IPL 2026 Auction: Complete list of capped, uncapped players, base price, bidding date and time, and more

The IPL 2026 Player Auction will feature 350 cricketers. The final list includes 240 Indian and 110 overseas players, with a strong pool of uncapped talent. 

Sounak Mukhopadhyay
Published9 Dec 2025, 11:39 AM IST
The IPL 2026 Player Auction list is now final, with 350 cricketers set to go under the hammer in Abu Dhabi on 16 December. Out of 1,390 registrations, only 350 were shortlisted. The list includes 240 Indian players and 110 overseas names.

The pool boasts a strong depth, comprising 224 uncapped Indian players and 14 uncapped overseas players. Teams will fight for 77 total slots, of which 31 are for overseas recruits.

The highest base price stays at 2 crore, and 40 players have entered this bracket. The auction will start at 2.30 PM (Indian time) on 16 December. Let’s take a look at the list of capped players at the auction.

Indian capped players

Sarfaraz Khan enters the auction with a base price of 75 lakh, which places him in the mid-range bracket among other Indian capped players, such as Prithvi Shaw, Deepak Hooda, K.S. Bharat and Shivam Mavi.

Venkatesh Iyer stands much higher with a base price of 2 crore; so does Ravi Bishnoi. Akash Deep has a base price of 1 crore, just like Rahul Chahar.

Overseas capped players

Devon Conway, Rachin Ravindra, Finn Allen, Matt Henry and Jacob Duffy enter the auction with a base price of 2 crore. All five New Zealand players sit at the top tier of reserve prices.

Among Australian players, Jake Fraser-McGurk and Cameron Green carry a reserve price of 2 crore each. Spencer Johnson is slightly lower at 1.5 crore.

Among South African players, David Miller, Anrich Nortje and Gerald Coetzee enter the auction with a base price of 2 crore. Quinton De Kock is listed at 1 crore, so is Wiaan Mulder.

Among capped players from England, Gus Atkinson, Jamie Smith and Ben Duckett begin at 2 crore. Liam Livingstone is also listed at 2 crore. Jonny Bairstow has a base price of 1 crore.

Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana and Wanindu Hasaranga sit firmly in the premium bracket. Sri Lanka’s trio enter with a base price of 2 crore.

Afghanistan’s Rahmanullah Gurbaz begins at 1.5 crore. His Afghan teammate, Fazalhaq Farooqi, is listed at 1 crore. Mujeeb Rahman is the most premium player from Afghanistan, at 2 crore.

Akeal Hosein is the only capped player from the West Indies to go under the hammer. He enters the auction with a base price of 2 crore.

Full list of uncapped players

Here is the full list of uncapped players who will go under the hammer in IPL 2026 auction:

NameCountryBase Price
Aaqib KhanIndia30 Lakh
Aaron VargheseIndia30 Lakh
Aarya DesaiIndia30 Lakh
Abdul BazithIndia30 Lakh
Abhilash ShettyIndia30 Lakh
Abhimanyusingh RajputIndia30 Lakh
Abhinav ManoharIndia30 Lakh
Abhinav TejranaIndia30 Lakh
Abhishek PathakIndia30 Lakh
Abid MushtaqIndia30 Lakh
Adarsh SinghIndia30 Lakh
Ahammed ImranIndia30 Lakh
Ajitesh GuruswamyIndia30 Lakh
Akash MadhwalIndia30 Lakh
Akash PugazhanthiIndia30 Lakh
Akhil ScariaIndia30 Lakh
Akshat RaghuwanshiIndia30 Lakh
Akshu BajwaIndia30 Lakh
Aman KhanIndia30 Lakh
Aman Rao PeralaIndia30 Lakh
Aman ShekhawatIndia30 Lakh
Amit KumarIndia30 Lakh
Ankit KumarIndia30 Lakh
Anmolpreet SinghIndia30 Lakh
Anuj ThakralIndia30 Lakh
Arab GulAfghanistan40 Lakh
Arfaz MohammadIndia30 Lakh
Arpit GuleriaIndia30 Lakh
Arpit RanaIndia30 Lakh
Arsh Kabin RangaIndia30 Lakh
Aryaman Singh DhaliwalIndia30 Lakh
Ashok SharmaIndia30 Lakh
Atal RaiIndia30 Lakh
Atharva AnkolekarIndia30 Lakh
Atharva TaideIndia30 Lakh
Atif MushtaqIndia30 Lakh
Atit ShethIndia30 Lakh
Auqib DarIndia30 Lakh
Ayaz KhanIndia30 Lakh
Ayush DosejaIndia30 Lakh
Ayush VartakIndia30 Lakh
Bailapudi YeswanthIndia30 Lakh
Bal KrishnaIndia30 Lakh
Bayanda MajolaSouth Africa30 Lakh
Bhanu PaniaIndia30 Lakh
Bipin SaurabhIndia30 Lakh
Brijesh SharmaIndia30 Lakh
C. Rakshann ReaddiIndia30 Lakh
Chintal GandhiIndia30 Lakh
Connor EsterhuizenSouth Africa30 Lakh
Daksh KamraIndia30 Lakh
Daniel LateganEngland30 Lakh
Danish MalewarIndia30 Lakh
Darshan NalkandeIndia30 Lakh
Deependra SinghIndia30 Lakh
Delano PotgieterSouth Africa30 Lakh
Dharmendrasinh JadejaIndia30 Lakh
Dhurmil MatkarIndia30 Lakh
Dian ForresterSouth Africa30 Lakh
Divesh SharmaIndia30 Lakh
Edhen TomIndia30 Lakh
Emanjot ChahalIndia30 Lakh
Esakkimuthu AyyakuttiIndia30 Lakh
Hardik RajIndia30 Lakh
Hardik TamoreIndia30 Lakh
Harsh TyagiIndia30 Lakh
Hemang PatelIndia30 Lakh
Himanshu BishtIndia30 Lakh
Himanshu SharmaIndia30 Lakh
Hritik ShokeenIndia30 Lakh
Irfan UmairIndia30 Lakh
Ishan MulchandaniIndia30 Lakh
Ishan PorelIndia30 Lakh
Izaz SawariyaIndia30 Lakh
Jack EdwardsAustralia50 Lakh
Jagadeesha SuchithIndia30 Lakh
Jalaj SaxenaIndia40 Lakh
Jhathavedh SubramanyanIndia30 Lakh
Jikku BrighIndia30 Lakh
Joe ClarkeEngland50 Lakh
K.Ajay SinghIndia30 Lakh
K.M AsifIndia40 Lakh
Kamlesh NagarkotiIndia30 Lakh
Kanishk ChouhanIndia30 Lakh
Karan LalIndia30 Lakh
Karn SharmaIndia30 Lakh
Kartik ChadhaIndia30 Lakh
Kartik SharmaIndia30 Lakh
KC CariappaIndia30 Lakh
Khilan PatelIndia30 Lakh
Krains FuletraIndia30 Lakh
Krish BhagatIndia30 Lakh
Kuldip YadavIndia30 Lakh
Kulwant KhejroliyaIndia30 Lakh
Kumar Kartikeya SinghIndia30 Lakh
Kunal ChandelaIndia30 Lakh
Kunal RathoreIndia30 Lakh
Lalit YadavIndia30 Lakh
Luckyrajsinh VaghelaIndia30 Lakh
M.Dheera KumarIndia30 Lakh
Macneil NoronhaIndia30 Lakh
Madhav BajajIndia30 Lakh
Mahipal LomrorIndia50 Lakh
Manan BhardwajIndia30 Lakh
Manan VohraIndia30 Lakh
Mangesh YadavIndia30 Lakh
Manish ReddyIndia30 Lakh
Manoj BhandageIndia30 Lakh
Manvanth KumarIndia30 Lakh
Maramreddy ReddyIndia30 Lakh
Mayank DagarIndia30 Lakh
Mayank GusainIndia30 Lakh
Mayank RawatIndia30 Lakh
Miles HammondIndia30 Lakh
Mohamed AliIndia30 Lakh
Mohammad IzharIndia30 Lakh
Mohit RatheeIndia30 Lakh
Money GrewalIndia30 Lakh
