ICC U-19 World Cup 2026 complete squads: Full match schedule, dates, venues, live streaming details & more

Defending champions Australia have been put into Group A of the ICC U-19 World Cup 2026. Runners-up last time, India are in Group B. Meanwhile, Tanzania are making their debut in the ICC U-19 World Cup. All the games will be played across five venues in Zimbabwe.

Koushik Paul
Updated14 Jan 2026, 05:43 PM IST
Hosts Zimbabwe have been drawn into Group C along with Scotland, England and Pakistan in ICC U19 World Cup 2026.
The world will get to see the finest young talents on offer when 16 teams face off in the 16th edition of the ICC U-19 World Cup in Zimbabwe from Thursday. India will be taking on USA in the tournament opener at the Queens Sports Club in Bulawayo.

Tanzania are making their ICC U-19 World Cup debut after winning all of their five matches at the Africa Qualifiers. Defending champions Australia are placed in Group A, alongside Ireland, Sri lanka and Japan. Last edition runners-up, India have been drawn in Group B with New Zealand, Bangladesh and the USA.

Meanwhile, all eyes will be on Indian 14-year-old Vaibhav Suryavanshi, who is coming with sensational form in South Africa. The ICC U-19 World Cup 2026 will be played across five venues in Zimbabwe.

ICC U-19 Cricket World Cup 2026 groups

Group A: Japan, Ireland, Australia, Sri Lanka

Group B: India, Bangladesh, USA, New Zealand

Group C: Scotland, Zimbabwe, England, Pakistan

Group D: Tanzania, West Indies, Afghanistan, South Africa

ICC U-19 Cricket World Cup 2026 full schedule

DateMatchStageVenueTime (IST)
January 15USA vs IndiaGroup AQueens Sports Club1:00 PM
January 15Zimbabwe vs ScotlandGroup BTakashinga Sports Club1:00 PM
January 15Tanzania vs West IndiesGroup DHP Oval, Namibia1:00 PM
January 16Pakistan vs EnglandGroup BTakashinga Sports Club1:00 PM
January 16Australia vs IrelandGroup CNamibia Cricket Ground1:00 PM
January 16Afghanistan vs South AfricaGroup DHP Oval, Namibia1:00 PM
January 17India vs BangladeshGroup AQueens Sports Club1:00 PM
January 17Japan vs Sri LankaGroup CNamibia Cricket Ground1:00 PM
January 18New Zealand vs USAGroup AQueens Sports Club1:00 PM
January 18England vs ZimbabweGroup BTakashinga Sports Club1:00 PM
January 18West Indies vs AfghanistanGroup DHP Oval, Namibia1:00 PM
January 19Pakistan vs ScotlandGroup BTakashinga Sports Club1:00 PM
January 19Sri Lanka vs IrelandGroup CNamibia Cricket Ground1:00 PM
January 19South Africa vs TanzaniaGroup DHP Oval, Namibia1:00 PM
January 20Bangladesh vs New ZealandGroup AQueens Sports Club1:00 PM
January 20Australia vs JapanGroup CNamibia Cricket Ground1:00 PM
January 21England vs ScotlandGroup BTakashinga Sports Club1:00 PM
January 21Afghanistan vs TanzaniaGroup DHP Oval, Namibia1:00 PM
January 22Zimbabwe vs PakistanGroup BTakashinga Sports Club1:00 PM
January 22Ireland vs JapanGroup CNamibia Cricket Ground1:00 PM
January 22West Indies vs South AfricaGroup DHP Oval, Namibia1:00 PM
January 23Bangladesh vs USAGroup ATakashinga Sports Club1:00 PM
January 23Sri Lanka vs AustraliaGroup CNamibia Cricket Ground1:00 PM
January 24India vs New ZealandGroup AQueens Sports Club1:00 PM
January 24A4 vs D4ClassificationHP Oval, Namibia1:00 PM
January 25A1 vs D3Super Six Group 1Namibia Cricket Ground1:00 PM
January 25D2 vs A3Super Six Group 1HP Oval, Namibia1:00 PM
January 26B4 vs C4ClassificationHarare Sports Club1:00 PM
January 26C1 vs B2Super Six Group 2Queens Sports Club1:00 PM
January 26D1 vs A2Super Six Group 1Namibia Cricket Ground1:00 PM
January 27C2 vs B3Super Six Group 2Harare Sports Club1:00 PM
January 27C3 vs B1Super Six Group 2Queens Sports Club1:00 PM
January 28A1 vs D2Super Six Group 1Harare Sports Club1:00 PM
January 29D3 vs A2Super Six Group 1Queens Sports Club1:00 PM
January 30D1 vs A3Super Six Group 1Harare Sports Club1:00 PM
January 30B3 vs C1Super Six Group 2Queens Sports Club1:00 PM
January 31B2 vs C3Super Six Group 2Harare Sports Club1:00 PM
February 1B1 vs C2Super Six Group 2Queens Sports Club1:00 PM
February 3Semifinal 1 Queens Sports Club1:00 PM
February 4Semifinal 2 Harare Sports Club1:00 PM
February 6Final Harare Sports Club1:00 PM

