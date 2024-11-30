United Arab Emirates Under-19 vs Japan Under-19 Live Score: It’s a Four. United Arab Emirates Under-19 at 11/0 after 2.3 overs

United Arab Emirates Under-19 vs Japan Under-19 Live Score: Welcome to the live coverage of Match 4 of Men's Under-19 Asia Cup, 2024. Match will start on 30 Nov 2024 at 10:30 AM
Venue : Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
United Arab Emirates Under-19 squad -
Ethan D'souza, Faisur Rahman, Noor Ayobi, Prithvi Madhu, Rayan Khan, Aayan Khan, Abdullah Tarique, Akshat Rai, Aryan Saxena, Harsh Desai, Karan Dhiman, Mudit Agarwal, Ali Asgar Shums, Rachit Ghosh, Uddish Suri, Yayin Rai
Japan Under-19 squad -
Aditya Phadke, Hugo Kelly, Koji Abe, Nihar Parmar, Skyler Cook, Kazuma Stafford, Max Lynn, Timothy Moore, Yuto Yageta, Daniel Panckhurst, Aarav Tiwari, Charles Hinze, Kai Wall, Kiefer Lake
United Arab Emirates Under-19 vs Japan Under-19 Live Score: Four! Played towards point.
United Arab Emirates Under-19 vs Japan Under-19 Live Score:
United Arab Emirates Under-19
Aryan Saxena 4 (6)
Akshat Rai 2 (6)
Japan Under-19
Kazuma Stafford 0/4 (1)
United Arab Emirates Under-19 vs Japan Under-19 Live Score: Four! Played towards fine leg.
United Arab Emirates Under-19 vs Japan Under-19 Live Score:
United Arab Emirates Under-19
Akshat Rai 2 (6)
Aryan Saxena 0 (0)
Japan Under-19
Kiefer Lake 0/2 (1)
United Arab Emirates Under-19 vs Japan Under-19 Match Details
Match 4 of Men's Under-19 Asia Cup, 2024 between United Arab Emirates Under-19 and Japan Under-19 to be held at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah at 10:30 AM. Stay tuned for live updates.