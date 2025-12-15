IPL 2026 auction: Full list of retained and released players, remaining purse and open slots explained

With 350 players set to go under the hammer, the Indian Premier League (IPL) 2026 auction will be held at the Etihad Arena in Abu Dhabi on Tuesday, 16 December. Out of those players, 240 cricketers are Indians, while 110 are foreigners. The auction is scheduled to start at 2.30 PM (IST). Overall, 173 cricketers have been retained, including 49 overseas players.