Mridul SurrochIndia30 Lakh
Muhammed SharafuddeenIndia30 Lakh
Mukul ChoudharyIndia30 Lakh
Murugan AshwinIndia30 Lakh
Naman PushpakIndia30 Lakh
Naman TiwariIndia30 Lakh
Nasir LonIndia30 Lakh
Nikhil ChaudharyIndia40 Lakh
Ninad RathvaIndia30 Lakh
Nishanth SaranuIndia30 Lakh
Nitin Sai YadavIndia30 Lakh
Onkar TarmaleIndia30 Lakh
Pankaj JaswalIndia30 Lakh
Parikshit DhanakIndia30 Lakh
Parikshit ValsangkarIndia30 Lakh
Parth RekhadeIndia30 Lakh
Parth VatsIndia30 Lakh
Praful HingeIndia30 Lakh
Prashant SolankiIndia30 Lakh
Prashant VeerIndia30 Lakh
Pravin DubeyIndia30 Lakh
Prerit DuttaIndia30 Lakh
Prince RaiIndia30 Lakh
Prithviraj YarraIndia30 Lakh
Pukhraj MannIndia30 Lakh
Purav AgarwalIndia30 Lakh
PV.Satyanarayana RajuIndia30 Lakh
Qamran IqbalIndia30 Lakh
R RajkumarIndia30 Lakh
R.S AmbrishIndia30 Lakh
R.Sonu YadavIndia30 Lakh
Raghav GoyalIndia30 Lakh
Rahul BuddhiIndia30 Lakh
Raj LimbaniIndia30 Lakh
Rajan KumarIndia30 Lakh
Rajat VermaIndia30 Lakh
Rajvardhan HangargekarIndia40 Lakh
Rakibul HasanBangladesh30 Lakh
Ravi KumarIndia30 Lakh
Ravi SinghIndia30 Lakh
Ricky BhuiIndia30 Lakh
Ripal PatelIndia30 Lakh
Rishabh ChauhanIndia30 Lakh
Ritik TadaIndia30 Lakh
Rohan KunnummalIndia30 Lakh
Rohit YadavIndia30 Lakh
Roshan WagshareIndia30 Lakh
Ruchit AhirIndia30 Lakh
Sabir KhanIndia30 Lakh
Sachin DhasIndia30 Lakh
Sadek HussainIndia30 Lakh
Safvan PatelIndia30 Lakh
Sagar SolankiIndia30 Lakh
Sahil ParakhIndia30 Lakh
Sairaj PatilIndia30 Lakh
Sakib HussainIndia30 Lakh
Salil AroraIndia30 Lakh
Salman NizarIndia30 Lakh
Sammar GajjarIndia30 Lakh
Sanjay YadavIndia30 Lakh
Sanvin SinghIndia30 Lakh
Sarthak RanjanIndia30 Lakh
Satvik DeswalIndia30 Lakh
Saumy PandeyIndia30 Lakh
Saurav ChuahanIndia30 Lakh
Sayan GhoshIndia30 Lakh
Sayed Irfan AftabIndia30 Lakh
Shams MulaniIndia30 Lakh
Shiva SinghIndia30 Lakh
Shivalik SharmaIndia30 Lakh
Shivam ShuklaIndia30 Lakh
Shivang KumarIndia30 Lakh
Shreevatsha AcharyaIndia30 Lakh
Shreyan ChakrabortyIndia30 Lakh
Shreyas ChavanIndia30 Lakh
Shubham AgrawalIndia40 Lakh
Shubham KapseIndia30 Lakh
Shubham RanaIndia30 Lakh
Shubhang HegdeIndia30 Lakh
Siddhant RanaIndia30 Lakh
Siddharth JoonIndia30 Lakh
Siddharth YadavIndia30 Lakh
Simarjeet SinghIndia30 Lakh
Srihari NairIndia30 Lakh
Sunil KumarIndia30 Lakh
Sunny SandhuIndia30 Lakh
Sushant MishraIndia30 Lakh
Suyash PrabhudessaiIndia30 Lakh
Tanay ThyagarajannIndia30 Lakh
Tanush KotianIndia30 Lakh
Tejas BarokaIndia30 Lakh
Tejasvi SinghIndia30 Lakh
Tia Van VuurenSouth Africa30 Lakh
Tom MooresEngland40 Lakh
Traveen MathewSri Lanka30 Lakh
Tristan LuusSouth Africa30 Lakh
Tushar RahejaIndia30 Lakh
TyagiIndia30 Lakh
Utkarsh SinghIndia30 Lakh
Vansh BediIndia30 Lakh
Varun Raj Singh BishtIndia30 Lakh
Vicky OstwalIndia30 Lakh
Vidwath KaverappaIndia30 Lakh
Vidyadhar PatilIndia30 Lakh
Vignesh PuthurIndia30 Lakh
Vihaan MalhotraIndia30 Lakh
Vijay KumarIndia30 Lakh
Vijay ShankarIndia30 Lakh
Vishal MandwalIndia30 Lakh
Vishal NishadIndia30 Lakh
Vishnu SolankiIndia30 Lakh
Vishvarajsinh JadejaIndia30 Lakh
Vivrant SharmaIndia30 Lakh
Wahidullah ZadranAfghanistan30 Lakh
Waseem KhandayIndia30 Lakh
Yash DhullIndia30 Lakh
Yash DicholkarIndia30 Lakh
Yash Raj PunjaIndia30 Lakh
Yashvardhan DalalIndia30 Lakh
Yuvraj ChaudharyIndia30 Lakh
