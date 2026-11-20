The Rising Stars Asia Cup is back in its second edition after being renamed last year, as eight teams vie for the coveted title in Doha, Qatar. The tournament was previously known as Emerging Teams Asia Cup till 2024 before being renamed.

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While India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan are fielding their 'A' teams, associate nations are allowed to play their full strength teams in the competition. Unlike the 2025 edition, the Rising Stars Asia Cup 2026 will played in the 50-over format featuring eight teams.

The top two teams from each group after the league stage will advance to the semifinals on November 26 and 27, before the final is played on November 29. Pakistan Shaheens lifted the title last year, beating Bangladesh A in the final in a Super Over.

The matches will be played across two venues in Doha - the West End Park and Technology Cricket Ground. India A, who lost to Bangladesh in the previous edition will start their campaign on Friday against Nepal.

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Star T20 players Vaibhav Sooryavanshi and Abhishek Sharma will have an opportunity to enhance their 50-over credentials. The other proven T20 performers in the India A squad include captain Tilak Varma and finisher Rinku Singh, who has lost his place in the national T20 team.

All eyes will be on 15-year-old Sooryavanshi who has shown the temperament to play a long innings for the U-19 and 'A' teams. His 94 off 29 balls in the Tri-Series in Sri Lanka earlier this year got the attention of the cricketing world.

Rising Stars Asia Cup 2026 groups Group A - Sri Lanka A, Bangladesh A, Afghanistan A, Hong Kong

Group B - India A, Pakistan A, Nepal, UAE

Where to watch Rising Stars Asia Cup 2026 matches in India? Sony Sports Network is the official broadcaster of the Rising Stars Asia Cup 2026. In India, Sony Sports 1, Sony Sports 2, Sony Sports 3 (Hindi) and Sony Sports 4 (Tamil and Telugu) TV channels will telecast all the matches. Live streaming of Rising Stars Asia Cup 2026 matches will be available on Sony LIV app and website.

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Rising Stars Asia Cup 2026 full schedule

Date Match Time (IST) Venue November 19 Bangladesh A vs Hong Kong China 11:30 AM UDST Ground November 19 Sri Lanka A vs Afghanistan A 3:30 PM West End Park November 20 Pakistan Shaheens vs UAE 11:30 AM UDST Ground November 20 India A vs Nepal 3:30 PM West End Park November 21 Sri Lanka A vs Hong Kong China 11:30 AM UDST Ground November 21 Bangladesh A vs Afghanistan A 3:30 PM West End Park November 22 UAE vs Nepal 11:30 AM UDST Ground November 22 India A vs Pakistan Shaheens 3:30 PM West End Park November 23 Afghanistan A vs Hong Kong China 11:30 AM UDST Ground November 23 Sri Lanka A vs Bangladesh A 3:30 PM West End Park November 24 India A vs UAE 11:30 AM UDST Ground November 24 Pakistan Shaheens vs Nepal 3:30 PM West End Park November 26 Semi-final 1 3:30 PM West End Park November 27 Semi-final 2 3:30 PM West End Park November 29 Final 3:30 PM West End Park

Full squads of all teams at Rising Stars Asia Cup 2026 India A: Tilak Varma (C), Rajat Patidar, Abhishek Sharma, Vaibhav Sooryavanshi, Prabhsimran Singh, Rinku Singh, Kumar Kushagra, Suryansh Shedge, Shahbaz Ahmed, Vipraj Nigam, Harsh Dubey, Tanush Kotian, Harshit Rana, Prince Yadav, Arshad Khan.

Pakistan Shaheens: Abdul Samad (C), Ahmed Daniyal, Ali Raza, Danish Aziz, Farhan Yousuf, Haider Ali, Hasan Nawaz, Maaz Sadaqat, Mohammad Hasnain, Muhammad Imran Randhawa, Rohail Nazir, Saad Masood, Shahzaib Khan, Shamyl Hussain, Sufyan Moqim.

Sri Lanka A: Pavan Rathnayake (C), Sineth Jayawardena, Lasith Croospulle, Nipun Dhananjaya, Janith Liyanage, Ravindu Fernando, Chamika Heenatigala, Wanuja Sahan, Nishan Madushka, Sharujan Shanmuganathan, Vijayakanth Viyaskanth, Dulaj Samuditha, Duvindu Ranatunga, Lahiru Samarakoon, Garuka Sanketh.