ICC U-19 Cricket World Cup 2026 full squads

Australia: Oliver Peake (c), Kasey Barton, Naden Cooray, Jayden Draper, Ben Gordon, Steven Hogan, Thomas Hogan, John James, Charles Lachmund, Will Malajczuk, Nitesh Samuel, Hayden Schiller, Aryan Sharma, William Byrom, Alex Lee Young.

Ireland: Olly Riley (c), Reuben Wilson, Alex Armstrong, Callum Armstrong, Marko Bates, Sebastian Dijkstra, Thomas Ford, Samuel Haslett, Adam Leckey, Febin Manoj, Luke Murray, Robert O’Brien, Freddie Ogilby, James West, Bruce Whaley. Reserves: Peter le Roux, William Shields.

Japan: Kazuma Kato-Stafford (c), Charles Hara-Hinze, Gabriel Hara-Hinze, Montgomery Hara-Hinze, Kaisei Kobayashi-Doggett, Timothy Moore, Skyler Nakayama-Cook, Ryuki Ozeki, Nihar Parmar, Nikhil Pol, Chihaya Sekine, Hugo Tani-Kelly, Sandev Aaryan Waduge, Kai Wall, Taylor Waugh.

Sri Lanka: Vimath Dinsara (c), Kavija Gamage, Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Chamika Heentigala, Adam Hilmy, Chamarindu Nethsara, Sethmika Seneviratne, Kugathas Mathulan, Rasith Nimsara, Vigneshwaran Akash, Jeewantha Sriram, Senuja Wekunagoda, Malintha Silva.

Bangladesh: Azizul Hakim Tamim (c), Zawad Abrar, Samiun Basir Ratul, Sheikh Parvez Jibon, Rizan Hossan, Shaharia Al Amin, Shadin Islam, Md Abdullah, Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, Rifat Beg, Saad Islam Razin, Al Fahad, Shahriar Ahmed, Iqbal Hossain. Reserves: Abdur Rahim, Debashis Sarkar Deba, Rafi Uzzaman Rafi, Farhan Shahriar, Farzan Ahmed Alif, Sanjid Majumder, Md Sobuj.

India: Ayush Mhatre (c), R.S. Ambrish, Kanishk Chouhan, D. Deepesh, Mohamed Enaan, Aaron George, Abhigyan Kundu, Kishan Kumar Singh, Vihaan Malhotra, Udhav Mohan, Henil Patel, Khilan A. Patel, Harvansh Singh, Vaibhav Sooryavanshi, Vedant Trivedi.

New Zealand: Tom Jones (c), Marco Alpe, Hugo Bogue, Harry Burns, Mason Clarke, Jacob Cotter, Aryan Mann, Brandon Matzopoulos, Flynn Morey, Snehith Reddy, Callum Samson, Jaskaran Sandhu, Selwin Sanjay, Hunter Shore, Luke Harrison.

