India vs Afghanistan: Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad ruled out from T20 series due to injuries
India vs Afghanistan: Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad will miss India's last chance at a T20 series before T20 World Cup 2024 in June
India vs Afghanistan: In a big blow to India ahead of the T20 series against Afghanistan, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, and Ruturaj Gaikwad were ruled out from the series due to injuries. The three players will miss India's last chance at a T20 series before T20 World Cup 2024 in June. Hardik Pandya got injured during the ICC World Cup 2023, while Suryakumar Yadav and Ruturaj Gaikwad suffered injuries during the South Africa tour.