Zimbabwe vs Pakistan Live Score: 2nd T20I of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024 to start at 04:30 PM

Zimbabwe vs Pakistan Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd T20I of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024. Match will start on 03 Dec 2024 at 04:30 PM
Venue : Queens Sports Club, Bulawayo
Zimbabwe squad -
Brian Bennett, Dion Myers, Tashinga Musekiwa, Wessly Madhevere, Brandon Mavuta, Ryan Burl, Sikandar Raza, Clive Madande, Tadiwanashe Marumani, Blessing Muzarabani, Faraz Akram, Richard Ngarava, Tinotenda Maposa, Trevor Gwandu, Wellington Masakadza
Pakistan squad -
Irfan Khan, Omair Yousuf, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Tayyab Tahir, Aamer Jamal, Arafat Minhas, Jahandad Khan, Qasim Akram, Salman Agha, Haseebullah Khan, Usman Khan, Abbas Afridi, Abrar Ahmed, Haris Rauf, Mohammad Hasnain, Sufiyan Muqeem
Zimbabwe vs Pakistan Live Scores: Zimbabwe Playing XI
Zimbabwe vs Pakistan Live Score: Zimbabwe (Playing XI) - Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani (WK), Dion Myers, Sikandar Raza (C), Ryan Burl, Clive Madande, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani, Trevor Gwandu.
Welcome to the live coverage of 2nd T20I of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024
Zimbabwe vs Pakistan Match Details
2nd T20I of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024 between Zimbabwe and Pakistan to be held at Queens Sports Club, Bulawayo at 04:30 PM. Stay tuned for live updates.