedented”. Other prominent Indian names on the list include Swastik Chikhara and Manishankar Murasingh.
Devon Conway (New Zealand), Jake Fraser-McGurk (Australia), Cameron Green (Australia), David Miller (South Africa), Gus Atkinson (England), Wanindu Hasaranga (Sri Lanka), Venkatesh Iyer (India), Liam Livingstone (England), Ben Duckett (England), Jamie Smith (England), Gerald Coetzee (South Africa), Jacob Duffy (New Zealand), Anrich Nortje (South Africa), Matheesha Pathirana (Sri Lanka), Ravi Bishnoi (India), Akeal Hosein (West Indies), Mujeeb Rahman (Afghanistan), Maheesh Theekshana (Sri Lanka), Steve Smith (Australia), Sean Abbott (Australia), Michael Bracewell (New Zealand), Jason Holder (West Indies), Daryl Mitchell (New Zealand), Tom Banton (England), Shai Hope (West Indies), Josh Inglis (Australia), Kyle Jamieson (New Zealand), Adam Milne (New Zealand), Lungi Ngidi (South Africa), William O’Rourke (New Zealand), Mustafizur Rahman (Bangladesh), Cooper Connolly (Australia), Tom Curran (England), Daniel Lawrence (England), Alzarri Joseph (West Indies), Naveen-ul-Haq (Afghanistan), Liam Dawson (England)
Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan), Spencer Johnson (Australia), Matt Henry (New Zealand), Matthew Short (Australia), Saqib Mahmood (England), Riley Meredith (Australia), Jhye Richardson (Australia), Tim Seifert (New Zealand), Ben Sears (England)
Beau Webster (Australia), Roston Chase (West Indies), Kyle Mayers (West Indies), Olly Stone (England), Kyle Verreynne (South Africa)
Wiaan Mulder (South Africa), Finn Allen (New Zealand), Jonny Bairstow (England), Quinton de Kock (South Africa), Akash Deep (India), Fazalhaq Farooqi (Afghanistan), Rahul Chahar (India), Tabraiz Shamsi (South Africa), Reeza Hendricks (South Africa), Daniel Sams (Australia), Ben Dwarshuis (Australia), Kusal Perera (Sri Lanka), Umesh Yadav (India), Mohammad Waqar Salamkheil (Afghanistan), George Linde (South Africa), Gulbadin Naib (Afghanistan), William Sutherland (Australia), Joshua Tongue (England), Dwaine Pretorius (South Africa), Charith Asalanka (Sri Lanka)
Sarfaraz Khan (India), Prithvi Shaw (India), Deepak Hooda (India), KS Bharat (India), Shivam Mavi (India), Mayank Agarwal (India), Sediqullah Atal (Afghanistan), Ackeem Auguste (West Indies), Pathum Nissanka (Sri Lanka), Tim Robinson (New Zealand), Rahul Tripathi (India), Jordan Cox (England), Ben McDermott (Australia), Kusal Mendis (Sri Lanka), Chetan Sakariya (India), Kuldeep Sen (India), Qais Ahmad (Afghanistan), Rishad Hossain (Bangladesh), Viyaskanth Vijayakanth (Sri Lanka), Rehan Ahmed (England), Taskin Ahmed (Bangladesh), Richard Gleeson (England), Shamar Joseph (West Indies), Navdeep Saini (India), Luke Wood (England), Muhammad Abbas (New Zealand), George Garton (England), Nathan Smith (New Zealand), Dunith Wellalage (Sri Lanka), Tanzim Hasan Sakib (Bangladesh), Matthew Potts (England), Nahid Rana (Bangladesh), Sandeep Warrier (India), Wesley Agar (Australia), Binura Fernando (Sri Lanka), Shoriful Islam (Bangladesh), Joshua Little (Ireland), Obed McCoy (West Indies), Billy Stanlake (Australia), Zak Foulkes (New Zealand), Dasun Shanaka (Sri Lanka), Bevon-John Jacobs (New Zealand), Ethan Bosch (South Africa), Chris Green (Australia), Ethan Bosch (South Africa), Chris Green (Australia), Blessing Muzarabani (Zimbabwe)
