IND vs SL: Ravindra Jadeja returns to Test side after injury layoff, Jasprit Bumrah's availability is subject to fitness

The two-match Test series between hosts Sri Lanka and India will be played from the middle of August.

PN Vishnu
Updated28 Jul 2026, 09:18 AM IST
Jasprit Bumrah's selection will be based on fitness clearance from the BCCI Centre of Excellence.
Jasprit Bumrah's selection will be based on fitness clearance from the BCCI Centre of Excellence. (AP)

The BCCI on Tuesday announced India's 15-member squad for the upcoming two-match Test series against Sri Lanka in Sri Lanka in August. Ravindra Jadeja has returned to the side following an injury layoff, whereas Jasprit Bumrah's availability is subject to fitness clearance from BCCI's Centre of Excellence (CoE).

India squad for Test series vs Sri Lanka: Shubman Gill [C], KL Rahul [VC], Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant [WK], Sai Sudharsan*, Dhruv Jurel [WK], Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Manav Suthar, Jasprit Bumrah*, Mohd. Siraj, Prasidh Krishna, Gurnoor Brar, Devdutt Padikkal, Saransh Jain.

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