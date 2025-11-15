Subscribe

IPL 2026 full list of Released & Retained players by 10 franchises: Total salary purse remaining, player trades & more

Koushik Paul
Updated15 Nov 2025, 06:06 PM IST
Andre Russell has been released by KKR ahead of IPL 2026 auction.
After a few high-profile trading that took place on Saturday morning, Andre Russell and Venkatesh Iyer became the two big released on the Indian Premier League (IPL) 2026 retentions deadline day. Punjab Kings, who ended up as runners-up last season, have released the Australian trio of Glenn Maxwell, Aaron Hardie and Josh Inglis.

Full list of retained players before IPL 2026

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, ⁠Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy

Gujarat Titans: Shubman Gill (captain), Rashid Khan, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan, Kagiso Rabada, Jos Buttler, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Nishant Sindhu, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Manav Suthar, Washington Sundar, Arshad Khan, Gurnoor Brar, Sai Kishore, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Glenn Phillips.

Mumbai Indians: AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks

Delhi Capitals: Axar Patel, KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, T Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis

Lucknow Super Giants: Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant (c), Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh.

Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod

Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari.

Rajasthan Royals: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Kunal Rathore, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya Singh, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Kwena Maphaka, Ashok Sharma, Nandre Burger.

Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, and Suyash Sharma.

Full list of released players before IPL 2026

Kolkata Knight Riders: Anrich Nortje, Andre Russell, Quinton De Dock, Moeen Ali, Rahmanullah Gurbaz, Spencer Johnson, Venkatesh Iyer, Luvnith Sisodia, Chetan Sakariya

Gujarat Titans: Karim Janat, Kulwant Khejroliya, Gerald Coetzee, Dasun Shanaka and Mahipal Lomror

Mumbai Indians: Bevon Jacobs, Karn Sharma, KL Shrijith, Lizaad Williams, Mujeeb Ur Rahman, PSN Raju, Reece Topley, Vignesh Puthur

Delhi Capitals: Mohit Sharma, Faf du Plessis, Sediqullah Atal, Jake Fraser-McGurk, Manvanth Kumar, Darshan Nalkande

Chennai Super Kings: Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Devon Conway, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti and Matheesha Pathirana

Lucknow Super Giants: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph

Punjab Kings: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kuldeep Sen

Rajasthan Royals: Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana

Royal Challengers Bengaluru: Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessing Muzarabani, Mohit Rathee

Sunrisers Hyderabad: Adam Zampa, Rahul Chahar, Wiaan Mulder, Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby

Remaining purse for 10 teams before IPL 2026 auction

Chennai Super Kings: 43.40 crore

Mumbai Indians: 2.75 crore

Royal Challengers Bengaluru: 16.40 crore

Kolkata Knight Riders: 64.30 crore

Sunrisers Hyderabad: 25.50 crore

Gujarat Titans: 12.90 crore

Rajasthan Royals: 16.05 crore

Delhi Capitals: 21.80 crore

Lucknow Super Giants: 22.95 crore

Punjab Kings: 11.50 crore

Full list of trade deals ahead of IPL 2026 auction

  • Ravindra Jadeja - Chennai Super Kings to Rajasthan Royals ( 14 crore)
  • Sam Curran - Chennai Super Kings to Rajasthan Royals ( 2.4 crore)
  • Sanju Samson - Rajasthan Royals to Chennai Super Kings ( 18 crore)
  • Mohammed Shami - Sunrisers Hyderabad to Lucknow Super Giants ( 10 crore)
  • Mayank Markande - Kolkata Knight Riders to Mumbai Indians ( 30 lakh)
  • Arjun Tendulkar - Mumbai Indians to Lucknow Super Giants ( 30 lakh)
  • Nitish Rana - Rajasthan Royals to Delhi Capitals ( 4.2 crore)
  • Donovan Ferreira - Delhi Capitals to Rajasthan Royals ( 1 crore)
  • Shardul Thakur - Lucknow Super Giants to Mumbai Indians ( 2 crore)
  • Sherfane Rutherford - Gujarat Titans to Mumbai Indians ( 2.6 crore)