Bangladesh A: Mohammed Saif Hassan (C), Parvez Hossain Emon, Iftikhar Hossain Ifti, Shahadat Hossain, Yasir Ali Chowdhury, Sabbir Rahman, Afif Hossain, Irfan Shukkur, Samiun Basir, Rakibul Hasan, Mohammad Rubel, Chowdhury Mohammed Rizwan, Iqbal Hossain Emon, Ripon Mandol, Mohammad Saifuddin.

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Afghanistan A: Ikram Alikhil (C), Imran Mir, Hassan Eisakhil, Darwish Rasooli, Faisal Shinozada, Bahir Shah, Ijaz Ahmad Ahmadzai, Naseer Khan Maroofkhil, Farmanullah Safi, Ishaq Rahimi, Allah Ghazanfar, Qais Ahmad, Bilal Sami, Naveed Zadran.

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Nepal: Sandeep Lamichchane (C), Basir Ahmed, Arjun Kumal, Nandan Yadav, Pawan Sarraf, Lalit Rajbanshi, Lokesh Bam, Kushal Bhurtel, Sompal Kami, Deepak Dumre, Sandeep Jora, Abhishesh Gautam, Ishan Pandey, Rashid Khan, Dev Khanal.

Hong Kong: Babar Hayat, Hafeez Khan, Abdul Samad Khan, Yasim Murtaza, Aizaz Khan, Nasrulla Rana, Anshuman Rath, Shahid Wasif, Zeeshan Ali, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan, Mohammad Ghazanfar, Hassan Khan Mohammad, Reyansh Sharma.

UAE: Sohaib Khan, Ansh Tandon, Ethan D'Souza, Noorullah Ayobi, Basil Hameed, Ayaan Misbah, Muhammad Shahdad, Muhammad Mohsin, Awais Ali Shah, Aryansh Sharma, Uddish Suri, Zahid Ali, Omid Rahman, Ibrar Ahmad.

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About the Author Koushik Paul Koushik lives and breathes sports. After transitioning from his own aspirations of becoming a professional athlete, he successfully channeled that lif...Read More ✕ Koushik Paul



While he possesses a versatile command over all sports, he finds his niche in cricket, specializing in breaking news, long-form interviews, global sporting updates, and high-energy live blogs. Koushik’s professional perspective was further sharpened through the 2020 AIPS Young Reporters Programme, where he gained invaluable insights from renowned international journalists, including Keir Radnedge and Riccardo Romani from the United Kingdom, and Martin Mazur from Argentina. Currently based between Kolkata and Delhi, Koushik remains at the forefront of the breaking developments that shape the public sporting discourse. When he isn't tracking scores or deconstructing plays, he can be found exploring new landscapes on his travels or channeling his creative energy into the kitchen.



If you have a compelling story to share or know an individual who deserves the spotlight, please reach out via email at Koushik lives and breathes sports. After transitioning from his own aspirations of becoming a professional athlete, he successfully channeled that lifelong passion into a prolific career, documenting the action both from the sidelines and the editorial desk. With over eight years of industry experience, Koushik joined LiveMint as a Deputy Chief Content Producer in 2024, following impactful stints at Outlook India, India.com, Sportskeeda, Women’s CricZone, and OrissaPOST. A 2017 Journalism and Mass Communication graduate from Maharaja Manindra Chandra College, Kolkata, Koushik has reported on high-profile events including the FIFA U17 World Cup 2017, Ranji Trophy, FIH Pro League, FIH World League finals, the Indian Premier League, and Lionel Messi’s historic visit to Kolkata in 2025.While he possesses a versatile command over all sports, he finds his niche in cricket, specializing in breaking news, long-form interviews, global sporting updates, and high-energy live blogs. Koushik’s professional perspective was further sharpened through the 2020 AIPS Young Reporters Programme, where he gained invaluable insights from renowned international journalists, including Keir Radnedge and Riccardo Romani from the United Kingdom, and Martin Mazur from Argentina. Currently based between Kolkata and Delhi, Koushik remains at the forefront of the breaking developments that shape the public sporting discourse. When he isn't tracking scores or deconstructing plays, he can be found exploring new landscapes on his travels or channeling his creative energy into the kitchen.If you have a compelling story to share or know an individual who deserves the spotlight, please reach out via email at koushik.paul@htdigital.in