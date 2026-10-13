Subscribe
Live Update

PAK vs SL Live Score, 3rd T20I: Sri Lanka opt to field in Rawalpindi after Kusal Mendis wins toss in dead rubber

Pakistan vs Sri Lanka Live Score, 3rd T20I: Sri Lanka captain Kusal Mendis have won the toss and have opted to field in the third T20I against Pakistan. The Men in Green have won the first two games in the series.

Koushik Paul
Updated13 Oct 2026, 06:19:34 PM IST
Prefer Liveminton Google
Advertisement
PAK vs SL Live Score, 3rd T20I: Sri Lanka have won the toss and opted to field.
PAK vs SL Live Score, 3rd T20I: Sri Lanka have won the toss and opted to field. (AP)

Pakistan national cricket team vs Sri Lanka national cricket team match scorecard: Sri Lanka captain Kusal Mendis have won the toss and have opted to field in the third T20I against Pakistan at the Rawalpindi Cricket Stadium on Tuesday. The third and final T20I is certainly a dead rubber after Pakistan won the first two games.

Where to watch Pakistan vs Sri Lanka 3rd T20I?

Unfortunately, no television channel will telecast the Pakistan vs Sri Lanka 3rd T20I in India. Live streaming of Pakistan vs Sri Lanka 3rd T20I will be available on VETO OTT platform.

Pakistan vs Sri Lanka 3rd T20I playing XIs

Sri Lanka: Lahiru Udara, Sineth Jayawardena, Kusal Mendis(w/c), Kamindu Mendis, Sahan Arachchige, Dasun Shanaka, Chamindu Wickramasinghe, Vijayakanth Viyaskanth, Binura Fernando, Eshan Malinga, Nuwan Thushara

Pakistan: Sahibzada Farhan(c), Fakhar Zaman, Maaz Sadaqat, Hasan Nawaz, Abdul Samad, Khawaja Nafay(w), Arafat Minhas, Mohammad Imran Randhawa, Razaullah, Salman Mirza, Sufyan Moqim

Advertisement
Follow updates here:
13 Oct 2026, 06:19:34 PM IST

Pakistan vs Sri Lanka Live Score 3rd T20I: Toss report in Rawalpindi

Sri Lanka captain Kusal Mendis has won the toss and opted to bowl first in Rawalpindi. Pakistan have won the series already, winning the first two games.

13 Oct 2026, 06:17:07 PM IST

Pakistan vs Sri Lanka Live Score 3rd T20I: Hello

Hello and welcome to the live coverage of the third T20I between Pakistan and Sri Lanka in Rawalpindi.

Cricket
Get Latest real-time updates
Stay updated with all the latest news and insights on Cricket, Football, and Tennis at Livemint Sports.
HomeSportsCricket NewsPAK vs SL Live Score, 3rd T20I: Sri Lanka opt to field in Rawalpindi after Kusal Mendis wins toss in dead rubber
Advertisement
Read Next Story
HomeMarketsPremiumInstant LoanMint Shorts