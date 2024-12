ISPL 2025 auction: Abhishek Dalhor becomes most expensive player; Sachin Tendulkar says ’great platform for...’

Aimed at to bring the excitement of street cricket and provide a professional platform for the country's talented players. Indian Street Premier League (ISPL)'s second season took place on 11 December 2024 at Mumbai's Jio Convention Centre, BKC.

The official press release said the tennis-ball T10 cricket league's second season is scheduled to be held in Mumbai from January 26 to February 15, 2025.

Six franchises participated in the auction: Tiigers of Kolkata, Majhi Mumbai, Bangalore Strikers, Falcon Risers Hyderabad, Srinagar Ke Veer, and Chennai Singhams.

Among the 350 players, Abhishek Kumar Dalhor from Majhi Mumbai became the most expensive players of ISPL 2025 at ₹20.50 lakh, followed by Chennai Singhams' Ketan Mhatre ( ₹17.25 lakh), Falcon Risers Hyderabad's Irfan Umair ( ₹16.50 lakh), Bangalore Strikers' Saroj Pramanik ( ₹16.25 lakh), Tiigers of Kolkata's Fardeen Kazi ( ₹15.90 lakh), Chennai Singhams' Jagat Sarkar ( ₹15.40 lakh), Majhi Mumbai's Vijay Pawle ( ₹13.75 lakh), Falcon Risers Hyderabad's Vicky Bhoir ( ₹12.50 lakh), Majhi Mumbai's Yogesh Penkar ( ₹11.65) and Falcon Risers Hyderabad's Bablu Patil ( ₹11 lakh).

Earlier, commenting on the ISPL, Core Committee Member and cricket legend Sachin Tendulkar had said, "Indian Street Premier League is a great platform for India's cricket talent and the inaugural season showcased the immense potential of this tournament. ISPL not only offered opportunities for players but also delivered unforgettable moments for fans. I'm confident that ISPL's new media partners will further elevate the league to even greater heights, inspiring the next generation of players."

Players bought by franchises: Tiigers of Kolkata: Bhavesh Pawar ( ₹8.50 lakh), Ravi Gupta ( ₹6 lakh), Nawaz Khan ( ₹5.50 lakh), Fardeen Kazi ( ₹15.90 lakh), Imroz Khan ( ₹9.50 lakh), Thomas Dias ( ₹8.15 lakh), Firas Mohammed ( ₹3 lakh), Vivek Mohanan ( ₹5 lakh), Hardeep Singh ( ₹3 lakh), Munna Shaikh ( ₹6.50 lakh), Prathamesh Thakare ( ₹11 lakh), Shivam Kumar ( ₹3.40 lakh), Sarfraz Khan ( ₹3 lakh), Rohit Chandigarh ( ₹3 lakh), Subhajit Jana Dhoni ( ₹3 lakh), Firdos Alam ( ₹3 lakh).

Majhi Mumbai: Vijay Pawle ( ₹13.75 lakh), Ankit Yadav ( ₹3 lakh), Kabir Singh (3 lakh), Yogesh Penkar ( ₹11.65 lakh), Rajat Mundhe (5 lakh), Mahendra Chandan ( ₹3 lakh), Asif Luhar ( ₹3 lakh), Mohammed Nadeem ( ₹8.25 lakh), Rajendra Singh ( ₹7 lakh), Abhishek Kumar Dalhor ( ₹20.50 lakh), Ankur Singh ( ₹3.20 lakh), Amit Naik ( ₹3 lakh), Eshant Sharma ( ₹3 lakh), Vijay Kumar ( ₹3 lakh), Birendra Ram ( ₹3 lakh), Deepak Limboo ( ₹3 lakh)

Srinagar Ke Veer: Dilip Binjwa ( ₹6 lakh), Sahil Nongale ( ₹3.20 lakh), Sharik Yasir ( ₹3 lakh), Suvronil Roy ( ₹4.40 lakh), Akash Tarekar ( ₹3 lakh), Lokesh Lokesh ( ₹6.25 lakh), Raju Mukhiya ( ₹8.50 lakh), Firoz Shaikh ( ₹3 lakh), Sai Shelar ( ₹3 lakh), Harsh Adsul ( ₹3 lakh), Rajesh Sorte ( ₹3 lakh), Mangesh Vaity ( ₹3 lakh), Prajyot Ambhire ( ₹6.75 lakh), Sagar Ali ( ₹6 lakh), Hanumanth Reddy Kapu ( ₹3 lakh), Sanskar Dhyani ( ₹3 lakh)

Falcon Risers Hyderabad: Krishna Satpute ( ₹8.50 lakh), Aryan Kharkar ( ₹3 lakh), Prabjot Singh ( ₹3 lakh), Vicky Bhoir ( ₹12.50 lakh), Vishwajit Thakur ( ₹10.50 lakh), Irfan Umair ( ₹16.50 lakh), Mansoor KL ( ₹3 lakh), Aakash Jangid ( ₹3 lakh), Varun Kumar ( ₹3 lakh), Prathamesh Mhatre ( ₹4 lakh), Shreyash Kadam ( ₹3 lakh), Bablu Patil ( ₹11 lakh), Jonty Sarkar ( ₹3 lakh), Rajesh Poojary ( ₹3 lakh), Anand Baghel ( ₹3 lakh), Parveen Kumar ( ₹6.50 lakh)

Chennai Singhams: Deepak Dogra ( ₹6 lakh), Shubham Sangale ( ₹3 lakh), Vedant Mayekar ( ₹3 lakh), Ketan Mhatre ( ₹17.25 lakh), Sumeet Dhekale ( ₹10.10 lakh), Jagat Sarkar ( ₹15.40 lakh), Devid Gogoi (4.20 lakh), R. Thavith Kumar ( ₹3 lakh), Siyyadri ( ₹3 lakh), V Vignesh ( ₹3 lakh), Prashant Gharat ( ₹5.75 lakh), Anurag Sarshar ( ₹9.60 lakh), Rahul Sawant ( ₹3 lakh), Jignesh Patel ( ₹6.65 lakh), Mohammed Zeeshan ( ₹3 lakh), Farhat Ahmad ( ₹3 lakh)

Bangalore Strikers: Saroj Pramanik ( ₹16.25 lakh), Akash Gautam ( ₹4.40 lakh), Shreyash Matiwaddar ( ₹3 lakh), Piku Paul ( ₹10 lakh), Ashiq Shamsu ( ₹6.50 lakh), Irfan Patel ( ₹5.25 lakh), Sanjay Kanojjiya ( ₹10.10 lakh), Ajaz Qureshi ( ₹10 lakh), Pradeep Patil ( ₹3 lakh), Prathamesh Pawar ( ₹3 lakh), Bunty Patel ( ₹3 lakh), Krushna Pawar ( ₹10.50 lakh), Arjun Bhosale ( ₹3 lakh), Farman Khan ( ₹3 lakh), Ankit Mourya ( ₹3 lakh), Nitin Matunge ( ₹3 lakh).

