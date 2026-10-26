Nepal Premier League live streaming in India? Which TV channels will telecast NPL 2026 games? Date, time, full schedule

The Nepal Premier League (NPL) returns to Kathmandu as the third season kicks off at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur on Monday. The NPL 2026 will run till November 21. Lumbini Lions are the defending champions of NPL, while Janakpur Bolts won the inaugural title in 2024.

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In a major boost to the tournament, the International Cricket Council (ICC) formally sanctioned the NPL, thus paving the way for some of the biggest stars in world cricket fly down to the Himalayan country. David Warner, Rashid Khan, Andre Russell, Shakib Al Hasan and Moeen Ali are some of the top T20 stars to feature in NPL 2026.

Eight teams will contest the third edition of NPL 2026. The champions will be awarded a cash prize of NPR 15 million. As per the schedule, most days carry double headers, with the first game to be played at 12:30 PM local time (12:15 PM IST). The second game starts at 4:30 PM local time (4:15 PM IST). India is 15 minutes behind Nepal.

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Where to watch NPL 2026 in India? The Cricket Association of Nepal (CAN) has roped in Star Sports Network as their official global broadcast partner for the NPL 2026. For all Indian audiences, NPL 2026 matches will be telecast live on Star Sports Select and Star Sports Select 2 SD and HD channels. Live streaming of NPL 2026 matches will be available on FanCode app and website in India.

Nepal Premier League 2026 format - explained All the eight teams will play each other once in round-robin format. The top four teams will advance to the playoffs, starting from November 17. In the playoffs, the top two teams will play in Qualifier 1, with the winner booking a spot in the final. The third and fourth-placed teams will play in the Eliminator. The winner of the Eliminator and the losing team in Qualifier 1 will play in Qualifier 2 to determine the second finalist.

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Full schedule of Nepal Premier League 2026

Date Match Time (IST) / Result Oct. 26 Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals 4:15 PM Oct. 27 Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos 12:15 PM Oct. 27 Janakpur Bolts vs Karnali Yaks 4:15 PM Oct. 28 Pokhara Avengers vs Sudurpaschim Royals 4:15 PM Oct. 29 Janakpur Bolts vs Kathmandu Gorkhas 12:15 PM Oct. 29 Biratnagar Kings vs Karnali Yaks 4:15 PM Oct. 31 Chitwan Rhinos vs Lumbini Lions 12:15 PM Oct. 31 Biratnagar Kings vs Sudurpaschim Royals 4:15 PM Nov. 1 Janakpur Bolts vs Pokhara Avengers 4:15 PM Nov. 2 Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas 12:15 PM Nov. 2 Chitwan Rhinos vs Sudurpaschim Royals 4:15 PM Nov. 3 Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts 12:15 PM Nov. 3 Lumbini Lions vs Pokhara Avengers 4:15 PM Nov. 5 Janakpur Bolts vs Lumbini Lions 12:15 PM Nov. 5 Biratnagar Kings vs Kathmandu Gorkhas 4:15 PM Nov. 6 Karnali Yaks vs Sudurpaschim Royals 12:15 PM Nov. 6 Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers 4:15 PM Nov. 7 Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions 4:15 PM Nov. 9 Karnali Yaks vs Pokhara Avengers 12:15 PM Nov. 9 Chitwan Rhinos vs Kathmandu Gorkhas 4:15 PM Nov. 10 Janakpur Bolts vs Sudurpaschim Royals 4:15 PM Nov. 12 Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers 12:15 PM Nov. 12 Karnali Yaks vs Lumbini Lions 4:15 PM Nov. 13 Kathmandu Gorkhas vs Sudurpaschim Royals 12:15 PM Nov. 13 Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts 4:15 PM Nov. 14 Biratnagar Kings vs Lumbini Lions 4:15 PM Nov. 15 Chitwan Rhinos vs Karnali Yaks 12:15 PM Nov. 15 Kathmandu Gorkhas vs Pokhara Avengers 4:15 PM Nov. 17 Qualifier 1 4:15 PM Nov. 18 Eliminator 4:15 PM Nov. 19 Qualifier 2 4:15 PM Nov. 21 Final 4:15 PM

Complete Squads of Nepal Premier League 2026 Biratnagar Kings: Sandeep Lamichhane (C), Lokesh Bam, Dilsad Ali, Sujan Thapaliya, Andre Russell, Charith Asalanka, Shubham Ranjane, Basir Ahamad, Narayan Joshi, Pratish GC, Rupesh Kumar Singh, Naren Saud, Pratik Shrestha, Imran Sheikh, Subash Bhandari, Aparajit Poudel, Angelo Mathews

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Chitwan Rhinos: Kushal Malla (C), Kamil Mishara, Deepak Bohara, Dev Khanal, Arjun Saud, Bipin Rawal, Muhammad Nawaz, Ravi Bopara, Sikandar Raza, Bibek Kumar Yadav, Salahuddin Khan, Hasan Ali, Kaleem Sana, Usama Mir, Rijan Dhakal, Ranjeet Kumar, Kamal Singh Airee, Mausam Dhakal, Ashok Dhami, Gautam KC

