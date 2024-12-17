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Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: 1st ODI of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25 to start at 01:00 PM

LIVE UPDATES
1 min read . 12:12 PM IST
Livemint

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of 1st ODI of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25. Match will start at 01:00 PM

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 1st ODI of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of 1st ODI of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25. Match will start on 17 Dec 2024 at 01:00 PM
Venue : Harare Sports Club, Harare

Zimbabwe squad -
Ben Curran, Brian Bennett, Craig Ervine, Dion Myers, Tashinga Musekiwa, Sean Williams, Sikandar Raza, Joylord Gumbie, Tadiwanashe Marumani, Blessing Muzarabani, Newman Nyamhuri, Richard Ngarava, Tinotenda Maposa, Trevor Gwandu, Victor Nyauchi, Wellington Masakadza
Afghanistan squad -
Abdul Malik, Darwish Rasooli, Hashmatullah Shahidi, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Gulbadin Naib, Mohammad Nabi, Rahmat Shah, Ikram Alikhil, Rahmanullah Gurbaz, AM Ghazanfar, Bilal Sami, Fareed Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Mujeeb Ur Rahman, Nangeyalia Kharote, Naveed Zadran, Rashid Khan

17 Dec 2024, 12:12 PM IST Welcome to the live coverage of 1st ODI of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25

Zimbabwe vs Afghanistan Match Details
1st ODI of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25 between Zimbabwe and Afghanistan to be held at Harare Sports Club, Harare at 01:00 PM. Stay tuned for live updates.

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