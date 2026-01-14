ICC U-19 World Cup 2026 complete squads: Full match schedule, dates, venues, live streaming details & more

The world will get to see the finest young talents on offer when 16 teams face off in the 16th edition of the ICC U-19 World Cup in Zimbabwe from Thursday. India will be taking on USA in the tournament opener at the Queens Sports Club in Bulawayo.
Tanzania are making their ICC U-19 World Cup debut after winning all of their five matches at the Africa Qualifiers. Defending champions Australia are placed in Group A, alongside Ireland, Sri lanka and Japan. Last edition runners-up, India have been drawn in Group B with New Zealand, Bangladesh and the USA.
Meanwhile, all eyes will be on Indian 14-year-old Vaibhav Suryavanshi, who is coming with sensational form in South Africa. The ICC U-19 World Cup 2026 will be played across five venues in Zimbabwe.
Group A: Japan, Ireland, Australia, Sri Lanka
Group B: India, Bangladesh, USA, New Zealand
Group C: Scotland, Zimbabwe, England, Pakistan
Group D: Tanzania, West Indies, Afghanistan, South Africa
|Date
|Match
|Stage
|Venue
|Time (IST)
|January 15
|USA vs India
|Group A
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 15
|Zimbabwe vs Scotland
|Group B
|Takashinga Sports Club
|1:00 PM
|January 15
|Tanzania vs West Indies
|Group D
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 16
|Pakistan vs England
|Group B
|Takashinga Sports Club
|1:00 PM
|January 16
|Australia vs Ireland
|Group C
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 16
|Afghanistan vs South Africa
|Group D
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 17
|India vs Bangladesh
|Group A
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 17
|Japan vs Sri Lanka
|Group C
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 18
|New Zealand vs USA
|Group A
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 18
|England vs Zimbabwe
|Group B
|Takashinga Sports Club
|1:00 PM
|January 18
|West Indies vs Afghanistan
|Group D
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 19
|Pakistan vs Scotland
|Group B
|Takashinga Sports Club
|1:00 PM
|January 19
|Sri Lanka vs Ireland
|Group C
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 19
|South Africa vs Tanzania
|Group D
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 20
|Bangladesh vs New Zealand
|Group A
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 20
|Australia vs Japan
|Group C
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 21
|England vs Scotland
|Group B
|Takashinga Sports Club
|1:00 PM
|January 21
|Afghanistan vs Tanzania
|Group D
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 22
|Zimbabwe vs Pakistan
|Group B
|Takashinga Sports Club
|1:00 PM
|January 22
|Ireland vs Japan
|Group C
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 22
|West Indies vs South Africa
|Group D
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 23
|Bangladesh vs USA
|Group A
|Takashinga Sports Club
|1:00 PM
|January 23
|Sri Lanka vs Australia
|Group C
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 24
|India vs New Zealand
|Group A
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 24
|A4 vs D4
|Classification
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 25
|A1 vs D3
|Super Six Group 1
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 25
|D2 vs A3
|Super Six Group 1
|HP Oval, Namibia
|1:00 PM
|January 26
|B4 vs C4
|Classification
|Harare Sports Club
|1:00 PM
|January 26
|C1 vs B2
|Super Six Group 2
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 26
|D1 vs A2
|Super Six Group 1
|Namibia Cricket Ground
|1:00 PM
|January 27
|C2 vs B3
|Super Six Group 2
|Harare Sports Club
|1:00 PM
|January 27
|C3 vs B1
|Super Six Group 2
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 28
|A1 vs D2
|Super Six Group 1
|Harare Sports Club
|1:00 PM
|January 29
|D3 vs A2
|Super Six Group 1
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 30
|D1 vs A3
|Super Six Group 1
|Harare Sports Club
|1:00 PM
|January 30
|B3 vs C1
|Super Six Group 2
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|January 31
|B2 vs C3
|Super Six Group 2
|Harare Sports Club
|1:00 PM
|February 1
|B1 vs C2
|Super Six Group 2
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|February 3
|Semifinal 1
|Queens Sports Club
|1:00 PM
|February 4
|Semifinal 2
|Harare Sports Club
|1:00 PM
|February 6
|Final
|Harare Sports Club
|1:00 PM
Australia: Oliver Peake (c), Kasey Barton, Naden Cooray, Jayden Draper, Ben Gordon, Steven Hogan, Thomas Hogan, John James, Charles Lachmund, Will Malajczuk, Nitesh Samuel, Hayden Schiller, Aryan Sharma, William Byrom, Alex Lee Young.
Ireland: Olly Riley (c), Reuben Wilson, Alex Armstrong, Callum Armstrong, Marko Bates, Sebastian Dijkstra, Thomas Ford, Samuel Haslett, Adam Leckey, Febin Manoj, Luke Murray, Robert O’Brien, Freddie Ogilby, James West, Bruce Whaley. Reserves: Peter le Roux, William Shields.
Japan: Kazuma Kato-Stafford (c), Charles Hara-Hinze, Gabriel Hara-Hinze, Montgomery Hara-Hinze, Kaisei Kobayashi-Doggett, Timothy Moore, Skyler Nakayama-Cook, Ryuki Ozeki, Nihar Parmar, Nikhil Pol, Chihaya Sekine, Hugo Tani-Kelly, Sandev Aaryan Waduge, Kai Wall, Taylor Waugh.