Janakpur Bolts: Anil Sah (C), Bikash Aagri, Aaditya Mahata, Bishal Patel, Rit Gautam, Santosh Karki, Harmeet Singh, Iftikhar Ahmed, James Neesham, Moeen Ali, Mayan Yadav, Trit Raj Das, Abhishek Tiwari, Amar Singh Rautela, Hunain Shah, Lalit Rajbanshi, Ashutosh Pandey, Bishal Shusling

Karnali Yaks: Sompal Kami (C), Ariful Islam, David Miller, Hikmat Bahadur Shahi, Sahibzada Farhan, Deepak Dumre, Sachin Sharma, Diwan Pun, Hussain Talat, Mark Watt, Gulshan Jha, Pawan Sarraf, Unish Bikram Singh, Shubh Kansakar, Bipin Sharma, Nandan Yadav, Yuvraj Khatri, Dipendra Rawat, Surya Tamang, Akbar Ali

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Karthmandu Gorkhas: Karan KC (C), David Warner, Rashid Khan, K. S. Bharat, Sam Heazlett, Smit Patel, Bhim Sarki, Sahil Patel, Suryanshu Koirala, Sahan Arachchige, Mohammad Aadil Alam, Santosh Yadav, Prasiddha Jaisi, Dev Shah, Krishna Poudel, Shahab Alam, Dayanand Mandal, Sonu Devkota

Lumbini Lions: Rohit Paudel (C), Niroshan Dickwella, Sundeep Jora, Dilip Nath, Aasif Sheikh, Aakash Tripathi, D'Arcy Short, Shamim Hossain, Sher Malla, Arniko Yadav, Ruben Trumpelmann, Dinesh Adhikari, Abhishesh Gautam, Tilak Bhandari, Kishore Mahato, Durgesh Gupta, Ajay Chauhan, Shadley van Schalkwyk

Pokhara Avengers: Kushal Bhurtel (C), Dinesh Kharel, Chamika Karunaratne, Dhananjaya Lakshan, Mahedi Hasan, Mohammad Saifuddin, Shakib Al Hasan, Sunny BK, Arjun Kumal, Bipin Khatri, Kiran Thagunna, Arjun Gharti, Bipin Acharya, Sagar Dhakal, Aakash Chand, Sudip Aryal, Bibek Rana Magar, Pratik Pokharel

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Sudurpaschim Royals: Dipendra Singh Airee (C), Binod Bhandari, Dipak Bohara, Brandon McMullen, Fabian Allen, Scott Kuggeleijn, Sherfane Rutherford, Aarif Sheikh, Ishan Pandey, Tek Rawat, Ayub Chand, Tek Raj Thalal, Abinash Bohara, Hemant Dhami, Hikmat Mahara, Milan Bohara, Sachin Bhatt, Saif ZaibComplete squads of all 8 NPL 2026 teams

About the Author Koushik Paul Koushik lives and breathes sports. After transitioning from his own aspirations of becoming a professional athlete, he successfully channeled that lif...Read More ✕ Koushik Paul



While he possesses a versatile command over all sports, he finds his niche in cricket, specializing in breaking news, long-form interviews, global sporting updates, and high-energy live blogs. Koushik’s professional perspective was further sharpened through the 2020 AIPS Young Reporters Programme, where he gained invaluable insights from renowned international journalists, including Keir Radnedge and Riccardo Romani from the United Kingdom, and Martin Mazur from Argentina. Currently based between Kolkata and Delhi, Koushik remains at the forefront of the breaking developments that shape the public sporting discourse. When he isn't tracking scores or deconstructing plays, he can be found exploring new landscapes on his travels or channeling his creative energy into the kitchen.



If you have a compelling story to share or know an individual who deserves the spotlight, please reach out via email at Koushik lives and breathes sports. After transitioning from his own aspirations of becoming a professional athlete, he successfully channeled that lifelong passion into a prolific career, documenting the action both from the sidelines and the editorial desk. With over eight years of industry experience, Koushik joined LiveMint as a Deputy Chief Content Producer in 2024, following impactful stints at Outlook India, India.com, Sportskeeda, Women’s CricZone, and OrissaPOST. A 2017 Journalism and Mass Communication graduate from Maharaja Manindra Chandra College, Kolkata, Koushik has reported on high-profile events including the FIFA U17 World Cup 2017, Ranji Trophy, FIH Pro League, FIH World League finals, the Indian Premier League, and Lionel Messi’s historic visit to Kolkata in 2025.While he possesses a versatile command over all sports, he finds his niche in cricket, specializing in breaking news, long-form interviews, global sporting updates, and high-energy live blogs. Koushik’s professional perspective was further sharpened through the 2020 AIPS Young Reporters Programme, where he gained invaluable insights from renowned international journalists, including Keir Radnedge and Riccardo Romani from the United Kingdom, and Martin Mazur from Argentina. Currently based between Kolkata and Delhi, Koushik remains at the forefront of the breaking developments that shape the public sporting discourse. When he isn't tracking scores or deconstructing plays, he can be found exploring new landscapes on his travels or channeling his creative energy into the kitchen.If you have a compelling story to share or know an individual who deserves the spotlight, please reach out via email at koushik.paul@htdigital.in