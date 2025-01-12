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Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan score after 9 overs is 25/2

LIVE UPDATES
7 min read . 09:44 AM IST
Livemint

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 25/2 after 9 overs, Mahipal Lomror at 5 runs and Deepak Hooda at 1 runs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score, 2nd Quarter Final of Vijay Hazare Trophy, 2024/25

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd Quarter Final of Vijay Hazare Trophy, 2024/25. Match will start on 12 Jan 2025 at 09:00 AM
Venue : Moti Bagh Stadium, Vadodara

Vidarbha squad -
Aman Mokhade, Apoorv Wankhade, Atharva Taide, Dhruv Shorey, Karun Nair, Shubham Dubey, Yash Rathod, Harsh Dubey, Yash Kadam, Akshay Wadkar, Jitesh Sharma, Aditya Thakare, Darshan Nalkande, Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Praful Hinge, Yash Thakur
Rajasthan squad -
Abhijeet Tomar, Mahipal Lomror, Rajveer Rathore, Ram Chouhan, Sachin Yadav, Shubham Garhwal, Sumit Godara, Deepak Hooda, Karan Lamba, Kukna Ajay, Rajat Choudhary, Zubair Ali, Kartik Sharma, Rajkumar Saini, Samarpit Joshi, Aman Shekhawat, Aniket Choudhary, Deepak Chahar, Kamlesh Nagarkoti, Khaleel Ahmed, Manav Suthar, Mohit Jain, Rahul Chahar

12 Jan 2025, 09:44 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 25/2 after 9 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Mahipal Lomror 5 (5)
Deepak Hooda 1 (1)
Vidarbha
Nachiket Bhute 1/6 (2)

12 Jan 2025, 09:44 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Mahipal Lomror smashed a Four on Nachiket Bhute bowling . Rajasthan at 25/2 after 8.6 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Four! Played towards mid off.

12 Jan 2025, 09:38 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 19/2 after 8 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Manav Suthar 6 (25)
Mahipal Lomror 0 (0)
Vidarbha
Yash Thakur 1/7 (4)

12 Jan 2025, 09:38 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: It’s a Wicket. Manav Suthar is out and Rajasthan at 19/2 after 7.6 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: OUT! c Dhruv Shorey b Yash Thakur.

12 Jan 2025, 09:38 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 19/2 after 8 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Manav Suthar 6 (25)
Mahipal Lomror 0 (0)
Vidarbha
Yash Thakur 1/7 (4)

12 Jan 2025, 09:38 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: It’s a Wicket. Manav Suthar is out and Rajasthan at 19/2 after 7.6 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: OUT! c Dhruv Shorey b Yash Thakur.

12 Jan 2025, 09:38 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Manav Suthar smashed a Four on Yash Thakur bowling . Rajasthan at 19/1 after 7.5 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Four! Played towards square leg.

12 Jan 2025, 09:38 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Manav Suthar smashed a Four on Yash Thakur bowling . Rajasthan at 19/1 after 7.5 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Four! Played towards square leg.

12 Jan 2025, 09:28 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 10/0 after 6 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Abhijeet Tomar 6 (23)
Manav Suthar 2 (14)
Vidarbha
Yash Thakur 0/3 (3)

12 Jan 2025, 09:24 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 9/0 after 5 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Abhijeet Tomar 6 (18)
Manav Suthar 1 (13)
Vidarbha
Darshan Nalkande 0/6 (3)

12 Jan 2025, 09:18 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 6/0 after 4 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Manav Suthar 0 (11)
Abhijeet Tomar 6 (13)
Vidarbha
Yash Thakur 0/1 (2)

12 Jan 2025, 09:15 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 6/0 after 3 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Abhijeet Tomar 6 (13)
Manav Suthar 0 (5)
Vidarbha
Darshan Nalkande 0/5 (2)

12 Jan 2025, 09:15 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Abhijeet Tomar smashed a Four on Darshan Nalkande bowling . Rajasthan at 6/0 after 2.5 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Four! Played towards square leg.

12 Jan 2025, 09:11 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 2/0 after 2 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Manav Suthar 0 (5)
Abhijeet Tomar 2 (7)
Vidarbha
Yash Thakur 0/1 (1)

12 Jan 2025, 09:05 AM IST Vidarbha vs Rajasthan Live Score: Rajasthan at 1/0 after 1 overs

Vidarbha vs Rajasthan Live Score:
Rajasthan
Abhijeet Tomar 1 (6)
Manav Suthar 0 (0)
Vidarbha
Darshan Nalkande 0/1 (1)

12 Jan 2025, 08:13 AM IST Welcome to the live coverage of 2nd Quarter Final of Vijay Hazare Trophy, 2024/25

Vidarbha vs Rajasthan Match Details
2nd Quarter Final of Vijay Hazare Trophy, 2024/25 between Vidarbha and Rajasthan to be held at Moti Bagh Stadium, Vadodara at 09:00 AM. Stay tuned for live updates.

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