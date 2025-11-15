IPL 2026 full list of Released & Retained players by 10 franchises: Total salary purse remaining, player trades & more

After a few high-profile trading that took place on Saturday morning, Andre Russell and Venkatesh Iyer became the two big released on the Indian Premier League (IPL) 2026 retentions deadline day. Punjab Kings, who ended up as runners-up last season, have released the Australian trio of Glenn Maxwell, Aaron Hardie and Josh Inglis.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Gujarat Titans: Shubman Gill (captain), Rashid Khan, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan, Kagiso Rabada, Jos Buttler, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Nishant Sindhu, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Manav Suthar, Washington Sundar, Arshad Khan, Gurnoor Brar, Sai Kishore, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Glenn Phillips.
Mumbai Indians: AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks
Delhi Capitals: Axar Patel, KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, T Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis
Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh.
Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.
Rajasthan Royals: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Kunal Rathore, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Nandre Burger.
Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, and Suyash Sharma.
Kolkata Knight Riders: Anrich Nortje, Andre Russell, Quinton De Dock, Moeen Ali, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer, Luvnith Sisodia, Chetan Sakariya
Gujarat Titans: Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Gerald Coetzee, Dasun Shanaka and Mahipal Lomror
Mumbai Indians: Bevon Jacobs, Karn Sharma, KL Shrijith, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, PSN Raju, Reece Topley, Vignesh Puthur
Delhi Capitals: Mohit Sharma, Faf du Plessis, Sediqullah Atal, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Darshan Nalkande
Chennai Super Kings: Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Devon Conway, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti and Matheesha Pathirana
Lucknow Super Giants: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph
Punjab Kings: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kuldeep Sen
Rajasthan Royals: Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana
Royal Challengers Bengaluru: Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessing Muzarabani, Mohit Rathee
Sunrisers Hyderabad: Adam Zampa, Rahul Chahar, Wiaan Mulder, Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby
Chennai Super Kings: ₹43.40 crore
Mumbai Indians: ₹2.75 crore
Royal Challengers Bengaluru: ₹16.40 crore
Kolkata Knight Riders: ₹64.30 crore
Sunrisers Hyderabad: ₹25.50 crore
Gujarat Titans: ₹12.90 crore
Rajasthan Royals: ₹16.05 crore
Delhi Capitals: ₹21.80 crore
Lucknow Super Giants: ₹22.95 crore
Punjab Kings: ₹11.50 crore