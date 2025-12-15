IPL 2026 auction: Full list of retained and released players, remaining purse and open slots explained

With 350 players set to go under the hammer, the Indian Premier League (IPL) 2026 auction will be held at the Etihad Arena in Abu Dhabi on Tuesday, 16 December. Out of those players, 240 cricketers are Indians, while 110 are foreigners. The auction is scheduled to start at 2.30 PM (IST). Overall, 173 cricketers have been retained, including 49 overseas players.
As the IPL 2026 auction is all set to take place, we take a look at some key details about the event.
Mumbai Indians: Total spent: ₹122.25 crore, cap remaining: ₹2.75 crore
Allah Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mayank Markande (T), Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Shardul Thakur (T), Sherfane Rutherford (T), Suryakumar Yadav, Tilak Verma, Trent Boult, Will Jacks
Chennai Super Kings: Total spent: ₹81.60 crore, cap remaining: ₹43.40 crore
Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Jamie Overton, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Noor Ahmad, Ramakrishna Ghosh, Sanju Samson (T), Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Syed Khaleel Ahmed, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Urvil Patel
Delhi Capitals: Total spent: ₹103.20 crore, cap remaining: ₹21.80 crore
Abhishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Mukesh Kumar, Nitish Rana (T), Sameer Rizvi, T. Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam
Gujarat Titans: Total spent: ₹112.10 crore, cap remaining: ₹12.90 crore
Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammad Siraj, Mohd. Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar
Kolkata Knight Riders: Total spent: ₹60.70 crore, cap remaining: ₹64.30 crore
Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Lucknow Super Giants: Total spent: ₹102.05 crore, cap remaining: ₹22.95 crore
Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (T), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Md Shami (T), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed
Sunrisers Hyderabad: Total spent: ₹99.50 crore, cap remaining: ₹25.50 crore
Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, Smaran Ravichandaran, Travis Head, Zeeshan Ansari
Punjab Kings: Total spent: ₹113.50 crore, cap remaining: ₹11.50 crore
Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal
Rajasthan Royals: Total spent: ₹108.95 crore, cap remaining: ₹16.05 crore
Dhruv Jurel, Donovan Ferreira (T), Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorious, Nandre Burger, Ravindra Jadeja (T), Riyan Parag, Sam Curran (T), Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashaswi Jaiswal, Yudhvir Charak
Royal Challengers Bengaluru: Total spent: ₹108.60 crore, cap remaining: ₹16.40 crore
Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Bethell, Jitesh Sharma, Josh Hazlewood, Krunal Pandya, Nuwan Thushara, Phil Salt, Rajat Patidar, Rasikh Dar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Swapnil Singh, Tim David, Virat Kohli, Yash Dayal
Chennai Super Kings: 9 (4 overseas)
Mumbai Indians: 5 (1 overseas)
Gujarat Titans: 5 (4 overseas)
Kolkata Knight Riders: 13 (6 overseas)
Royal Challengers Bengaluru: 8 (2 overseas)
Sunrisers Hyderabad: 10 (2 overseas)
Lucknow Super Giants: 6 (4 overseas)
Delhi Capitals: 8 (5 overseas)
Rajasthan Royals: 9 (1 overseas)
Punjab Kings: 4 (2 overseas)
Chennai Super Kings: Ravindra Jadeja, Andre Siddarth, Deepak Hooda, Devon Conway, Rachin Ravindra, Matheesha Pathirana, Sam Curran, Kamlesh Nagarkoti, Rahul Tripathi, Shaikh Rasheed, Vansh Bedi, Vijay Shankar
Mumbai Indians: Arjun Tendulkar, Bevon Jacobs, Karn Sharma, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, Reece Topley, Krishnan Shrijith, Satyanarayana Raju, Vignesh Puthur
Royal Challengers Bengaluru: Liam Livingstone, Lungi Ngidi, Mayank Agarwal, Manoj Bhandage, Swastik Chikara, Mohit Rathee
Kolkata Knight Riders: Andre Russell, Anrich Nortje, Chetan Sakariya, Luvnith Sisodia, Moeen Ali, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer
Rajasthan Royals: Sanju Samson, Nitish Rana, Akash Madhwal, Ashok Sharma, Fazalhaq Farooqi, Kumar Kartikeya, Kunal Singh Rathore, Maheesh Theekshana, Wanindu Hasaranga
Punjab Kings: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kyle Jamieson, Kuldeep Sen, Praveen Dubey
Gujarat Titans: Sherfane Rutherford, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Mahipal Lomror
Lucknow Super Giants: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Ravi Bishnoi, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur, Akash Deep, Shamar Joseph
Delhi Capitals: Donovan Ferreira, Darshan Nalkande, Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Sediqullah Atal
Sunrisers Hyderabad: Mohammed Shami, Atharva Taide, Sachin Baby, Abhinav Manohar, Wiaan Mulder, Adam Zampa, Simarjeet Singh, Rahul Chahar
The IPL 2026 auction will be held on Tuesday, December 16.
The IPL 2026 auction will take place at the Etihad Arena in Abu Dhabi.
