PAK vs SL Live Score, 3rd T20I: Sri Lanka opt to field in Rawalpindi after Kusal Mendis wins toss in dead rubber

Pakistan national cricket team vs Sri Lanka national cricket team match scorecard: Sri Lanka captain Kusal Mendis have won the toss and have opted to field in the third T20I against Pakistan at the Rawalpindi Cricket Stadium on Tuesday. The third and final T20I is certainly a dead rubber after Pakistan won the first two games.
Unfortunately, no television channel will telecast the Pakistan vs Sri Lanka 3rd T20I in India. Live streaming of Pakistan vs Sri Lanka 3rd T20I will be available on VETO OTT platform.
Sri Lanka: Lahiru Udara, Sineth Jayawardena, Kusal Mendis(w/c), Kamindu Mendis, Sahan Arachchige, Dasun Shanaka, Chamindu Wickramasinghe, Vijayakanth Viyaskanth, Binura Fernando, Eshan Malinga, Nuwan Thushara
Pakistan: Sahibzada Farhan(c), Fakhar Zaman, Maaz Sadaqat, Hasan Nawaz, Abdul Samad, Khawaja Nafay(w), Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Razaullah, Salman Mirza, Sufyan Moqim
Sri Lanka captain Kusal Mendis has won the toss and opted to bowl first in Rawalpindi. Pakistan have won the series already, winning the first two games.
Hello and welcome to the live coverage of the third T20I between Pakistan and Sri Lanka in Rawalpindi.