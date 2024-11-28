Active Stocks
Thu Nov 28 2024 12:43:47
  1. Axis Bank share price
  2. 1,139.05 -0.98%
  1. State Bank Of India share price
  2. 837.50 0.40%
  1. Tata Motors share price
  2. 784.40 0.01%
  1. Tata Steel share price
  2. 144.10 -0.28%
  1. ICICI Bank share price
  2. 1,290.70 -0.86%
Business News/ Sports / Cricket News/  Zimbabwe vs Pakistan Live Score: 3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024 to start at 01:00 PM
BackBack
LIVE UPDATES

Zimbabwe vs Pakistan Live Score: 3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024 to start at 01:00 PM

3 min read . Updated: 28 Nov 2024, 12:43 PM IST
Livemint

Zimbabwe vs Pakistan Live Score: Welcome to the live coverage of 3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024. Match will start at 01:00 PM

Zimbabwe vs Pakistan Live Score, 3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024Premium
Zimbabwe vs Pakistan Live Score, 3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024

Zimbabwe vs Pakistan Live Score: Welcome to the live coverage of 3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024. Match will start on 28 Nov 2024 at 01:00 PM
Venue : Queens Sports Club, Bulawayo

Zimbabwe squad -
Craig Ervine, Dion Myers, Tashinga Musekiwa, Brandon Mavuta, Brian Bennett, Sean Williams, Sikandar Raza, Clive Madande, Joylord Gumbie, Tadiwanashe Marumani, Blessing Muzarabani, Faraz Akram, Richard Ngarava, Tinotenda Maposa, Trevor Gwandu
Pakistan squad -
Abdullah Shafique, Irfan Khan, Saim Ayub, Tayyab Tahir, Aamer Jamal, Jahandad Khan, Kamran Ghulam, Salman Agha, Haseebullah Khan, Mohammad Rizwan, Abbas Afridi, Abrar Ahmed, Faisal Akram, Haris Rauf, Mohammad Hasnain

28 Nov 2024, 12:43:57 PM IST

Zimbabwe vs Pakistan Live Scores: Pakistan Playing XI

Zimbabwe vs Pakistan Live Score: Pakistan (Playing XI) - Saim Ayub, Abdullah Shafique, Kamran Ghulam, Mohammad Rizwan(C)(WK), Tayyab Tahir, Salman Agha, Irfan Khan, Aamer Jamal, Haris Rauf, Faisal Akram, Abrar Ahmed.

28 Nov 2024, 12:43:57 PM IST

Zimbabwe vs Pakistan Live Scores: Zimbabwe Playing XI

Zimbabwe vs Pakistan Live Score: Zimbabwe (Playing XI) - Tadiwanashe Marumani, Joylord Gumbie, Dion Myers, Craig Ervine(C), Sean Williams, Sikandar Raza, Brian Bennett, Clive Madande(WK), Faraz Akram, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani.

28 Nov 2024, 11:59:46 AM IST

Welcome to the live coverage of 3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024

Zimbabwe vs Pakistan Match Details
3rd ODI of Pakistan tour of Zimbabwe, 2024 between Zimbabwe and Pakistan to be held at Queens Sports Club, Bulawayo at 01:00 PM. Stay tuned for live updates.

Recommended For You

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

You are just one step away from creating your watchlist!

Login Now

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue