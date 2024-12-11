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Business News/ Sports / Cricket News/  Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: 1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25 to start at 05:00 PM
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LIVE UPDATES

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: 1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25 to start at 05:00 PM

3 min read . Updated: 11 Dec 2024, 04:47 PM IST
Livemint

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of 1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25. Match will start at 05:00 PM

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25Premium
Zimbabwe vs Afghanistan Live Score, 1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Welcome to the live coverage of 1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25. Match will start on 11 Dec 2024 at 05:00 PM
Venue : Harare Sports Club, Harare

Zimbabwe squad -
Brian Bennett, Dion Myers, Takudzwanashe Kaitano, Wessly Madhevere, Faraz Akram, Ryan Burl, Sikandar Raza, Tadiwanashe Marumani, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Newman Nyamhuri, Richard Ngarava, Tinotenda Maposa, Trevor Gwandu, Wellington Masakadza
Afghanistan squad -
Darwish Rasooli, Hazratullah Zazai, Sediqullah Atal, Zubaid Akbari, Azmatullah Omarzai, Gulbadin Naib, Karim Janat, Mohammad Nabi, Mohammad Ishaq, Rahmanullah Gurbaz, Fareed Ahmad, Fazalhaq Farooqi, Mujeeb Ur Rahman, Nangeyalia Kharote, Naveen-ul-Haq, Noor Ahmad, Rashid Khan

11 Dec 2024, 04:47:05 PM IST

Zimbabwe vs Afghanistan Live Scores: Afghanistan Playing XI

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Afghanistan (Playing XI) - Rahmanullah Gurbaz(WK), Sediqullah Atal, Hazratullah Zazai, Mohammad Nabi, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Ishaq, Rashid Khan(C), Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fareed Ahmad.

11 Dec 2024, 04:47:05 PM IST

Zimbabwe vs Afghanistan Live Scores: Zimbabwe Playing XI

Zimbabwe vs Afghanistan Live Score: Zimbabwe (Playing XI) - Tadiwanashe Marumani(WK), Brian Bennett, Dion Myers, Wessly Madhevere, Sikandar Raza(C), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani, Trevor Gwandu.

11 Dec 2024, 04:00:00 PM IST

Welcome to the live coverage of 1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25

Zimbabwe vs Afghanistan Match Details
1st T20I of Afghanistan tour of Zimbabwe, 2024/25 between Zimbabwe and Afghanistan to be held at Harare Sports Club, Harare at 05:00 PM. Stay tuned for live updates.

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