USA: Utkarsh Srivastava (c), Adnit Jhamb, Shiv Shani, Nitish Sudini, Advaith Krishna, Sahir Bhatia, Arjun Mahesh, Amrinder Gill, Sabrish Prasad, Adit Kappa, Sahil Garg, Amogh Reddy Arepally, Ritvik Appidi, Rayaan Taj, Rishabh Shimpi.

England: Thomas Rew (c), Farhan Ahmed, Ralphie Albert, Will Bennison, Ben Dawkins, Caleb Falconer, Ali Farooq, Alex French, Alex Green, Luke Hands, Manny Lumsden, Ben Mayes, James Minto, Joe Moores, Sebastian Morgan.

Pakistan: Farhan Yousaf (c), Usman Khan, Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Hasan Baloch, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor, Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan, Niqab Shafiq, Sameer Minhas, Umar Zaib. Reserves: Abdul Qadir, Farhanullah, Hassan Khan, Ibtisam Azhar, Mohammad Huzaifa.

Scotland: Thomas Knight (c), Finlay Carter, Max Chaplin, George Cutler, Rory Grant, Finlay Jones, Ollie Jones, Olly Pillinger, Ethan Ramsay, Theo Robinson, Manu Saraswat, Ram Sharma, Shreyas Tekale, Shlok Thaker, Jake Woodhouse.

Zimbabwe: Simbarashe Mudzengerere (c), Kian Blignaut, Michael Blignaut, Leeroy Chiwaula, Tatenda Chimugoro, Brendon Senzere, Nathaniel Hlabangana, Takudzwa Makoni, Panashe Mazai, Webster Madhidhi, Shelton Mazvitorera, Kupakwashe Muradzi, Brandon Ndiweni, Dhruv Patel, Benny Zuze.

Afghanistan: Mahboob Khan (c), Khalid Ahmadzai, Osman Sadat, Faisal Khan, Uzairullah Niazai, Aziz Mia Khil, Nazif Amiri, Khatir Stanikzai, Nooristani, Abdul Aziz, Salam Khan, Wahid Zadran, Zaitullah Shaheen, Rohullah Arab, Hafieez Zadran. Reserves: Aqil Khan, Fahim Qasemi, Izat Noor.

South Africa: Muhammad Bulbulia (c), JJ Basson, Daniel Bosman, Corne Botha, Paul James, Enathi Khitshini Tembalethu, Michael Kruiskamp, Adnaan Lagadien, Bayanda Majola, Armaan Manack, Bandile Mbatha, Lethabo Phahlamohlaka, Jason Rowles, Ntandoyenkosi Soni, Jorich van Schalkwyk.

Tanzania: Laksh Bakrania (c), Karim Kiseto, Hamza Ally, Khalidy Amiri, Abdulazak Mohamedi, Ayaan Shariff, Omary Ramadhani, Dylan Thakrar, Agustino Mwamele, Ally Hafidhi, Acrey Pascal (wk), Darpan Jobanputra, Mohammedi Simba, Raymond Francis, Alfred Daniel.

West Indies: Joshua Dorne (c), Jewel Andrew, Shamar Apple, Shaquan Belle, Zachary Carter, Tanez Francis, R’jai Gittens, Vitel Lawes, Micah McKenzie, Matthew Miller, Isra-el Morton, Jakeem Pollard, Aadian Racha, Kunal Tilokani, Jonathan Van Lange. Reserves: Brendan Boodoo, Tyriek Bryan, Earsinho Fontaine, Deshawn James.

ICC U-19 Cricket World Cup live streaming details

Star Sports is the official broadcaster of the ICC U-19 Cricket World Cup 2026 in India. The matches of the ICC U-19 Cricket World Cup 2026 will be televised on Star Sports channels while live streaming will be available on on JioStar app and website.

Cricket