Sri Lanka: Vimath Dinsara (c), Kavija Gamage, Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Chamika Heentigala, Adam Hilmy, Chamarindu Nethsara, Sethmika Seneviratne, Kugathas Mathulan, Rasith Nimsara, Vigneshwaran Akash, Jeewantha Sriram, Senuja Wekunagoda, Malintha Silva.
Bangladesh: Azizul Hakim Tamim (c), Zawad Abrar, Samiun Basir Ratul, Sheikh Parvez Jibon, Rizan Hossan, Shaharia Al Amin, Shadin Islam, Md Abdullah, Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, Rifat Beg, Saad Islam Razin, Al Fahad, Shahriar Ahmed, Iqbal Hossain. Reserves: Abdur Rahim, Debashis Sarkar Deba, Rafi Uzzaman Rafi, Farhan Shahriar, Farzan Ahmed Alif, Sanjid Majumder, Md Sobuj.
India: Ayush Mhatre (c), R.S. Ambrish, Kanishk Chouhan, D. Deepesh, Mohamed Enaan, Aaron George, Abhigyan Kundu, Kishan Kumar Singh, Vihaan Malhotra, Udhav Mohan, Henil Patel, Khilan A. Patel, Harvansh Singh, Vaibhav Sooryavanshi, Vedant Trivedi.
New Zealand: Tom Jones (c), Marco Alpe, Hugo Bogue, Harry Burns, Mason Clarke, Jacob Cotter, Aryan Mann, Brandon Matzopoulos, Flynn Morey, Snehith Reddy, Callum Samson, Jaskaran Sandhu, Selwin Sanjay, Hunter Shore, Luke Harrison.
USA: Utkarsh Srivastava (c), Adnit Jhamb, Shiv Shani, Nitish Sudini, Advaith Krishna, Sahir Bhatia, Arjun Mahesh, Amrinder Gill, Sabrish Prasad, Adit Kappa, Sahil Garg, Amogh Reddy Arepally, Ritvik Appidi, Rayaan Taj, Rishabh Shimpi.
England: Thomas Rew (c), Farhan Ahmed, Ralphie Albert, Will Bennison, Ben Dawkins, Caleb Falconer, Ali Farooq, Alex French, Alex Green, Luke Hands, Manny Lumsden, Ben Mayes, James Minto, Joe Moores, Sebastian Morgan.
Pakistan: Farhan Yousaf (c), Usman Khan, Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Hasan Baloch, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor, Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan, Niqab Shafiq, Sameer Minhas, Umar Zaib. Reserves: Abdul Qadir, Farhanullah, Hassan Khan, Ibtisam Azhar, Mohammad Huzaifa.
Scotland: Thomas Knight (c), Finlay Carter, Max Chaplin, George Cutler, Rory Grant, Finlay Jones, Ollie Jones, Olly Pillinger, Ethan Ramsay, Theo Robinson, Manu Saraswat, Ram Sharma, Shreyas Tekale, Shlok Thaker, Jake Woodhouse.
Zimbabwe: Simbarashe Mudzengerere (c), Kian Blignaut, Michael Blignaut, Leeroy Chiwaula, Tatenda Chimugoro, Brendon Senzere, Nathaniel Hlabangana, Takudzwa Makoni, Panashe Mazai, Webster Madhidhi, Shelton Mazvitorera, Kupakwashe Muradzi, Brandon Ndiweni, Dhruv Patel, Benny Zuze.
Afghanistan: Mahboob Khan (c), Khalid Ahmadzai, Osman Sadat, Faisal Khan, Uzairullah Niazai, Aziz Mia Khil, Nazif Amiri, Khatir Stanikzai, Nooristani, Abdul Aziz, Salam Khan, Wahid Zadran, Zaitullah Shaheen, Rohullah Arab, Hafieez Zadran. Reserves: Aqil Khan, Fahim Qasemi, Izat Noor.
South Africa: Muhammad Bulbulia (c), JJ Basson, Daniel Bosman, Corne Botha, Paul James, Enathi Khitshini Tembalethu, Michael Kruiskamp, Adnaan Lagadien, Bayanda Majola, Armaan Manack, Bandile Mbatha, Lethabo Phahlamohlaka, Jason Rowles, Ntandoyenkosi Soni, Jorich van Schalkwyk.
Tanzania: Laksh Bakrania (c), Karim Kiseto, Hamza Ally, Khalidy Amiri, Abdulazak Mohamedi, Ayaan Shariff, Omary Ramadhani, Dylan Thakrar, Agustino Mwamele, Ally Hafidhi, Acrey Pascal (wk), Darpan Jobanputra, Mohammedi Simba, Raymond Francis, Alfred Daniel.
West Indies: Joshua Dorne (c), Jewel Andrew, Shamar Apple, Shaquan Belle, Zachary Carter, Tanez Francis, R’jai Gittens, Vitel Lawes, Micah McKenzie, Matthew Miller, Isra-el Morton, Jakeem Pollard, Aadian Racha, Kunal Tilokani, Jonathan Van Lange. Reserves: Brendan Boodoo, Tyriek Bryan, Earsinho Fontaine, Deshawn James.
Star Sports is the official broadcaster of the ICC U-19 Cricket World Cup 2026 in India. The matches of the ICC U-19 Cricket World Cup 2026 will be televised on Star Sports channels while live streaming will be available on on JioStar app and website.