Mahipal Lomror (India), Tushar Deshpande (India), Yash Dayal (India), Joe Clarke (England), Jack Edwards (Australia)
Rajvardhan Hangargekar (India), KM Asif (India), Shubham Agrawal (India), Jalaj Saxena (India), Tom Moores (England), Arab Gul (Afghanistan), Nikhil Chaudhary (India)
Aarya Desai (India), Yash Dhull (India), Abhinav Manohar (India), Anmolpreet Singh (India), Atharva Taide (India), Abhinav Tejran (India), Auqib Dar (India), Tanush Kotian (India), Shivang Kumar (India), Vijay Shankar (India), Sanvir Singh (India), Edhen Tom (India), Prashant Veer (India), Ruchit Ahir (India), Vansh Bedi (India), Mukul Choudhary (India), Tushar Raheja (India), Kartik Sharma (India), Tejasvi Singh (India), Raj Limbani (India), Akash Madhwal (India), Sushant Mishra (India), Ashok Sharma (India), Simarjeet Singh (India), Naman Tiwari (India), Kartik Tyagi (India), Yash Raj Punja (India), Vignesh Puthur (India), Karn Sharma (India), Shivam Shukla (India), Kumar Kartikeya Singh (India), Prashant Solanki (India), Wahidullah Zadran (Afghanistan), Ankit Kumar (India), Rohan Kunnummal (India), Danish Malewar (India), Pukhraj Mann (India), Salman Nizar (India), Aman Rao Perala (India), Akshat Raghuwanshi (India), Manan Vohra (India), Yuvraj Chaudhary (India), Satvik Deswal (India), Aman Khan (India), Darshan Nalkande (India), Vicky Ostwal (India), Sairaj Patil (India), Suyash Prabhudessai (India), Mayank Rawat (India), Harsh Tyagi (India), Mangesh Yadav (India), Salil Arora (India), Ricky Bhui (India), Rahul Buddhi (India), Saurav Chauhan (India), Yashvardhan Dalal (India), Abhishek Pathak (India), Kunal Rathore (India), Ravi Singh (India), Sakib Hussain (India), Mohammad Izhar (India), Vidwath Kaverappa (India), Vijay Kumar (India), Vidyadhar Patil (India), PV Satyanarayana Raju (India), Onkar Tarmale (India), Prithviraj Yarra (India), Murugan Ashwin (India), Tejas Baroka (India), KC Cariappa (India), Kartik Chadha (India), Pravin Dubey (India), Mohit Rathee (India), Himanshu Sharma (India), Bailapudi Yeswanth (India), Kunal Chandela (India), Ayush Doseja (India), Qamran Iqbal (India), Dheera Kumar (India), Bhanu Pania (India), Sahil Parakh (India), Arsh Kabin Ranga (India), Adarsh Singh (India), Manoj Bhandage (India), Mayank Dagar (India), Raghav Goyal (India), Manvanth Kumar (India), Abid Mushtaq (India), Atit Sheth (India), Hritik Shokeen (India), Jagadeesha Suchith (India), Tanay Thyagarajan (India), Connor Esterhuizen (South Africa), Ajitesh Guruswamy (India), Siddharth Joon (India), Bipin Saurabh (India), Vishnu Solanki (India), Hardik Tamore (India), Sayan Ghosh (India), Money Grewal (India), Arpit Guleria (India), Sunil Kumar (India), Tristan Luus (South Africa), Divesh Sharma (India), Abhilash Shetty (India), Irfan Umair (India), Kuldip Yadav (India), Manan Bhardwaj (India), Shreyas Chavan (India), Parikshit Dhanak (India), Chintal Gandhi (India), Dharmendrasinh Jadeja (India), Amit Kumar (India), Vishal Nishad (India), Saumy Pandey (India), Jhathavedh Subramanyan (India), Sachin Dhas (India), Miles Hammond (England), Ahammed Imran (India), Vishvarajsinh Jadeja (India), Ayaz Khan (India), Daniel Lategan (England), Siddhant Rana (India), Aaron Varghese (India), Atharva Ankolekar (India), Abdul Bazith (India), Karan Lal (India), Shams Mulani (India), Ripal Patel (India), Prince Rai (India), Vivrant Sharma (India), Utkarsh Singh (India), Ayush Vartak (India), Sanjay Yadav (India), Sayed Irfan Aftab (India), Esakkimuthu Ayyakutti (India), Praful Hinge (India), Pankaj Jaswal (India), Kulwant Khejroliya (India), Ravi Kumar (India), Rajan Kumar (India), Safvan Patel (India), Ishan Porel (India), Purav Agarwal (India), Jikku Brigh (India), Yash Dicholkar (India), Rakibul Hasan (Bangladesh), Traveen Mathew (Sri Lanka), Naman Pushpak (India), Izaz Sawariya (India), Roshan Wagshare (India), RS Ambrish (India), Krains Fuletra (India), Macneil Noronha (India), R Rajkumar (India), Ninad Rathva (India), Sunny Sandhu (India), Shivalik Sharma (India), Siddharth Yadav (India), R Sonu Yadav (India), Waseem Khanday (India), Atif Mushtaq (India), Atal Rai (India), Rakshann Readdi (India), Manish Reddy (India), Nishanth Saranu (India), Deependra Singh (India), Rajat Verma (India), Rohit Yadav (India), Emanjot Chahal (India), Shubhang Hegde (India), Bal Krishna (India), Vihaan Malhotra (India), Khilan Patel (India), Delano Potgieter (South Africa), Hardik Raj (India), Sarthak Ranjan (India), Parth Rekhade (India), Tia van Vuuren (South Africa), Shreevatsha Acharya (India), Sadek Hussain (India), Shubham Kapse (India), Aaqib Khan (India), Sabir Khan (India), Bayanda Majola (South Africa), Srihari Nair (India), Brijesh Sharma (India), Aman Shekhawat (India), Himanshu Bisht (India), Shreyan Chakraborty (India), Kanishk Chouhan (India), Mayank Gusain (India), Akash Pugazhanthi (India), Abhimanyusingh Rajput (India), Shubham Rana (India), Arpit Rana (India), Maramreddy Reddy (India), Sagar Solanki (India), Aryaman Singh Dhaliwal (India), Daksh Kamra (India), Vishal Mandwal (India), Arfaz Mohammad (India), Hemang Patel (India), Mridul Surroch (India), Anuj Thakral (India), Parth Vats (India), Lalit Yadav (India), Nitin Sai Yadav (India), Krish Bhagat (India), Prerit Dutta (India), Sammar Gajjar (India), Nasir Lone (India), Ishan Mulchandani (India), Akhil Scaria (India), Muhammed Sharafuddeen (India), K Ajay Singh (India), Ritik Tada (India), Luckyrajsinh Vaghela (India), Mohamed Ali (India), Madhav Bajaj (India), Akshu Bajwa (India), Varun Raj Singh Bisht (India), Rishabh Chauhan (India), Dian Forrester (South Africa), Dhurmil Matkar (India), Shiva Singh (India), Parikshit Valsangkar (India), Manisankar Murasingh (India), Swastik Chikara (India), Virandeep Singh (Malaysia), KL Shrijith (India), Virat Singh (India), Rahul Raj Namala (India), Chama Milind (India), Manisankar Murasingh (India), Swastik Chikara (India), Chama Milind (India), K.L. Shrijith (India), Rahul Raj Namala (India), Virat Singh (India), Abhimanyu Easwaran (India, Virandeep Singh (Malaysia), Rajesh Mohanty (India), Swastik Samal (India), Saransh Jain (India), Sooraj Sangaraju (India), Tanmay Agarwal (India), Tripuresh Singh (India).
Stay updated with all the latest news and insights on Cricket, Football, and Tennis at Livemint Sports. Stay ahead of the game! Follow our Asia Cup 2025 for real-time updates on India Asia Cup 2025 matches, the complete Asia Cup schedule 2025, and the latest Asia Cup points table 2025. Don't miss out on who has the Most Runs in Asia Cup 2025 and Most Wickets in Asia Cup 2025
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.