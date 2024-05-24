Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: Welcome to the live coverage of Qualifier 2 of Indian Premier League, 2024. Match will start on 24 May 2024 at 07:30 PM
Venue : MA Chidambaram Stadium, Chennai
Sunrisers Hyderabad squad -
Abdul Samad, Anmolpreet Singh, Mayank Agarwal, Rahul Tripathi, Travis Head, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Glenn Phillips, Marco Jansen, Nitish Kumar Reddy, Sanvir Singh, Shahbaz Ahmed, Washington Sundar, Heinrich Klaasen, Upendra Yadav, Akash Singh, Bhuvneshwar Kumar, Fazalhaq Farooqi, Jaydev Unadkat, Jhatavedh Subramanyan, Mayank Markande, Pat Cummins, T Natarajan, Umran Malik, Vijayakanth Viyaskanth
Rajasthan Royals squad -
Dhruv Jurel, Kunal Singh Rathore, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Yashasvi Jaiswal, Keshav Maharaj, Ravichandran Ashwin, Riyan Parag, Rovman Powell, Donovan Ferreira, Sanju Samson, Tom Kohler-Cadmore, Abid Mushtaq, Avesh Khan, Kuldeep Sen, Nandre Burger, Navdeep Saini, Sandeep Sharma, Tanush Kotian, Trent Boult, Yuzvendra Chahal
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Scores: Playing XI
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: Hyderabad (Playing XI) - Abhishek Sharma, Travis Head, Rahul Tripathi, Aiden Markram (In place of Vijayakanth Viyaskanth), Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen (WK), Abdul Samad, Pat Cummins (C), Bhuvneshwar Kumar, Jaydev Unadkat (In place of Shahbaz Ahmed), T Natarajan.
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Scores: Playing XI
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: Rajasthan (Playing XI) - Yashasvi Jaiswal, Tom Kohler-Cadmore, Sanju Samson (C/WK), Riyan Parag, Dhruv Jurel, Rovman Powell, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Avesh Khan, Sandeep Sharma, Yuzvendra Chahal.
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: Toss Update
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score: Rajasthan Royals won the toss and elected to field
Welcome to the live coverage of Qualifier 2 of Indian Premier League, 2024
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Match Details
Qualifier 2 of Indian Premier League, 2024 between Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals to be held at MA Chidambaram Stadium, Chennai at 07:30 PM. Stay tuned for live updates.