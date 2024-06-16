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France vs Austria Live Score: 3rd Place Play-off of ICC T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A, 2024 to start at 01:45 PM

LIVE UPDATES
1 min read . 12:56 PM IST
Livemint

France vs Austria Live Score: Welcome to the live coverage of 3rd Place Play-off of ICC T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A, 2024. Match will start at 01:45 PM

France vs Austria Live Score, 3rd Place Play-off of ICC T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A, 2024

France vs Austria Live Score: Welcome to the live coverage of 3rd Place Play-off of ICC T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A, 2024. Match will start on 16 Jun 2024 at 01:45 PM
Venue : Simar Cricket Ground, Rome

France squad -
Christian Roberts, Gustav McKeon, Hamza Niaz, Mukhtar Ghulami, Zain Ahmad, Kamran Ahmadzai, Naim Daoudzai, Noman Amjad, Usman Khan, Usman Shahid, Hevit Jackson, Lingeswaran Canessane, Dawood Ahmadzai, Ikbal Hossain, Rahmatullah Mangal, Rohullah Mangal, Sajad Stanikzay, Zaheer Zahiri
Austria squad -
Armaan Randhawa, Baseer Khan, Zeshan Arif, Abdullah Akbarjan, Aqib Iqbal, Bilal Zalmai, Imran Asif, Kumud Jha, Shadnan Khan, Abrar Bilal, Amar Naeem, Arsalan Arif, Mehar Cheema, Adeel Tariq, Itibarshah Deedar, Karanbir Singh, Umair Tariq, Waqar Zalmai

16 Jun 2024, 12:56 PM IST Welcome to the live coverage of 3rd Place Play-off of ICC T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A, 2024

France vs Austria Match Details
3rd Place Play-off of ICC T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A, 2024 between France and Austria to be held at Simar Cricket Ground, Rome at 01:45 PM. Stay tuned for live updates.

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