CPL 2026: Trinbago Knight Riders retain star quartet ahead of new season

The quartet played a central role in TKR's title-winning campaign last season, with Hosein earning Player-of-the-Match honours in the 2025 final. Trinidadian allrounder Justin Greaves and wicketkeeper-batter Joshua da Silva are also among the franchise's local picks for the new season, according to ESPNcricinfo.

Kingsmen also secured promising 19-year-old left-arm wristspinner Vitel Lawes, who impressed during this year's Under-19 World Cup. Lawes finished as the West Indies' leading wicket-taker in the tournament with ten wickets in five matches.

Tridents also retained opener Brandon King, while Warriors responded by bringing in left-arm spinner Khary Pierre as a replacement for Motie. Guyana further retained Shimron Hetmyer, Shai Hope, Romario Shepherd and fast bowler Shamar Joseph.

St Lucia Kings strengthened their squad with the return of all-rounders Roston Chase and Matthew Forde, while exciting young batter Jewel Andrew joined from Antigua & Barbuda Falcons.

Falcons, meanwhile, retained Fabian Allen, Jayden Seales and Amir Jangoo, and also signed explosive opener Evin Lewis after his long stint with St Kitts & Nevis Patriots.

CPL 2026 will be staged across eight Caribbean nations from August 7 to September 20, matching the tournament's widest geographical spread. Matches will be played in Antigua and Barbuda, Barbados, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago. The tournament window will overlap with this year's edition of The Hundred.