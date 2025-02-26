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Business News/ Sports / Cricket News/  Vidarbha vs Kerala Live Score: Final of Ranji Trophy, 2024/25 to start at 09:30 AM
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LIVE UPDATES

Vidarbha vs Kerala Live Score: Final of Ranji Trophy, 2024/25 to start at 09:30 AM

1 min read . Updated: 26 Feb 2025, 08:35 AM IST
Livemint

Vidarbha vs Kerala Live Score: Welcome to the live coverage of Final of Ranji Trophy, 2024/25. Match will start at 09:30 AM

Vidarbha vs Kerala Live Score, Final of Ranji Trophy, 2024/25Premium
Vidarbha vs Kerala Live Score, Final of Ranji Trophy, 2024/25

Vidarbha vs Kerala Live Score: Welcome to the live coverage of Final of Ranji Trophy, 2024/25. Match will start on 26 Feb 2025 at 09:30 AM
Venue : To Be Confirmed

Vidarbha squad -
Aman Mokhade, Atharva Taide, Danish Malewar, Dhruv Shorey, Karun Nair, Yash Rathod, Akshay Karnewar, Harsh Dubey, Mandar Mahale, Praful Hinge, Yash Kadam, Akshay Wadkar, Siddhesh Wath, Aditya Thakare, Akshay Wakhare, Darshan Nalkande, Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Shubham Kapse, Umesh Yadav, Yash Thakur
Kerala squad -
Ahammed Imran, Anand Krishnan, Krishna Prasad, Rohan Kunnummal, Sachin Baby, Salman Nizar, Shoun Roger, Varun Nayanar, Vathsal Govind, Abdul Basith, Aditya Sarwate, Akhil Scaria, Akshay Chandran, Baba Aparajith, Jalaj Saxena, Sharafuddeen, Sreehari EM, M Ajnas, Mohammed Azharuddeen, Sanju Samson, Vishnu Vinod, Basil Thampi, Eden Apple Tom, Fazil Fanoos, KM Asif, MD Nidheesh, Nedumankuzhy Basil, Sijomon Joseph, Suresh Vishweshwar, Vaisakh Chandran

26 Feb 2025, 08:35:49 AM IST

Welcome to the live coverage of Final of Ranji Trophy, 2024/25

Vidarbha vs Kerala Match Details
Final of Ranji Trophy, 2024/25 between Vidarbha and Kerala to be held at To Be Confirmed at 09:30 AM. Stay tuned for live updates.

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